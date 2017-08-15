Avokadoyla Aşk Yaşamanız İçin 10 Neden

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Avokadonun bu faydalarını öğrendikten sonra, alışveriş sepetinizde daha fazla avokado olacak!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlıklı olanın sıkıcı olma tabusunu yıkan avokado artık sadece diyet listelerinde kalmıyor.
Güney Amerika'dan gelme bu şekersiz ve mucize meyve artık renkli salatalardan sağlıklı tostlara, ölü hücrelerde kurtaran peelinglerden nemlendirici maskelere kadar her yerde kurtarıcımız. Üstelik kocaman çekirdeğiyle de diğer meyvelerden çok daha eğlenceli.
Avokadoyu henüz denemeyenlerden ya da yıldızı barışmayanlardansanız daha fazla şey kaybetmeden avokadonun faydalarına göz atın ve avokadonun yeni bağımlılığınız olmasına izin verin!
Kaynak Fotoğraflar: Pixabay, Alamy
2
ŞEKERSİZ MEYVE
Avokadoda diğer meyvelerden farklı olarak şeker yok. Onun yerine faydalı yağ, mineral, omega 3, folik asit ve vitamin açısından zengin. Yani hemen her öğününüze ekleyerek kanserden obeziteye çoğu hastalığın da önüne geçebilirsiniz.
3
UZUN SÜRE TOK TUTUYOR
Diyet yapanlar için mükemmel bir besin. Lifli olduğu için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de bağışıklık ve sindirim sistemine yardım ediyor.
4
KANSER HÜCRELERİNİ ENGELLİYOR
Göz ve kalbe çok iyi geliyor, damarların genç kalmasını sağlıyor. Hatta kanser hücrelerinin büyümesine izin vermiyor.
5
CİLDİ KORUYOR
İçerisindeki vitaminler sayesinde yaz aylarında cildi güneşten gelen zararlı ışınlardan koruyor.
6
CİLDİ VE SAÇLARI BESLİYOR
Avokadoyu sadece besin olarak değil ezerek püre haline getirdikten sonra güzellik rutininizde hem cilt hem de saç için kullanabilirsiniz. Avokado cildi gençleştirip nemlendirip yenilerken saçları da besliyor ve sağlıkla uzamasını sağlıyor.
7
YARALAR VE KAŞINTILARA İYİ GELİYOR
Cildinizdeki ufak yaralar ya da kaşıntılar için de avokado püresini deneyebilirsiniz.
8
AVOKADO MASKESİ YAPIN
Şehrin kirli havasının cildinize kötü geldiğini düşünüyorsanız cildinize avokado maskesi yapın. Cildinizin dinlenmesine ve gençleşmesine avokadonun faydası olacak.
9
NEFES KOKUSU İÇİN...
Nefesinizin kötü kokmaması için de gece yatmadan önce bir dilim avokado yiyin. Sabah kalktığınızda koku olmayacak.
10
KADIN HASTALIKLARINA KARŞI AVOKADO
Kadın hastalıklarının önüne geçmede de avokado tavsiye edilen bir besin. Rahim ve yumurtalıkla üzerinde avokadonun koruyucu bir etkisi var.
11
AVOKADO ÇEKİRDEĞİNİ ATMAYIN
Avokadonun kocaman çekirdeğini de atmayın! Fırında kuruttuktan sonra ya da kurutmadan çekirdeği havanda ezerek, çekiçle vurarak ya da blenderdan çekerek püre gibi yapın.
12
Sonrasında da yiyeceklerinize veya smoothie'lerinize az miktarda ekleyerek tüketin. Yüzde 70'i antiokasidan olan avokado çekirdeği ilerleyen yaşlarda kolesterol, tansiyon ya da şeker hastası olmamanız için yardımcı oluyor. Avokado çekirdeğinin bir faydası da mantar oluşumunu engellemesi ve mikropları öldürmesi.