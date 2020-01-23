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GeriAyrılık Boşanmanın Üstesinden Gelmenin 6 Yolu
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Ayrılık>Boşanmanın Üstesinden Gelmenin 6 Yolu
Ayrılık
MAHMURE ÖZEL

Boşanmanın Üstesinden Gelmenin 6 Yolu

Her ilişkinin sonu üzücü ve duygusal zamanlar yaşatır. Boşanmak size dünyanın sonu gibi hissedebilir hatta çocuklarınız ve paylaştığınız ortak alanlar varsa daha karmaşık bir hal alabilir. Gerçek şu ki, boşanmayı gerçekleştirseniz bile boşanmanın üstesinden gelmek her zaman kolay değildir. İşte kendinize, daha iyi hissetmenize yardımcı olmak için yapabileceğiniz altı şey...

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1 1- Suçlamaktan kaçının

1- Suçlamaktan kaçının

Hayatta hiçbir şey sonsuza kadar değildir. Yani, bir zamanlar doğru hissettiğimiz şeyleri şimdi hissetmeyebiliriz veya yanlış olduğunu düşünebiliriz. Ancak, suçu parmağınızla işaret etmeniz iyileşme sürecine etki etmez. Geride yaşananlara bakmak yerine, enerjinizi ileriye odaklanmaya harcayın.

22- Kendinize iyi bakın

2- Kendinize iyi bakın

Boşanmanın stresi hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı mahvedebilir. Kim olduğunuzla yeniden bağlantı kurmak için zaman ayırın ve kişisel bakım yapmaya başlayın. Sağlıklı yiyecekler yiyin, sebze alımınızı artırın, yağlı hızlı yiyeceklerden kaçının, erken yatın ve alkol ve kahveyi sınırlayın.

3

Uyumakta zorlanıyorsanız, gevşeme ve meditasyon tekniklerini kullanmayı deneyin. Ve gece geç saatlerde sosyal medya kullanmayı durdurun çünkü kendinizi daha iyi hissettirmez.

43- Yas tutmayın

3- Yas tutmayın

Üzüntü ve kayıp el ele giderler. Bir ilişki bozulduğunda, sadece eski sevgilinizi değil, aynı zamanda bir şey paylaştığınız arkadaşlarınızı ve ailenizi de kaybettiğinizi hissedebilirsiniz. Yas tutmak da doğrusal bir süreç değildir. Daha iyi hissetmeye başladığınız günler ve hissetmediğiniz günler olacaktır. İlerlemeye başlamak için, zaman ve mekanın yas tutmasına izin verin. Nasıl hissettiğiniz konusunda güvendiğiniz insanlara ulaşın ve konuşun.

54- Affedin

4- Affedin

Öfke ve kızgınlık duygularını atlatabilmeniz için affetmeniz gerekir. Popüler inanışın aksine, affetmek onları unutmak anlamına gelmez. Bunun yerine, durumu kabul etmenize ve bir kurban gibi hissetmeyi bırakmanıza yardımcı olacak güçlendirici bir araçtır.

6

Hayatınızdaki her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul edin ve sağlığınız ve zindeliğiniz gibi değiştirebileceğiniz şeylere odaklanın. Eski partnerinize veya gelecekteki kendinize bir mektup yazın, duygularınızı özetleyin ve olumlu bir son hayal edin.

75- Mali hesabınıza dikkat edin

5- Mali hesabınıza dikkat edin

Kendinizi ne kadar kötü hissediyorsanız hissedin, mali durumunuzu görmezden gelmeyin. Boşanma pahalı olabilir. Yasal ücretleri karşılamanın yanı sıra, ipotek ve diğer hane halkı giderlerini aniden sadece yarım gelirle ödemek zorunda kalabilirsiniz. Aylık gelir ve giderlerinizi hesaplayın. Sizi zorlayacağını düşünüyorsanız evinizi küçültme gibi yollara gidebilirsiniz.

86- Eğlenceli planlar yapın

6- Eğlenceli planlar yapın

Boş bir takvime bakmayın, aktif olun ve sosyalleşin. Bu, hayatınızı kontrol altında hissetmenize yardımcı olmak için uzun bir yol kat edecektir. Tabii, kendini yalnız hissettiğin anlar olacaktır. Ancak, yeni bir hobi edinerek veya arkadaşlarınızla bir tatil planlayarak, aklınızı boşanmadan uzaklaştırabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak için fırsat yaratmak için bir şeyler yapın.

9

Boşanmak hayatınızın sona erdiğini göstermez. Buna yeni başlangıçlar için bir fırsat olarak yaklaşın. Güçlü ve sabırlı olun.

Fotoğraflar: İstock

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