Blake Lively Gala Stili

Şüphesiz ki, Blake Lively bir kırmızı halıda nasıl görünüleceğini çok iyi biliyor.32 yaşındaki oyuncu ve üç çocuk annesi Blake Lively, son filmi The Rythim Section’ın galasına siyah kadife, omuzları açıkta olan Dolce Gabbana elbisesi ile katıldı. Siyah kadife elbisesinin şıklığını, dirseğe kadar gelen deri eldivenleri ve siyah diz üstü Christian Louboutin çizmeleri ile kombinledi. Güney denizi incileri, elmas zincirler ve 50 karat Kolombiya zümrütünden yapılmış etkileyici Lorraine Schwartz takısı ile görünümüne harika bir dokunuş kattı.Her aksesuarı ünlü yıldıza etkileyici bir dokunuş eklerken, Blake Lively kırmızı halıda göz alıcı görünüyordu. Yeni doğum yaptığı için kırmızı halıya korseyle katılan Blake Lively, korse görüntüsünün harika olduğunu ama bunun gerçek olmadığını ve sonuçta çıkarmak zorunda olduğuna esprili bir şekilde değindi. Ünlü oyuncu, geçen yıl çekimleri tamamlanan ve başrolünü Jude Law ile paylaştığı The Rhythm Section filminin New York galası için basın karşısına çıktı.