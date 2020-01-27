Aşk ve Seks Hakkında: Efsane mi Gerçek mi?

İlk izlenim çok önemlidir Bu fikir hem doğru hem de yanlış. Yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar bir erkeği tekrar görüp görmeme konusunda daha hızlı karar veriyorlar. 100 kadından 45'i; 30 saniye içinde karşılarındaki kişinin ikinci randevuyu hak edip etmediğine karar verebiliyor. Erkeklerin ise sadece yüzde 22'si böylesine kararlı.