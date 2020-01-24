YÃ¼z temizleyicisi gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼r Evde yÃ¼z temizleyici buz kÃ¼pleri yapmak iÃ§in salatalÄ±k suyu ve bal kullanabilirsiniz. SalatalÄ±k cilt iÃ§in yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, bal da en iyi doÄŸal nemlendiricilerdenÂ biridir.Â



1 salatalÄ±ÄŸÄ± ezin ve pÃ¼re haline getirerek bal ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± buz kabÄ±na dÃ¶kÃ¼p dondurun. DonmuÅŸ kÃ¼pleri ince bir havluya sarÄ±n ve buzlar eriyinceye kadar yÃ¼zÃ¼nÃ¼zde gezdirin. Hemen durulamadan Ã¶nce karÄ±ÅŸÄ±mÄ± cildinizde 5 ila 10 dakika arasÄ±nda bekletin.