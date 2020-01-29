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GeriÜnlü Kombinleri Blake Lively Gala Stili
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Blake Lively Gala Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

Blake Lively Gala Stili

Yakın bir zamanda üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Blake Lively, başrolünü oynadığı The Rhythm Section adlı filmin New York galasında stiliyle ilgi odağı oldu.

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Şüphesiz ki, Blake Lively bir kırmızı halıda nasıl görünüleceğini çok iyi biliyor.

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32 yaşındaki oyuncu ve üç çocuk annesi Blake Lively, son filmi The Rythim Section’ın galasına siyah kadife, omuzları açıkta olan Dolce Gabbana elbisesi ile katıldı.

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Siyah kadife elbisesinin şıklığını, dirseğe kadar gelen deri eldivenleri ve siyah diz üstü Christian Louboutin çizmeleri ile kombinledi.

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Güney denizi incileri, elmas zincirler ve 50 karat Kolombiya zümrütünden yapılmış etkileyici Lorraine Schwartz takısı ile görünümüne harika bir dokunuş kattı.

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Her aksesuarı ünlü yıldıza etkileyici bir dokunuş eklerken, Blake Lively kırmızı halıda göz alıcı görünüyordu.

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Yeni doğum yaptığı için kırmızı halıya korseyle katılan Blake Lively, korse görüntüsünün harika olduğunu ama bunun gerçek olmadığını ve sonuçta çıkarmak zorunda olduğuna esprili bir şekilde değindi.

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Ünlü oyuncu, geçen yıl çekimleri tamamlanan ve başrolünü Jude Law ile paylaştığı The Rhythm Section filminin New York galası için basın karşısına çıktı.

8Blake Lively - Jude Law

Blake Lively - Jude Law

9Blake Lively

Blake Lively

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