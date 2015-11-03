Baş Ağrısına İyi Gelen 13 Doğal Yöntem

Papatya her derde deva! Kimi zaman minik bebeklerin gaz sorunlarına ya da yetişkinlerin sindirim ve uyku sorunlarına yardımcı olan papatya baş ağrısının da çaresi.Bir tencere içerisine su doldurun ve kaynaması için ateşin üzerine koyun. Tencere içerisine bir süzgeç yerleştirin ve süzgece taze ya da kuru papatya koyun ve üzerini kapatın. Bir süre sonra yumuşayan papatyalardan çıkan buharı içinize çekerek baş ağrınızı hafifletebilirsiniz.Buhara ilk etapta yakından yaklaşmayınız, yüzünüzü yakmanızı istemem.