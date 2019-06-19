Burcunuza Göre İzlemeniz Gereken TV Dizileri

Başak burcu: Glow Glow, garip, meraklı ama çok ışıltılı ve acımasız güreş dünyasına girerek şöhret kazanmaya çalışan bir aktrisin hikayesi. Daha önce hiç böyle bir şey görmediniz ama bu kesinlikle Başak burcunun zevk alacağı bir şey.