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GeriDiyet Rehberi Ara Öğün Alternatifleri: En Sağlıklı 7 Atıştırmalık
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Ara Öğün Alternatifleri: En Sağlıklı 7 Atıştırmalık
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL

Ara Öğün Alternatifleri: En Sağlıklı 7 Atıştırmalık

Birçok insan ara öğünlerin kilo aldırdığını düşünüyor. Ancak ara öğün yapılmazsa daha çok acıkılıyor ve ana öğünlerde daha fazla yeme isteği duyuluyor. Ara öğünde en önemli nokta ise kalorisi az, besin değerleri yüksek doyurucu gıdalar tercih etmektir.

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İşte en sağlıklı atıştırmalıklar...

2ARMUT

ARMUT

Bir orta boy armut ortalama 4 gram lif içerir. Üstelik armut yüksek su içeriğine sahip meyvelerden de biri. İçeriğindeki lif ve su oranı ile midede daha fazla yer kaplayan armut, uzun süre tok tutuyor. Böylece en sağlıklı atıştırmalıkların başında geliyor.

3ELMA

ELMA

Elma, en yüksek lif oranına sahip meyvelerin başında geliyor. Ara öğünlerinizde elma yiyerek tokluk sürenizi arttırabilirsiniz. Uzmanlar elmayı sağlıklı yağlar ile birleştirerek tokluk süresini maksimuma çıkarabileceğinizi söylüyor. Elma yerken yanında 7-8 çiğ badem de tüketin. Etkisini göreceksiniz.

4BÖĞÜRTLEN

BÖĞÜRTLEN

Bir fincan böğürtlen yaklaşık 8 gram lif içeriyor. Uzmanlar böğürtleni yoğurt ile beraber tüketmenizi öneriyor.

5MUZ

MUZ

Kolay taşınabilir, leziz, yüksek lif içerikli, doyurucu bir atıştırmalık arıyorsanız önerimiz muz! Muz, harika bir ara öğün seçeneği olduğu kadar, kahvaltı için de oldukça idealdir. Bir dilim kepekli ekmeğin üzerine şekersiz fıstık ezmesi sürün, bir küçük boy muzu dilimleyin ve biraz da tarçın serpin. Leziz ve sağlıklı kahvaltınız hazır.

6HAVUÇ

HAVUÇ

Bir porsiyon havuç yaklaşık 50 kaloridir ve 4 gram lif içerir. Ayrıca şeker oranı düşük olmasına rağmen tatlıdırlar. Havuçları dilimleyin, çok az zeytinyağı gezdirin ve fırınlayın. İşte evde sağlıklı atıştırmalık hazırlamak bu kadar kolay!

7AVOKADO

AVOKADO

Avokado, sağlıklı tekli doymamış yağlar ve büyük miktarda lif ile doludur. Bu da avokadoyu en sağlıklı meyvelerden biri yapıyor. Avokadoyu hem atıştırmalık hem de ana öğünlerinizde tüketebilirsiniz.

8BRÜKSEL LAHANASI

BRÜKSEL LAHANASI

Boyutları sizi yanıltmasın, 1 bardak Brüksel lahanası 6 gram lif içerir. Brüksel lahanalarını ortadan 2'ye bölün, biraz zeytinyağ biraz da kimyon serpiştirin ve fırınlayın. Lezzetine bayılacaksınız.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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