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Haberler >Mahmure >Astroloji>Burçlara Göre Seks Pozisyonları
Astroloji

Burçlara Göre Seks Pozisyonları

Astrolojiye göre doğduğumuz anda gezegenlerin konumu tüm karakterimizi şekillendiriyor. Peki burçlarımız cinsel hayatımız üzerinde etkili mi? İşte burçlara göre seks pozisyonları...

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1Koç: Şevkli, Cesur, Enerjik

Koç: Şevkli, Cesur, Enerjik

Seks konusunda kendi zevkine düşkün olan koçlar aynı zamanda karşı tarafı da mutlu etmeden bırakmaz. Tehlikeyi seviyorsunuz ve doğuştan lidersiniz.Pozisyonunuz: Ters Cowgirl

2Boğa: Şehvetli, Güvenilir, Pratik

Boğa: Şehvetli, Güvenilir, Pratik

Sizin için her şey hissilikte bitiyor. Vücutların birbirine dokunuşu önemli.Pozisyonunuz: The Yogi

3İkizler: Baştan Çıkaran, Dışavurumsal

İkizler: Baştan Çıkaran, Dışavurumsal

Ne istediğinizi biliyorsunuz ve ifade etmekten çekinmiyorsunuz. Kimi zaman partnerinin her istediğini yapan ikizler bazen de baskın olmak ister. Pozisyonunuz: İkiz Düğüm

4Yengeç: Tutkulu, İstekli, Sevecen

Yengeç: Tutkulu, İstekli, Sevecen

Genellikle romantik olan yengeç burçları, bazen sıcak ve yavaş, bazen de vahşi ve doyumsuz dokunuşların esiri olabilir.Pozisyonunuz: Sarılan VücutlarBurçların G Noktası

5Aslan: Sıcak, Heyecanlı, Dominant

Aslan: Sıcak, Heyecanlı, Dominant

Sekste her zaman çok güçlü olduğunu gösteren aslan burcu, bu konuda baskın olmayı severler. Vahşi ama sevecen. Cinsellik hakkında her şey sizi heyecanlandırıyor ve yeni şeyler denemeye açıksınız. Pozisyonunuz: Amazon

6Başak: Sabırlı, Çalışkan

Başak: Sabırlı, Çalışkan

Mükemmeliyetçi olan başak burçları hijyene çok düşkündür bu nedenle onunla sevişirken çok temiz ve titiz olmalısınız. İmkansız diye bir şey yok, kendinizi bir başağın eline bırakın.Pozisyonunuz: Asma Bahçe

7Terazi: Nazik, Romantik, Dengeli

Terazi: Nazik, Romantik, Dengeli

Sizin için aşk ve şehvet arasındaki denge mükemmel olmalı.Pozisyonunuz: Uzanan Makas

8Akrep: Hırslı, Hiddetli, Güçlü

Akrep: Hırslı, Hiddetli, Güçlü

Akrepler için sevişilmeyecek mekan yoktur. Günün her saati ve her zaman sekse açık olan akrep burçları hemen hemen tüm pozisyonlardan derin zevk almayı başarabilir. Kimisi size yatakta çılgın diyebilir, ancak unutmayın size sahip oldukları için şanslılar.Pozisyonunuz: Oynak

9Yay: Meraklı, Enerjik, Dışa dönük

Yay: Meraklı, Enerjik, Dışa dönük

Seks sizin için bir deneyim ve siz de bu deneyimi en iyi haliyle hatırlamak istiyorsunuz.Pozisyonunuz: Müstehcen Dans

10Oğlak: Tutucu, Pratik, Kararlı

Oğlak: Tutucu, Pratik, Kararlı

Siz, hazzı en sıradan şeylerde yakalıyorsunuz.Pozisyonunuz: Missionary

11Kova: Yaratıcı, Hayalperest, Meraklı

Kova: Yaratıcı, Hayalperest, Meraklı

Kovalar için seks, yaşamlarında vazgeçilmez değildir. Fakat yine de güzel sevişmeyi başarırlar.Pozisyonunuz: Yerde

12Balık: Şefkatli, Cömert, Merhametli

Balık: Şefkatli, Cömert, Merhametli

Genellikle duygusal olan balık burçları için yavaş ve sakin seks idealdir. Pozisyonunuz: Örümcek Ağı

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