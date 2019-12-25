Burun EstetiÄŸinin Bilinmeyen 7 FaydasÄ±

Rinoplasti ameliyatÄ± son yÄ±llarda giderek artÄ±yor. Bu iÅŸlem doÄŸru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda sadece estetik aÃ§Ä±dan deÄŸil aynÄ± zamanda tÄ±bbi aÃ§Ä±dan da birÃ§ok fayda saÄŸlÄ±yor. Kulak Burun BoÄŸaz HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ±Â DoÃ§. Dr. Yavuz Selim YÄ±ldÄ±rÄ±m konu hakkÄ±nda bilgiler verdi.
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Burun estetiÄŸi ameliyatÄ±nÄ±n burun iÃ§ yapÄ±sÄ±ndaki yapÄ±larÄ± da dikkate alarak planlanmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r.Â Burun estetiÄŸi ameliyatÄ±nÄ±n doÄŸru bir ÅŸekilde planlanÄ±p yapÄ±lmasÄ±yla hem fonksiyonel hem de estetik sonuÃ§lar hastalarÄ± mutlu ediyor.
Hastalar bazen sadece estetik kÄ±smÄ±na odaklanarak zaman iÃ§erisinde Ã¶nemli noktalarÄ± atlayabiliyor. Bu yazÄ±mÄ±zda gÃ¶zden kaÃ§an Ã¶nemli faydalarÄ±nÄ± 7 madde de anlatacaÄŸÄ±z.
2
GÃ¼zel bir burundan sonra iyi nefes alan bir buruna sahip olmak
DÃ¼ÅŸmeleri ve Ã§arpmalara baÄŸlÄ± dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ± bozulan yamulan burunlar, kiÅŸinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nemli derecede etkiler. Nefes almasÄ±nÄ±, uyku kalitesini, aÄŸÄ±z ve diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz yÃ¶nde etkiler. Burun dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±nan havanÄ±n Ä±sÄ±tÄ±lmasÄ± ve nemlendirilmesi temizlenmesi ve koku fonksiyonlarÄ±nÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir organdÄ±r.
Bu iÅŸlemlerden geÃ§en hava akciÄŸerler iÃ§in ideal bir kÄ±vama gelir, burun fonksiyonlarÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nda akciÄŸer fonksiyonlarÄ± da olumsuz etkilenir. Burun estetiÄŸi ameliyatÄ± ile burun dÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¼zelleÅŸtirirken burun iÃ§erisini nefes alÄ±r hale getirmek Ã¶nemli bir kazanÃ§ saÄŸlar.
3
Ã–zgÃ¼ven gelir
Burnun dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ yÃ¼zÃ¼nÃ¼n ÅŸeklini Ã¶nemli derecede etkiler. Burun yapÄ±sÄ± biraz farklÄ± olan kiÅŸiler aynaya bakmaya Ã§ekinir, toplum iÃ§erisinde kendini ifade edemez. Ã–zellikle internet Ã§aÄŸÄ±nda genÃ§ler sÃ¼rekli sosyal medyada zaman geÃ§iriyor. Bu ortamlardaki fotoÄŸraflarÄ± arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirilerek psikolojik travmaya maruz kalÄ±yorlar. DÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸteki bu dÃ¼zeltmeler Ã¶z gÃ¼ven artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayarak sosyal hayata adaptasyonu kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor iÅŸ ortamÄ±nda baÅŸarÄ±yÄ± artÄ±rÄ±yor. Aile ve arkadaÅŸ Ã§evresine pozitif olarak yansÄ±yor.Â
4
Ãœst solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nÄ±n sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda azalma meydana gelirÂ
Burnu tÄ±kalÄ± olan kiÅŸi sÃ¼rekli aÄŸÄ±zdan nefes alÄ±p vererek daha fazla hasta olur. Yine burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± Ã¶staki borusu yoluyla kulaklarÄ± olumsuz etkiler. AÄŸÄ±zdan nefes alÄ±p vermeye baÄŸlÄ± olarak Ã¶zellikle kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarda diÅŸ Ã§Ã¼rÃ¼meleri, aÄŸÄ±z ve yÃ¼z yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler, eriÅŸkinlerde aÄŸÄ±z kokusu ve aÄŸÄ±zda kÃ¶tÃ¼ bir tat hissi, diÅŸlerde Ã§Ã¼rÃ¼me ile karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar. Rinoplasti ameliyatÄ± ile burnun iÃ§ kÄ±smÄ± da dÃ¼zeltildiÄŸi zaman Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ± belirgin olarak azalmaktadÄ±r.
5
Horlama azalÄ±r
Fonksiyonel ve estetik bir burun ameliyatÄ±ndan sonra burun hava yolu aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± zaman tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olan horlama belirgin olarak azalÄ±r. EÅŸler arasÄ±nda sorun olan horlama bu vesileyle ortadan kalkarak aile yaÅŸamÄ±nÄ± olumlu etkiler.
6
Uyku saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumlu etkiler
Burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerde uykuda nefes kesilmesi sonucu kan basÄ±ncÄ±, uyku kalitesi, hormonlar, vÃ¼cut metabolizmasÄ± olumsuz etkilenir. Burun ameliyatÄ± ile hava yolu normal hale gelen kiÅŸiler de kan basÄ±ncÄ±nda ve hormonlarda normale dÃ¶nme olur. Uyku bozukluÄŸu yani uyku apnesi olan kiÅŸiler gÃ¼n iÃ§erisinde sÃ¼rekli uykuya meyilli olur sabah kalkmakta zorlanÄ±r. Burun ameliyatÄ± ile bu sorundan da kurtulabilirler.Â
7
Koku duyusu iyileÅŸir
Koku molekÃ¼lleri hava ile taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerde burun iÃ§erisine hava giriÅŸi az olduÄŸundan dolayÄ± koku duyusu zayÄ±flamÄ±ÅŸ olarak saptanÄ±r. Ã–zellikle burun iÃ§ kÄ±smÄ±nÄ±n en Ã¼st kÄ±smÄ±nda koku almaya Ã¶zelleÅŸmiÅŸ bÃ¶lgelerde hava akÄ±mÄ± azalmÄ±ÅŸ olarakÂ meydana gelir. Bu da koku duyusunda azalma ile karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kar. Burundan hava akÄ±mÄ± saÄŸlanan kiÅŸilerde koku duyusunda da artÄ±ÅŸ oluÅŸur.
8
KonuÅŸma ve seste iyileÅŸme meydana gelir
Burnu tÄ±kalÄ± kiÅŸiler veya Ã¼st solunum yolu enfeksiyonu geÃ§iren kiÅŸiler herkesin anlayacaÄŸÄ± ÅŸekilde ses ve konuÅŸmada kendine has Ã¶zellik taÅŸÄ±r. Telefonda dahi karÅŸÄ± taraf ile konuÅŸurken burnu tÄ±kalÄ± kiÅŸi kolayca sesinden ayÄ±rt edilebilir.
Burun estetiÄŸi ameliyatÄ± ile burun iÃ§erisindeki etler, sinÃ¼sler, kemik ve kÄ±kÄ±rdak yamukluklarÄ± dÃ¼zeltilerek hastanÄ±n ses kalitesi de belirgin derecede iyileÅŸtirebilir.