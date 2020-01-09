MAHMURE ÖZEL
Ara Öğün Alternatifleri: En Sağlıklı 7 Atıştırmalık
Birçok insan ara öğünlerin kilo aldırdığını düşünüyor. Ancak ara öğün yapılmazsa daha çok acıkılıyor ve ana öğünlerde daha fazla yeme isteği duyuluyor. Ara öğünde en önemli nokta ise kalorisi az, besin değerleri yüksek doyurucu gıdalar tercih etmektir.
ELMA
Elma, en yüksek lif oranına sahip meyvelerin başında geliyor. Ara öğünlerinizde elma yiyerek tokluk sürenizi arttırabilirsiniz. Uzmanlar elmayı sağlıklı yağlar ile birleştirerek tokluk süresini maksimuma çıkarabileceğinizi söylüyor. Elma yerken yanında 7-8 çiğ badem de tüketin. Etkisini göreceksiniz.
MUZ
Kolay taşınabilir, leziz, yüksek lif içerikli, doyurucu bir atıştırmalık arıyorsanız önerimiz muz! Muz, harika bir ara öğün seçeneği olduğu kadar, kahvaltı için de oldukça idealdir. Bir dilim kepekli ekmeğin üzerine şekersiz fıstık ezmesi sürün, bir küçük boy muzu dilimleyin ve biraz da tarçın serpin. Leziz ve sağlıklı kahvaltınız hazır.
AVOKADO
Avokado, sağlıklı tekli doymamış yağlar ve büyük miktarda lif ile doludur. Bu da avokadoyu en sağlıklı meyvelerden biri yapıyor. Avokadoyu hem atıştırmalık hem de ana öğünlerinizde tüketebilirsiniz.
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