Beyin Hücrelerini Yenileyen 6 Muhteşem Besin

Yoğun iş hayatı, kalabalık şehirlerde yaşama, gürültü, stres, zihin yorgunluğu gibi nedenlerden dolayı günümüzde unutkanlık ve odaklanmada güçlük yaşamak oldukça arttı. Hafızamızı güçlendirmek için soframızda düzenli olarak yer alması gereken bazı besinler bulunuyor.
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1
İçerdikleri vitamin ve minerallerle beyin sağlığının korunmasına yardım eden besinler...
2
Yumurta
Yumurta vücudumuz için gerekli en kaliteli hayvansal protein kaynaklarından. Özellikle beyin hücrelerinin gelişiminde önemli bir işlev üstleniyor, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel fonksiyonları güçlendiriyor. Yumurta, bir çeşit B vitamini olan kolin içeriyor. Kolin, yeni beyin hücresi üretimine de etki ediyor. Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek, zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek amacıyla nörotransmitter dengesini korumaya yardımcı oluyor. Zihin gücünüzü artırmak için her sabah bir adet yumurta beslenme listenizde yer almalı.
3
Ceviz
Ceviz içeriğindeki omega 3 ve 6 yağ asitleri, fosfor, kalsiyum, potasyum ve demir açısından zengin bir besin. Yapılan bilimsel çalışmalar cevizin hafızayı, algı ve öğrenme yetilerini iyileştirdiğini göstermiş. Çocuklar da beyin gelişimi için günde en az 2 tam ceviz ya da yine omega 3 içeriği zengin fındık -bademden günde 10/15 adet tüketmeliler.
4
Balık
Omega 3 zengini olan balık beyin sağlığını koruyan en önemli besinlerden biri. Balık yağı, beyni hafıza ve bilişsel yeteneklerinin kaybolmasından, bunamadan koruyor. Beyin sağlığı için haftada en az 2 kez, civa miktarı düşük olan ve yüksek miktarda Omega 3 içeren sardalya, hamsi, istavrit ve lüfer gibi yağlı balık tüketmeye özen gösterin.
5
Yer fıstığı
Yer fıstığı sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini de azaltıyor. Ancak yer fıstığının alerjik özelliğini ve yüksek kalorili olduğunu da unutmayın. Günde 15/20 adet tüketmeniz yeterli olacaktır.
6
Tam tahıllar
B grubu vitamin kaynağı tahıllar beyin sağlığının korunması ve güçlü bir hafıza için gerekli. B grubu vitaminler sinir hücrelerinin görevlerini sağlıklı yapmalarını sağlıyor ve sinir iletilerinin düzgün çalışmasında görev alıyorlar. Özellikle B grubu vitaminlerinden B6, B12 ve folik asit, kanda homosistein adlı maddenin yükselmesini baskılayarak Alzheimer hastalığı riskini azaltabiliyor.
7
Yoğurt
Zengin bir kalsiyum deposu olan yoğurt içeriğindeki tirozin ile hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yoğurt ya da diğer süt ürünlerinden günde en az 2 porsiyon tüketebilirsiniz.