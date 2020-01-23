Chanel 2020 İlkbahar-Yaz Haute Couture Koleksiyonu

Virginie Viard’in Chanel için tasarladığı ikinci haute couture koleksiyonu olan İlkbahar- Yaz Haute Couture koleksiyonu siyah beyaz renk ağırlıklıydı. Coco Chanel’in çocukluğundan esinlenen podyumda Kaia Gerber ve Gigi Hadid de vardı.