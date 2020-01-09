Ara Öğün Alternatifleri: En Sağlıklı 7 Atıştırmalık

MUZ Kolay taşınabilir, leziz, yüksek lif içerikli, doyurucu bir atıştırmalık arıyorsanız önerimiz muz! Muz, harika bir ara öğün seçeneği olduğu kadar, kahvaltı için de oldukça idealdir. Bir dilim kepekli ekmeğin üzerine şekersiz fıstık ezmesi sürün, bir küçük boy muzu dilimleyin ve biraz da tarçın serpin. Leziz ve sağlıklı kahvaltınız hazır.