Burcunuza Göre Hangi Bitkisiniz?

Peki burcunuza göre siz hangi bitkisiniz? İşte cevaplar...Koç burcu tıpkı kaktüs gibi zorluklarla yorulmadan mücadele eder. Açık havayı, gezmeyi ve kendi işini kendisi halletmeyi seven koç burçları bir bitki olsalardı kesinlikle kaktüs olurlardı.Boğa burçları inatçıdırlar ve kendi kurallarına sağdık kalmayı severler. Tutkulu, sessiz ve sakin boğa burçları bir bitki olsaydı Yeşim ağacı olacakları kesin.İkizler burçları aşka ve özgürlüğe düşkündürler. Bağlı kalmayı çok sevmeyen ikizler uzun soluklu ilişkilerden hoşlanmazlar bu nedenle ikizler burcunun bitki olmuş hali teraryumdur.Yengeç burçları evcimen insanlardır. Minik şeylerle bile mutlu olan yengeç burçları birer bitki olsalardı küçük minik skulentlerlere benzerlerdi.Aslan burçlarının kendilerine olan güvenleri sayesinde onlara bir bakan bir daha bakıyor. Aslan burçları bitki olsaydı eminiz Bromeliad bitkisi olurlardı.Başak burçları temiz, çalışkan ve güvenilirlerdir. Tüm insanlığa ve kendilerine oldukça önem veren başak burçları bitki dünyasında kesinlikle kauçuk ile eşleşiyor.Terazi burçları estetiğe ve sanatsallığa önem verirler. Eğer terazi burçları bir bitki olacaksa onlar için en ideali Monstera bitkisi.Akrep burçları net olmaları ve düşündüklerini hemen dile getirmeleri ile bilinirler. Net görünüşleri ile Drecaena bitkisine benzerler.Yay burçları özgürlük ve macera merakları ile ünlüdürler. Güneşsizliğe ve kısıtlanmaya gelemeyen Alocasia bitkisi kesinlikle yay burcunu anlatıyor.Oğlaklar kurallara uymaları ile bilinirler. Bakımında aşırı özen isteyen Bonsai ağacı oğlakların bitki olmuş hali değil de ne?Kova burçları özgürlüklerinin kısıtlanmasından hoşlanmazlar tıpkı Rex Begonyalar gibi.Balık burçlarının ne kadar duygusal olduklarını dile getirmeye gerek yok. Spider Plant bitkisi ile oldukça ortak noktaları olan balık burçları bitki olsaydı kesinlikle bu bitki olurdu.Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage