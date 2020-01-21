Bella Hadid Paris Moda Haftası'nda Podyuma Çıktı

Uluslararası Moda Haftaları’nda ünlü modeller birçok markanın defilelerinde boy gösteriyor. Bella Hadid ise alışılmışın dışında Alyx Menswear adlı markanın erkek giyim defilesi için Paris'te podyuma çıktı.
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23 yaşındaki ünlü model, beyaz bir gömlek üzerine deri bir ceket giyerek oldukça şık görünüyordu. Siyah kravatı da tamamlayıcı aksesuarıydı.
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Bella, rugan topuklu çizmeleriyle podyuma çıkarken, siyah pantolonuyla ise şıklığını tamamladı.
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Bu defilede her zaman kullandığı koyu göz makyajlarından uzaklaşarak doğal bir makyaj kullandı.
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Bella Hadid, daha önce yaptığı bir röportajda ise moda haftaları öncesinde değişik diyet ve egzersiz rutini uyguladığını söylemişti.
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Yemekleri ve yemek yemeyi çok fazla sevdiğini ve her gün diyete başlayarak sağlıklı kalmaya çalıştığını söyledi.
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Ayrıca, moda haftalarının gerçekleştiği günlerde yoğunluk ve koşuşturmadan dolayı bir sandviç ya da sadece bir dilim pizza yemeye zamanlarının olduğunu da söyledi.
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Kaia Gerber de Paris'te Alyx Menswear defilesinde podyuma çıkanlar arasındaydı.