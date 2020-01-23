Chanel 2020 İlkbahar-Yaz Haute Couture Koleksiyonu, Coco Chanel’in çocukluğunu geçirdiği yetimhaneden esinlenilen bir dekorla düzenlenen Grand Palais’de tanıtıldı.
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Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Chanel 2020 İlkbahar-Yaz Haute Couture Koleksiyonu kıyafetler kadar mekan seçimi ve dekoruyla da konuşuldu.
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Moda şovunun düzenlediği Grand Palais, Chanel’in efsanevi kurucusu Coco Chanel’in çocukluğunu geçirdiği yetimhane olan Aubazine’in bahçesine benzer bir sahne dekoruyla podyuma dönüştürüldü.
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Virginie Viard’in Chanel için tasarladığı ikinci haute couture koleksiyonu olan İlkbahar- Yaz Haute Couture koleksiyonu siyah beyaz renk ağırlıklıydı. Coco Chanel’in çocukluğundan esinlenen podyumda Kaia Gerber ve Gigi Hadid de vardı.
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Koleksiyonda çiçek işlemeleri ve elbette finalde podyuma çıkan duvaklı Chanel gelini dikkat çeken detaylardandı.