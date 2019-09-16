Bisiklet Sürmek İçin 15 Muhteşem Neden

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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10 kişiden 9’u, 30 yaşına gelmeden önce ciddi sağlık sorunlarından muzdarip. Bunu önlemenin temel kuralı ise hareketli ve düzenli bir yaşam tarzı oluşturmak. Peki, hayatınıza hareket ve sağlık katmak için bisiklet kullanmayı hiç düşündünüz mü?
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1
Eğer bisiklet aklınızın ucundan bile geçmediyse aşağıdaki sebepleri okuyunca fikriniz değişecek.
2
Kilo vermenize yardımcı olur
Kilo vermek istiyorsanız bisiklet, yapılacak en etkili egzersizlerden biridir. Bisiklet sürmek sadece kalori yakmaya değil, vücudunuzun pek çok bölgesinin çalışmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olur.
3
Kalp sağlığını geliştirir
Bisiklet, aslında aerobik bir egzersiz olduğu için kalp sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Kaslardaki oksijen tükenmesi kalbi daha fazla oksijenli kan sağlamaya zorlar ve böylece daha hızlı çalışmasını sağlar. Kalbinizle birlikte, bisiklet kullanmak kan damarlarınızı ve akciğerlerinizi de çalıştırarak kalp sağlığınızı artırmanıza yardımcı olur.
4
Kasları güçlendirir
Bu eğlenceli egzersiz kaslarınızı da güçlendirebilir. Kaslar ne kadar çok aşınır ve yıpranırsa, o kadar kuvvetlenirler. Bisiklete binmek aynı zamanda yaralanmaların daha hızlı iyileşmesini kolaylaştırır. Düzenli bisiklet kullananlar, kullanmayanlara göre daha çevik, esnek ve dayanıklı olacaktır.
5
Eklem ağrılarını azaltır
“Bisiklet kullanmak çok yorucu. Eklem ağrılarını nasıl azaltabilir?” dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, bisiklet kullanmak aslında eklem ağrısını, özellikle de diz ağrısını azaltır. Düzenli bisiklet, eklem hareketini iyileştirmeye yardımcı olur.
6
Duruşu geliştirir
Bisiklet sürerken dengede kalmak için uğraşırsınız. Bu dengeleyici hareket, duruşunuzu ve tüm vücut koordinasyonunuzu geliştirmeye yardımcı olur, üst vücut kaslarınızı güçlendirir. Duruşunuz ve yürüyüşünüz kas kuvveti, kondisyon, kilo, vb. gibi diğer faktörler tarafından da belirlenir. Bütün bu faktörler, her gün en az 30 dakika boyunca bisiklet sürmeniz durumunda düzene girer.
7
Kanserle mücadele eder
Evet, yanlış duymadınız. Bisiklete binmek kanserle mücadeleye yardımcı olabilir. Hareketsiz bir yaşam tarzı sizi vücutta toksik birikimden dolayı kanser riskine sokabilir. Yapılan araştırmalar, Günde en az 30 dakika bisiklet süren kişilerin meme ve kolon kanserine yakalanma ihtimallerinin azaldığını ortaya koydu.
8
Stresi azaltır
Stres, size hayal edebileceğinizden daha fazla zarar verir. Kilo alımı, kanda LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinde artış, astım, diyabet, sindirim problemleri, erken yaşlanma, anksiyete, baş ağrısı, yüksek tansiyon, depresyon, kardiyovasküler hastalık ve Alzheimer hastalığına yol açabilir. Bisiklete binmek ise sizi zihninizi rahatsız eden sorunlardan uzak tutarak stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.
9
Zinde hissetmenizi sağlar
Açık havada bisiklet sürmek kalp ve kan damarı işlevlerini iyileştirir ve sizi daha zinde yapar.
10
Doğumu kolaylaştırır
Her gün en az 30-45 dakika bisiklete binen kadınlar doğum sırasında daha az komplikasyona sahip olma eğilimindedir. Bisiklet, kemik ve kas gücünü, duruş, esneklik ve dayanıklılığı artırır, sırt kaslarının oluşturulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, doğum sırasında herhangi bir komplikasyondan kaçınmak istiyorsanız, bisiklet sürmeniz şiddetle tavsiye edilir. Ancak, hamilelik sırasında herhangi bir egzersiz uygulamasına başlamadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.
11
Beyin fonksiyonunu artırır
Bisiklete binmek, dikkat etmenizi, kas fonksiyonlarını koordine etmenizi ve dengeyi korumanızı gerektirir. Dahası, bisiklet kullanmak rahatlamanıza yardımcı olur bu da zihninizi temizler ve daha iyi kararlar almanızı sağlar. Bisiklete binmek aynı zamanda beynin hipokampus bölgesinde yeni hücrelerin büyümesini kolaylaştırır ve beyne ulaşan oksijen miktarını artırır. Bu da nörodejeneratif hastalıklardan korur.
12
Yaşlanmayı geciktirir
Yaş sadece bir sayıdır ve öyle kalması gerekir. Bisiklete binmek, oksijenin kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olur, toksik birikimi azaltır, kalp sağlığını artırır ve kas oluşturmaya yardımcı olur. Tüm bunlar ise yaşlılık belirtilerini geciktirir.
13
Uyku kalitesini artırır
Düzenli olarak bisiklet sürmek uyku kalitenizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. Özellikle uykusuzluktan muzdarip olanlar için etkilidir. Uykuyu geliştirmek için bisiklete binmenin en etkili zamanı akşamlarıdır. Sabahları bisiklet sürmek de sizi gün boyu aktif tutacak ve geceleri hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.
14
Çevre dostu
Bisiklete sürmek yakıt yakmanızı gerektirmez. Kirliliği ve yakıt talebini azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olur. Birçok ülke vatandaşlarını işe veya okula gidip gelmek için bisiklete binmeye teşvik eder. Kesinlikle sağlıklı ve sürdürülebilir bir seçenek.
15
Kabızlığın tedavisine yardımcı olur
Bazı uzmanlar, bisikletin, yemeğin kalın bağırsaktan geçme zamanını azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Kabızlık çekiyorsanız, bağırsak hareketini iyileştirmek için kesinlikle bisikletinizi düzenli olarak sürmelisiniz.
16
Cinsel yaşamı geliştirir
Son olarak, bisiklet cinsel yaşamınızı da iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bisiklete binme, kalp sağlığını iyileştiren ve kan akışını artıran bir aktivitedir. Bu da cinsel isteğin artmasına neden olur. Tüm bunların yanı sıra partnerinizle beraber bisiklet sürmek size ruhen de iyi gelecektir.