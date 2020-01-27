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GeriCinsellik Aşk ve Seks Hakkında: Efsane mi Gerçek mi?
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Aşk ve Seks Hakkında: Efsane mi Gerçek mi?
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Aşk ve Seks Hakkında: Efsane mi Gerçek mi?

İlk görüşte aşk var mıdır? Sevişmek sağlık için faydalı mıdır? Ruh ikizimiz var mıdır? Regl döneminde daha mı istekli oluruz? İşte cevaplar...

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1Sevişmek sağlık için faydalıdır

Sevişmek sağlık için faydalıdır

Sevişmenin sağlık için faydalı olduğu tamamen doğru. Düzenli seks, kolesterole, diyabete, kalp rahatsızlıklarına, yüksek tansiyona iyi geliyor hatta kanser riskini bile azaltıyor. Cinsel ilişki sırasında vücut oksitosin salgılıyor.

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Oksitosin ise bağışıklık sistemini harekete geçiriyor, strese iyi geliyor, migrene iyi geliyor. Oksitosin; dokunma, sarılma, kucaklanma, orgazm gibi fiziksel tahrik olmalar sonucu üretiliyor. Yakın fiziksel temas, oksitosin hormonunun seviyesini artırıyor. Kısacası sevişmek son derece sağlıklı.

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3Regl döneminde cinsel açıdan daha istekli oluruz

Regl döneminde cinsel açıdan daha istekli oluruz

Çok doğru! Özellikle yumurtlama döneminde kadınların cinsel isteği ikiye katlanıyor. Reglinin bitiş dönemi, kadınların en istekli olduğu dönem olarak adlandırılıyor. 

4Aşkın ömrü üç yıldır

Aşkın ömrü üç yıldır

Bu bir rivayet ve doğruluğunu kanıtlar nitelikte yapılmış net bir araştırma yok. Hatta uzmanlar, ilişkilerinde dört yılı geride bırakıp beraberliklerini sürdürebilen çiftlerin endorfin seviyelerinde artış olduğunu söylüyor. 

5İlk izlenim çok önemlidir

İlk izlenim çok önemlidir

Bu fikir hem doğru hem de yanlış. Yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar bir erkeği tekrar görüp görmeme konusunda daha hızlı karar veriyorlar. 100 kadından 45'i; 30 saniye içinde karşılarındaki kişinin ikinci randevuyu hak edip etmediğine karar verebiliyor. Erkeklerin ise sadece yüzde 22'si böylesine kararlı. 

6Aşırı istek erkekleri aptallaştırır

Aşırı istek erkekleri aptallaştırır

Doğru! Aşırı istek sadece erkekleri değil, herkes, aptallaştırır. yoğun cinsel istek, kişilerin belli bir konuya yoğunlaşma zorluğu yaşamasına neden olabiliyor.  Özellikle erkekler, aşırı cinsel istekle dolu olduğunda takıntılı ve sinirli bir ruh hali içine giriyor.

7İlk görüşte aşk vardır

İlk görüşte aşk vardır

İlk görüşte aşk aslında koku, feromon, yüz şekli, vücut oranları gibi uyarıcıların karşılıklı ve hızlı bir şekilde algılanmasından ibaret. Bir tür algıda seçicilik gibi. Bu uyarıcılar beynimizde çeşitli imgeler yaratarak hormonlarımızı ve nöronlarımızı etkiliyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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