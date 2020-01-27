MAHMURE ÖZEL
Aşk ve Seks Hakkında: Efsane mi Gerçek mi?
İlk görüşte aşk var mıdır? Sevişmek sağlık için faydalı mıdır? Ruh ikizimiz var mıdır? Regl döneminde daha mı istekli oluruz? İşte cevaplar...
Sevişmek sağlık için faydalıdır
Sevişmenin sağlık için faydalı olduğu tamamen doğru. Düzenli seks, kolesterole, diyabete, kalp rahatsızlıklarına, yüksek tansiyona iyi geliyor hatta kanser riskini bile azaltıyor. Cinsel ilişki sırasında vücut oksitosin salgılıyor.
Regl döneminde cinsel açıdan daha istekli oluruz
Çok doğru! Özellikle yumurtlama döneminde kadınların cinsel isteği ikiye katlanıyor. Reglinin bitiş dönemi, kadınların en istekli olduğu dönem olarak adlandırılıyor.
İlk izlenim çok önemlidir
Bu fikir hem doğru hem de yanlış. Yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar bir erkeği tekrar görüp görmeme konusunda daha hızlı karar veriyorlar. 100 kadından 45'i; 30 saniye içinde karşılarındaki kişinin ikinci randevuyu hak edip etmediğine karar verebiliyor. Erkeklerin ise sadece yüzde 22'si böylesine kararlı.
Aşırı istek erkekleri aptallaştırır
Doğru! Aşırı istek sadece erkekleri değil, herkes, aptallaştırır. yoğun cinsel istek, kişilerin belli bir konuya yoğunlaşma zorluğu yaşamasına neden olabiliyor. Özellikle erkekler, aşırı cinsel istekle dolu olduğunda takıntılı ve sinirli bir ruh hali içine giriyor.
İlk görüşte aşk vardır
İlk görüşte aşk aslında koku, feromon, yüz şekli, vücut oranları gibi uyarıcıların karşılıklı ve hızlı bir şekilde algılanmasından ibaret. Bir tür algıda seçicilik gibi. Bu uyarıcılar beynimizde çeşitli imgeler yaratarak hormonlarımızı ve nöronlarımızı etkiliyor.
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