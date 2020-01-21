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GeriÜnlü Kombinleri Bella Hadid Paris Moda Haftası'nda Podyuma Çıktı
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>Bella Hadid Paris Moda Haftası'nda Podyuma Çıktı
Ünlü Kombinleri

Bella Hadid Paris Moda Haftası'nda Podyuma Çıktı

Uluslararası Moda Haftaları’nda ünlü modeller birçok markanın defilelerinde boy gösteriyor. Bella Hadid ise alışılmışın dışında Alyx Menswear adlı markanın erkek giyim defilesi için Paris'te podyuma çıktı.

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23 yaşındaki ünlü model, beyaz bir gömlek üzerine deri bir ceket giyerek oldukça şık görünüyordu. Siyah kravatı da tamamlayıcı aksesuarıydı.

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Bella, rugan topuklu çizmeleriyle podyuma çıkarken, siyah pantolonuyla ise şıklığını tamamladı.

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Bu defilede her zaman kullandığı koyu göz makyajlarından uzaklaşarak doğal bir makyaj kullandı.

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Bella Hadid, daha önce yaptığı bir röportajda ise moda haftaları öncesinde değişik diyet ve egzersiz rutini uyguladığını söylemişti.

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Yemekleri ve yemek yemeyi çok fazla sevdiğini ve her gün diyete başlayarak sağlıklı kalmaya çalıştığını söyledi.

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Ayrıca, moda haftalarının gerçekleştiği günlerde yoğunluk ve koşuşturmadan dolayı bir sandviç ya da sadece bir dilim pizza yemeye zamanlarının olduğunu da söyledi.

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Kaia Gerber de Paris'te Alyx Menswear defilesinde podyuma çıkanlar arasındaydı.

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İşte Alyx Menswear defilesinden koleksiyonlar...

9Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

10Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

11Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

12Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

13Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

14Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

15Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

16Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

17Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Alyx Menswear 2020 Koleksiyonu

Fotoğraflar: ABACA

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