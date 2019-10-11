Bel Ağrısı Mı Yoksa Bel Fıtığı Mı?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hepimiz hayatımızın bir döneminde bel ağrılarından şikayet ederiz. Bu ağrılar bazen birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkarken bazen de dayanılmaz derecede şiddetli olur ve sadece belde değil bacaklarda da ağrı ve uyuşmalara yol açar. Peki hangi ağrının basit bir bel ağrısı hangisinin bel fıtığı olduğunu nasıl anlarız?
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1
Birkaç gün içerisinde geçiyorsa...
Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Siyavuş Muhammedrezai, bel ağrıları ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi verirken bel fıtığı ile basit bel ağrısını ayırt etmeyi sağlayacak detayları da aktardı.
Son derece yaygın bir sorun olan bel ağrısı, hastaların doktora başvurmadaki ikinci en sık neden olarak da kabul ediliyor. Çoğu bel ağrısı hiçbir müdahale olmadan ya da çok hafif bir tıbbi müdahale ile geçiyor. Bel fıtığı ise tüm bel ağrılarının yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor. Basit bel ağrılarının en tipik özelliğinin birkaç gün içerisinde geçmeleri ve ayrıca bacaklarda ağrı ya da uyuşmaya neden olmamalarıdır.
2
Belde başlayıp kalça ve bacağa yayılan ağrılar varsa...
Böyle bir durumda büyük ihtimalle bel fıtığı söz konusu oluyor. Bel fıtığı durumunda, gün geçtikçe şiddetlenen bel ağrısına kalça ve bacağa yayılan ağrılar, ayrıca bacakta uyuşmalar eşlik ediyor. Ağrılar eforla artıyor ve hareket kabiliyeti giderek azalıyor.
Yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen bel fıtığında omurga kemiklerinin arasındaki kıkırdak dokusu çevresindeki koruyucu kılıfı yırtıp dışarı çıkmış oluyor. Her bel fıtığı bulgu vermeyebilir ancak eğer sinirleri sıkıştırıp şiddetli ağrı, güçsüzlük veya idrar kaçırma gibi birtakım sinirlerin işleyişini bozarsa bu belirtilerin ciddiye alınması gerekir
3
Bel ağrısının tekrarlanmaması için...
Bel ağrısının tekrarlanmaması için öncelikle bel ağrısına neden olan faktörleri ortadan kaldırmak gerekiyor. İşte bu konuda alınabilecek önlemler:
•Postür (duruş) eğitimi alın.
•Germe egzersizleri yapın.
•Uzun süre hareketsiz kalmayın ve düzenli hareket edin.
•Çok uzun süre aynı pozisyonda oturmayın.
•Oturmak için çok derin ve yumuşak koltuklar seçmeyin.
•Dik oturun ve otururken bel boşluğunu küçük bir minderle destekleyin.
4
•Otururken kalça ve dizler arasındaki açının 90 derece olmasına dikkat edin.
•Araba kullanırken arabanın ön koltuğunu direksiyona doğru yaklaştırın.
•Uzun süre aynı pozisyonda ayakta durmayın.
•Yatarak istirahat sırasında sizin için en rahat ve ağrısız olduğunuz pozisyonu tercih edin.
5
•Çok sert veya çok yumuşak yataklar tercih etmeyin.
•Kağıt parçası bile olsa herhangi bir cismi yerden kaldırırken veya ağırlığınızı belinize değil, bacaklarınıza vererek yapın.
•Doktorunuzun önerdiği egzersizleri aksatmayın.
6
Her bel fıtığı ameliyat gerektirmiyor
Bel fıtığı hastalarının belki de en çok korktuğu konuların başında ameliyat olmak geliyor. Ancak her bel fıtığı ameliyat gerektirmiyor. Bel fıtığı hastalarının yüzde 85’inden fazlası cerrahi işleme gerek olmadan iyileşiyor.