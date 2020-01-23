Boşanmanın Üstesinden Gelmenin 6 Yolu

3- Yas tutmayın Üzüntü ve kayıp el ele giderler. Bir ilişki bozulduğunda, sadece eski sevgilinizi değil, aynı zamanda bir şey paylaştığınız arkadaşlarınızı ve ailenizi de kaybettiğinizi hissedebilirsiniz. Yas tutmak da doğrusal bir süreç değildir. Daha iyi hissetmeye başladığınız günler ve hissetmediğiniz günler olacaktır. İlerlemeye başlamak için, zaman ve mekanın yas tutmasına izin verin. Nasıl hissettiğiniz konusunda güvendiğiniz insanlara ulaşın ve konuşun.