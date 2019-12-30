Astrolojiye göre doğduğumuz anda gezegenlerin konumu tüm karakterimizi şekillendiriyor. Peki burçlarımız cinsel hayatımız üzerinde etkili mi? İşte burçlara göre seks pozisyonları...
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1
Koç: Şevkli, Cesur, Enerjik
Seks konusunda kendi zevkine düşkün olan koçlar aynı zamanda karşı tarafı da mutlu etmeden bırakmaz. Tehlikeyi seviyorsunuz ve doğuştan lidersiniz.Pozisyonunuz: Ters Cowgirl
2
Boğa: Şehvetli, Güvenilir, Pratik
Sizin için her şey hissilikte bitiyor. Vücutların birbirine dokunuşu önemli.Pozisyonunuz: The Yogi
3
İkizler: Baştan Çıkaran, Dışavurumsal
Ne istediğinizi biliyorsunuz ve ifade etmekten çekinmiyorsunuz. Kimi zaman partnerinin her istediğini yapan ikizler bazen de baskın olmak ister. Pozisyonunuz: İkiz Düğüm
4
Yengeç: Tutkulu, İstekli, Sevecen
Genellikle romantik olan yengeç burçları, bazen sıcak ve yavaş, bazen de vahşi ve doyumsuz dokunuşların esiri olabilir.Pozisyonunuz: Sarılan VücutlarBurçların G Noktası
5
Aslan: Sıcak, Heyecanlı, Dominant
Sekste her zaman çok güçlü olduğunu gösteren aslan burcu, bu konuda baskın olmayı severler. Vahşi ama sevecen. Cinsellik hakkında her şey sizi heyecanlandırıyor ve yeni şeyler denemeye açıksınız. Pozisyonunuz: Amazon
6
Başak: Sabırlı, Çalışkan
Mükemmeliyetçi olan başak burçları hijyene çok düşkündür bu nedenle onunla sevişirken çok temiz ve titiz olmalısınız. İmkansız diye bir şey yok, kendinizi bir başağın eline bırakın.Pozisyonunuz: Asma Bahçe
7
Terazi: Nazik, Romantik, Dengeli
Sizin için aşk ve şehvet arasındaki denge mükemmel olmalı.Pozisyonunuz: Uzanan Makas
8
Akrep: Hırslı, Hiddetli, Güçlü
Akrepler için sevişilmeyecek mekan yoktur. Günün her saati ve her zaman sekse açık olan akrep burçları hemen hemen tüm pozisyonlardan derin zevk almayı başarabilir. Kimisi size yatakta çılgın diyebilir, ancak unutmayın size sahip oldukları için şanslılar.Pozisyonunuz: Oynak
9
Yay: Meraklı, Enerjik, Dışa dönük
Seks sizin için bir deneyim ve siz de bu deneyimi en iyi haliyle hatırlamak istiyorsunuz.Pozisyonunuz: Müstehcen Dans
10
Oğlak: Tutucu, Pratik, Kararlı
Siz, hazzı en sıradan şeylerde yakalıyorsunuz.Pozisyonunuz: Missionary
11
Kova: Yaratıcı, Hayalperest, Meraklı
Kovalar için seks, yaşamlarında vazgeçilmez değildir. Fakat yine de güzel sevişmeyi başarırlar.Pozisyonunuz: Yerde
12
Balık: Şefkatli, Cömert, Merhametli
Genellikle duygusal olan balık burçları için yavaş ve sakin seks idealdir. Pozisyonunuz: Örümcek Ağı