Baş Ağrısına İyi Gelen 13 Doğal Yöntem

Toplumun büyük bir kısmının muzdarip olduğu baş ağrısı, zaman zaman oldukça can sıkıcı bir hal alabiliyor. Baş ağrısına ilaç yerine doğal çözüm getirmek isteyen vatandaşlar da baş ağrısına iyi gelen doğal yöntemleri sorguluyor. Peki, baş ağrısına iyi gelen doğal yöntemler neler?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çoğu zaman nedensizce günümüzü mahveden baş ağrısını geçirmek için hemen ilaçlara başvurmayın! Doğal yöntemler uygulayarak da geçirebileceğiniz baş ağrısı için ilaç kullanmak vücudunuza sandığınızdan daha çok zarar veriyor. İşte size uygulayabileceğiniz doğal yöntemler...
2
Limon ve nanenin doğallığından yararlanın.
Yarım limonun suyu ve 3 yaprak naneyi bir bardak su içerisine koyun ve bir süre bekletin. Ardından bir bezi bu suda ıslatıp alnınıza koyun ve bezi her 15 dakikada bir ıslatın.
3
Koku duyunuza dikkat edin!
Baş ağrısını tetikleyen duyulardan biri de kokudur. Çok güçlü ve yoğun kokular (güzel olsalar bile) baş ağrısı yapabilirler.Nane yağı ya da eczaneden alacağınız migren taşını koklamak baş ağrınıza iyi gelecektir.
4
Sıcak suyun yararını küçümsemeyin.
Ayaklarınızı sıcak su içerisine koyup, ensenize buz dolu bir poşet koyabilirsiniz. Bu sayede sıcak ve soğuk farkı vücudunuzdaki kan akışını değiştirerek, kan damarlarınızın rahatlamasını sağlayıp baş ağrınızı azaltacaktır.
5
Zencefil her daim yardımcınız.
1/3 T.K toz ya da taze rendelenmiş zencefili bir bardak sıcak su içerisine atın ve için. Zencefilin yoğun aroması ve bitkisel etkisi kan damarlarınızın genişlemesine neden olacağı için ağrınızı yavaş yavaş dindirecektir.
6
Sadece bir buz bile çare olabilir.
Avucunuzun içine aldığınız bir buz küpünü iyice bütün gücünüzle sıkın. Elinizin donduğunu hissetmeniz en önemli püf noktası! Elinizdeki buz ağrı eşiğinizi yükselteceğinden baş ağrınızı hissetmemeye başlayacaksınız.
7
Ağrı eşiğinizi başka bir yere yönlendirin.
Tıpkı buz gibi, baş parmağınız ve işaret parmağınız arasındaki dokuyu sıkmanız acı eşiğinizi yönlendirecektir. Acı eşiğinizin yönlenmesi baş ağrınızı hafifletecektir.
8
Başınızdaki baskıyı azaltmanın bir yolu da kalem!
Bir kalemi dişlerinizin arasına sıkıştırın ama güçlü bir şekilde ısırmayın. Alt çenenizin serbest kalması başınızdaki basıncı azaltarak ağrınızı hafifletecektir.
9
Yemişlere önem verin.
Çiğ badem içerisindeki salisilin enzimi ile baş ağrınızı azaltacak en güzel yemiş olabilir. 20 tane yemeniz yeterli olacaktır.
10
İngilizler çaydan anlarlar.
Evinizi güzelleştiren kasımpatı 1980'li yıllarda İngiltere'de migren ilacı olarak kullanılmaktaymış.Sizde kasımpatıyı çay olarak demleyin ve için, baş ağrılarınızı geçirecektir.
11
Papatya her derde deva!
Kimi zaman minik bebeklerin gaz sorunlarına ya da yetişkinlerin sindirim ve uyku sorunlarına yardımcı olan papatya baş ağrısının da çaresi.Bir tencere içerisine su doldurun ve kaynaması için ateşin üzerine koyun. Tencere içerisine bir süzgeç yerleştirin ve süzgece taze ya da kuru papatya koyun ve üzerini kapatın. Bir süre sonra yumuşayan papatyalardan çıkan buharı içinize çekerek baş ağrınızı hafifletebilirsiniz.Buhara ilk etapta yakından yaklaşmayınız, yüzünüzü yakmanızı istemem.
12
Mis kokulu lavantanın yağı sizin için bulunmaz nimet.
Lavanta yağı rahatlatıcı özellik taşımasından dolayı birçok aroma terapi uygulamasında yer almaktadır. Baş ağrınız için uygulayabileceğiniz iki yöntem bulunmakta.Yarım tencere kaynamış su içerisine 4-5 damla lavanta yağı damlatıp buharını solumanız sizi rahatlatacaktır.Lavanta yağı ve badem yağını 1/3 oranında karıştırarak şakak bölgenize masaj yaparak uygulayın.
13
Fazla kahve baş ağrısı yapabilir ama kararında tüketirseniz sizi baş ağrısından kurtarabilir de!
Kahve normal miktarlarda tüketildiğinde ağrının beyne ulaşmasını engelliyor, aynı zamanda içine sıkılan yarım limon da kafeinin hızlı etki etmesini sağlamakta.
14
Uyku Düzeninize Dikkat Edin!
Uyku düzeninizi bozmayın.Çok fazla televizyon ya da bilgisayara bakmayın/karşısında uyuyakalmayın.Susuzluk baş ağrısının en büyük nedenlerinden.Fazla alkol almayın.Çok yoğun ışıktan/güneşten/kokudan uzak durun.Sinüziti olanlar; nemli saçla bile dışarı çıkmayın.
15
Son olarak mineral eksikliğine dikkat etmelisiniz.
Baş ağrısının baş sebeplerinden biri de mineral eksikliği, bu nedenle mineral dengenizi korumak için günde en az bir şişe maden suyu içmelisiniz.