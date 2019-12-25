Burun EstetiÄŸinin Bilinmeyen 7 FaydasÄ±

GÃ¼zel bir burundan sonra iyi nefes alan bir buruna sahip olmak DÃ¼ÅŸmeleri ve Ã§arpmalara baÄŸlÄ± dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ± bozulan yamulan burunlar, kiÅŸinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nemli derecede etkiler. Nefes almasÄ±nÄ±, uyku kalitesini, aÄŸÄ±z ve diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz yÃ¶nde etkiler. Burun dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nan havanÄ±n Ä±sÄ±tÄ±lmasÄ± ve nemlendirilmesi temizlenmesi ve koku fonksiyonlarÄ±nÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir organdÄ±r.



Bu iÅŸlemlerden geÃ§en hava akciÄŸerler iÃ§in ideal bir kÄ±vama gelir, burun fonksiyonlarÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nda akciÄŸer fonksiyonlarÄ± da olumsuz etkilenir. Burun estetiÄŸi ameliyatÄ± ile burun dÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¼zelleÅŸtirirken burun iÃ§erisini nefes alÄ±r hale getirmek Ã¶nemli bir kazanÃ§ saÄŸlar.