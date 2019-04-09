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GeriAstroloji Burcunuza Göre Hangi Bitkisiniz?
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Haberler >Mahmure >Astroloji>Burcunuza Göre Hangi Bitkisiniz?
Astroloji

Burcunuza Göre Hangi Bitkisiniz?

Burcunuz karakterinize dair birçok ipucu verir. Burcunuza göre nelerden hoşlandığınız, nelere kızacağınız hatta nasıl davranacağınız bile tahmin edilebilir.

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Peki burcunuza göre siz hangi bitkisiniz? İşte cevaplar...

2KOÇ: KAKTÜS

KOÇ: KAKTÜS

Koç burcu tıpkı kaktüs gibi zorluklarla yorulmadan mücadele eder. Açık havayı, gezmeyi ve kendi işini kendisi halletmeyi seven koç burçları bir bitki olsalardı kesinlikle kaktüs olurlardı.

3BOĞA: YEŞİM

BOĞA: YEŞİM

Boğa burçları inatçıdırlar ve kendi kurallarına sağdık kalmayı severler. Tutkulu, sessiz ve sakin boğa burçları bir bitki olsaydı Yeşim ağacı olacakları kesin.

4İKİZLER: TERARYUM

İKİZLER: TERARYUM

İkizler burçları aşka ve özgürlüğe düşkündürler. Bağlı kalmayı çok sevmeyen ikizler uzun soluklu ilişkilerden hoşlanmazlar bu nedenle ikizler burcunun bitki olmuş hali teraryumdur.

5YENGEÇ: SKULENT

YENGEÇ: SKULENT

Yengeç burçları evcimen insanlardır. Minik şeylerle bile mutlu olan yengeç burçları birer bitki olsalardı küçük minik skulentlerlere benzerlerdi.

6ASLAN: BROMELİAD

ASLAN: BROMELİAD

Aslan burçlarının kendilerine olan güvenleri sayesinde onlara bir bakan bir daha bakıyor. Aslan burçları bitki olsaydı eminiz Bromeliad bitkisi olurlardı.

7BAŞAK: KAUÇUK AĞACI

BAŞAK: KAUÇUK AĞACI

Başak burçları temiz, çalışkan ve güvenilirlerdir. Tüm insanlığa ve kendilerine oldukça önem veren başak burçları bitki dünyasında kesinlikle kauçuk ile eşleşiyor.

8TERAZİ: MONSTERA

TERAZİ: MONSTERA

Terazi burçları estetiğe ve sanatsallığa önem verirler. Eğer terazi burçları bir bitki olacaksa onlar için en ideali Monstera bitkisi.

9AKREP: DRECAENA

AKREP: DRECAENA

Akrep burçları net olmaları ve düşündüklerini hemen dile getirmeleri ile bilinirler. Net görünüşleri ile Drecaena bitkisine benzerler.

10YAY: ALOCASİA

YAY: ALOCASİA

Yay burçları özgürlük ve macera merakları ile ünlüdürler. Güneşsizliğe ve kısıtlanmaya gelemeyen Alocasia bitkisi kesinlikle yay burcunu anlatıyor.

11OĞLAK: BONSAİ

OĞLAK: BONSAİ

Oğlaklar kurallara uymaları ile bilinirler. Bakımında aşırı özen isteyen Bonsai ağacı oğlakların bitki olmuş hali değil de ne?

12KOVA: REX BEGONYA

KOVA: REX BEGONYA

Kova burçları özgürlüklerinin kısıtlanmasından hoşlanmazlar tıpkı Rex Begonyalar gibi.

13BALIK: SPİDER PLANT

BALIK: SPİDER PLANT

Balık burçlarının ne kadar duygusal olduklarını dile getirmeye gerek yok. Spider Plant bitkisi ile oldukça ortak noktaları olan balık burçları bitki olsaydı kesinlikle bu bitki olurdu.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage

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