MAHMURE ÖZEL
Buz Küplerinin GüzelliÄŸe 5 FaydasÄ±
Buz kÃ¼plerinin kullanÄ±mÄ± sadece iÃ§eceklerinize bir serinlik eklemekle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸildir. Buz kÃ¼pleri, gÃ¼zelliÄŸinizin bir parÃ§asÄ± olabilir. NasÄ±l mÄ±? Ä°ÅŸte cevaplarâ€¦
Sivilcelerin sÃ¶nmesini saÄŸlar
HenÃ¼z Ã§Ä±kmakta olan bir sivilceniz varsa buz kÃ¼pleri ile soÄŸuk kompres yapÄ±n. Cilde buz kÃ¼pleriyle yapÄ±lan soÄŸuk kompres uygulamasÄ±, ciltteki kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±r.Â AyrÄ±ca aÃ§Ä±k gÃ¶zenekleri kÃ¼Ã§Ã¼ltmeye,Â sivilcelerin neden olduÄŸu iltihabÄ± ve aÄŸrÄ±yÄ± azaltmayaÂ yardÄ±mcÄ± olur.
Daha fazla fayda saÄŸlamak iÃ§in bir buz kÃ¼pÃ¼ tepsisine salatalÄ±k suyu dÃ¶kÃ¼n, dondurun ve yukarÄ±da tarif edildiÄŸi gibi kullanÄ±n.Â SalatalÄ±k, akne tedavisinde yardÄ±mcÄ± olan anti-inflamatuar ve soÄŸutma Ã¶zelliklerine sahiptir.
Cildinize saÄŸlÄ±klÄ± bir parlaklÄ±k verir
SaÄŸlÄ±klÄ± ve kusursuz bir cilt iÃ§in buz kÃ¼plerini gÃ¼nlÃ¼k bakÄ±m rutininize ekleyebilirsiniz. SoÄŸuk uygulamasÄ± cildi sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olur, kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± ve erken yaÅŸlanmayÄ± Ã¶nler. AyrÄ±ca bÃ¼yÃ¼k gÃ¶zenekleri azaltÄ±r ve ciltteki fazla sebum Ã¼retimini en aza indirir.
Sabah yÃ¼zÃ¼nÃ¼zÃ¼ yÄ±kadÄ±ktan hemen sonra, ince bir havluya geÃ§irilmiÅŸ buz kÃ¼pleriyle cildinizi ovalayÄ±n. Bunu buz kÃ¼pleri eriyene kadar yapÄ±n ve daha sonra kurulayÄ±p nemlendiricinizi uygulayÄ±n.
GÃ¼neÅŸ yanÄ±klarÄ±nÄ± iyileÅŸtirir
GÃ¼neÅŸ yanÄ±ÄŸÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tedavi etmek iÃ§in buz kÃ¼pleri Ã§ok etkilidir.Â Ancak aloe vera buz kÃ¼plerini bir arada kullanmanÄ±z ek faydalar saÄŸlayacaktÄ±r. Aloe vera, gÃ¼neÅŸ yanÄ±ÄŸÄ± ile iliÅŸkili aÄŸrÄ±yÄ± hafifletebilecek yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Ã¶zelliklere sahiptir.
Bir buz kabÄ±na aloe vera jeli doldurun ve dondurun. 1 veya 2 aloe vera buz kÃ¼pÃ¼nÃ¼ ince bir havluya sarÄ±n ve yanmÄ±ÅŸ bÃ¶lgeye yerleÅŸtirin. YanÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± azaltmak ve rahatlatmak iÃ§in gÃ¼nde 2-3 kez tekrarlayÄ±n.
GÃ¶z altÄ± torbalarÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ azaltÄ±r
GÃ¶zlerin altÄ±nda koyu halkalar varsa deneyebileceÄŸiniz hÄ±zlÄ± bir tedavi buz kÃ¼pleridir.Â Hem salatalÄ±k hem de gÃ¼l suyu buz kÃ¼pleri gÃ¶z altÄ± torbalarÄ±nÄ±n tedavisinde faydalÄ±dÄ±r. SoÄŸuk kompres, aÅŸÄ±rÄ± yorgun gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ gÃ¶zlerin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de iyileÅŸtirir.
1 salatalÄ±ÄŸÄ±n suyunu Ã§Ä±karÄ±n, buz tepsisine dÃ¶kÃ¼n ve dondurun.Â SalatalÄ±k kÃ¼plerini ince bir havluya sarÄ±n ve gÃ¶zlerin altÄ±na uygulayÄ±n.Â 5 ila 10 dakika yapÄ±n, sonra Ä±lÄ±k suyla yÄ±kayÄ±n.Â Bunu gÃ¼nde birkaÃ§ kez yapÄ±n.
Alternatif olarak, buz kalÄ±plarÄ±na gÃ¼l suyu dÃ¶kÃ¼n ve dondurun.Â GÃ¼l suyu kalÄ±plarÄ±nÄ± da aynÄ± ÅŸekilde uygulayabilirsiniz.
YÃ¼z temizleyicisi gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼r
Evde yÃ¼z temizleyici buz kÃ¼pleri yapmak iÃ§in salatalÄ±k suyu ve bal kullanabilirsiniz. SalatalÄ±k cilt iÃ§in yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, bal da en iyi doÄŸal nemlendiricilerdenÂ biridir.Â
1 salatalÄ±ÄŸÄ± ezin ve pÃ¼re haline getirerek bal ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± buz kabÄ±na dÃ¶kÃ¼p dondurun. DonmuÅŸ kÃ¼pleri ince bir havluya sarÄ±n ve buzlar eriyinceye kadar yÃ¼zÃ¼nÃ¼zde gezdirin. Hemen durulamadan Ã¶nce karÄ±ÅŸÄ±mÄ± cildinizde 5 ila 10 dakika arasÄ±nda bekletin.
Buz kÃ¼plerini kullanÄ±rken dikkat etmeniz gereken birkaÃ§ Ã¶nemli nokta var:
-Buz kÃ¼pleri kullanÄ±rken, cildinizde Ã§ok uzun sÃ¼re tutmayÄ±n.
-Buz kÃ¼plerini doÄŸrudan yÃ¼zÃ¼nÃ¼zde kullanmayÄ±n. Cildin altÄ±ndaki hassas kÄ±lcal kan damarlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±na ve aynÄ± zamanda donmasÄ±na neden olabilir.
-Buz kÃ¼plerini daima temiz bir beze sarmanÄ±z Ã¶nemle tavsiye edilir.
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