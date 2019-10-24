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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

AyvanÄ±n FaydalarÄ± Nelerdir? Ayva ZayÄ±flatÄ±r mÄ±?

Ayva kÄ±ÅŸ mevsiminin en sevilen meyvelerinden biridir. AyvanÄ±n faydalarÄ± nelerdir? Ayva zayÄ±flatÄ±r mÄ±?

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Meyveler, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bir hayli Ã¶nem taÅŸÄ±yorlar. Ayva da bu meyvelerden bir tanesi. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za Ã§ok sayÄ±da katkÄ±sÄ± olan ayvanÄ±n faydalarÄ±na bir gÃ¶z atalÄ±m.

2AyvanÄ±n faydalarÄ± neler

AyvanÄ±n faydalarÄ± neler?

YÃ¼ksek bir C vitamini kaynaÄŸÄ± olan ayva, gÃ¼nlÃ¼k C vitamini ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n 4â€™te 1â€™ini karÅŸÄ±lÄ±yor.

BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendiriyor.

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Antioksidan zengini iÃ§eriÄŸi ile kanser riskini azaltÄ±yor.

Ayva yÃ¼ksek oranda potasyum iÃ§eriyor. Bu Ã¶zelliÄŸiyle kan basÄ±ncÄ±nÄ± ve kolesterolÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor.

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Demir, bakÄ±r ve Ã§inko gibi mineraller sayesinde dolaÅŸÄ±m sistemi Ã¼zerinde olumlu etkiler saÄŸlÄ±yor. AyrÄ±ca yÃ¼ksek demir iÃ§eriÄŸi ile kansÄ±zlÄ±ÄŸa da iyi geliyor.

Antibakteriyel Ã¶zelliÄŸi sayesinde aÄŸÄ±zdaki bakterileri yok ediyor, kÃ¶tÃ¼ nefes kokusunu dÃ¼zeltiyor.

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Ayva gÃ¼zellik iÃ§in de bir hayli faydalÄ±. SaÃ§larÄ±n uzamasÄ±na yarÄ±mcÄ± oluyor.

Ciltteki yaÅŸlanma belirtilerini geciktiriyor.

6Ayva zayÄ±flatÄ±r mÄ±

Ayva zayÄ±flatÄ±r mÄ±?

Ayva dÃ¼ÅŸÃ¼k kalorili meyveler arasÄ±nda yer alÄ±yor. 1 adet orta boy ayva ortalama 98 kaloridir. Ã–te yandan ayvanÄ±n glisemik indeksi de dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. Yani kan ÅŸekerini Ã§ok hÄ±zlÄ± yÃ¼kseltmez.Â

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Lifli bir yapÄ±sÄ± bulunan bu meyve, uzun sÃ¼re tok tutuyor. Sindirime de yardÄ±mcÄ± olan ayva, tÃ¼m bu Ã¶zellikleriyle zayÄ±flama sÃ¼recine katkÄ± saÄŸlÄ±yor.

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Ancak ayvayÄ± tÃ¼ketirken porsiyonuna dikkat etmelisiniz. Bir Ã¶ÄŸÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k boy ayvanÄ±n tamamÄ±nÄ± yemek fazla olacaktÄ±r. Bir porsiyon ayva, bÃ¼yÃ¼k boy ayvanÄ±n yarÄ±sÄ± demektir.

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