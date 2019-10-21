Başarılı Olmak İçin 11 Öneri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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1. Tutkulu ve meraklı olun: Yeniliklere yelken açmak için meraklı olun ve araştırın. Keşfettiğiniz her güzel şeye tutkuyla sarılın.
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2. Asla vazgeçmeyin: Karşınıza çıkan durumlarla uğraşmaktan vazgeçmeyin. Yolun sonuna ulaşmak için sabırlı olun.
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3. Bugüne odaklanın: Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi şu anda yaptığınız işe verin.
4
4. Hayal edin: Hayal etmek, gücümüze güç katar: Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.
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5. Hata yapmaktan çekinmeyin: Hiç hata yapmamışsanız yeni bir şeyler denemediniz demektir.
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6. Anı yaşayın: Geleceğinizi oluşturabilmek için olabildiğince şimdide olun. Önemli olan tek an, içinde bulunduğunuz andır.
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7. Değer yaratın: Başarılı olmaya değil de değer yaratmaya odaklanırsanız, başarı kendiliğinden gelecektir.
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8. Değişime açık olun: Her gün aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Hayatınızın değişmesi için önce kendinizi değiştirin.
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9. Deneyimleyin: Bilgi deneyimden gelir. Bir konuyu tartışmak size sadece felsefi bir anlayış kazandırır. Bir konuyu bilmek için deneyimlemelisiniz.
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10. Oyunun kurallarını iyi öğrenin: Yapmanız gereken iki şey var. Birincisi oynadığınız oyunun kurallarını iyi öğrenin, ikincisi herkesten iyi oynamayı isteyin. Böylece başarı sizinle olur.
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11. Mutlu olma cesaretini gösterin: Mutlu olan insanlar iş yerlerinde ve hayatlarında daha başarılı olurlar. Mutluluk sanıldığının aksine kolayca elde edilebilir olandır.
Yoga Eğitmeni Ve Kişisel Gelişim Uzmanı - Sibel Saraçoğlu