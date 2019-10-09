Bağzıbağlı Privé X Özlem Erkan Defilesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tasarımcı Özlem Erkan, kumaş üstadı Bağzıbağlı Nişantaşı’nın yeni hazır giyim markası Bağzıbağlı Privé’ye özel koleksiyonunu bir defileyle tanıttı. Defileye katılanlar arasında Cemal Beyazıt, Barış Erarslan, Cem Altan, Nejdet Ayaydın, Mehmet Bağzıbağlı ve Alona Bağzıbağlı vardı..
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Moda Tasarımcısı Özlem Erkan, Türkiye’nin en köklü ithal kumaş tedarikçisi Bağzıbağlı Nişantaşı’nın yeni hazır giyim markası “Bağzıbağlı Privé” için hazırladığı “Servi” isimli koleksiyonuyla Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ilk gününde bir defile gerçekleştirdi.
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İthal kumaş seçkisi yaratmada 62 yıllık bir geçmişe sahip olan Bağzıbağlı, 2020 İlkbahar-Yazında ilk koleksiyonunu sunmak üzere yeni bir kadın hazır giyim markası oluşturdu: “Bağzıbağlı Privé”. Markanın ilk sezonu için koleksiyonu moda tasarımcısı Özlem Erkan hazırladı.
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Sektördeki çok yıllık birikimini tasarımlarına aktaran Özlem Erkan, Bağzıbağlı Privé’nin ilk sezonunda hazırladığı “Servi” ismindeki koleksiyonu için ilhamı, yeni adı “Selvi” olan, her koşulda dimdik göğe yükselen ve her mevsim yeşil kalan ağaçtan esinleniyor. Tasarımcı için bu ağaç, gücünü kökünden alan ve her koşula göğüs geren güçlü kadınları sembolize ediyor.
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Bağzıbağlı’nın tamamı ithal ipek, keten, krep gibi saf kumaşlarından özenle seçilen ve hazırlanan koleksiyonda çiçek desenlerin romantizmi, kamuflaj desenleri ve verev çizgilerin maskülenliğiyle dengeleniyor.
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Koleksiyonda, limon küfü yeşilleri, safran sarıları,puslu mint tonları, tozlu pembeler ve beyazlar hakim olan renkler olarak öne çıkıyor. Tasarımcının couture dokunuşlarıyla farklılaşan, Bağzıbağlı’nın özel kumaşlarıyla dikkat çeken Bağzıbağlı Privé X Özlem Erkan koleksiyonu yer yer işlemelerle göz alırken, gelenekselin modern ile, hazır giyimin özel dikim ile yeni bir yorumu olma özelliği taşıyor.
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Koreografisini Öner Evez ve Yakup Biçer’in yaptığı defilede styling Serhat Şengül ile birlikte gerçekleştirildi.
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Defilede saçlar L’Oréal Professional, makyajlar ise MAC tarafından hazırlanırken Ella Event Production backstage desteğinde bulundu.