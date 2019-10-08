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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKişisel Bakım Anında Gençleşmenizi Sağlayacak 7 İpucu
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Anında Gençleşmenizi Sağlayacak 7 İpucu
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Anında Gençleşmenizi Sağlayacak 7 İpucu

Zamanın yıpratıcı etkisinden birçoğumuz etkileniyoruz. Genetik durumlar, stresli yaşam tarzı, iş derken cildimizde de zamanla kırışıklar oluşmaya başlıyor. Peki zamanın sizde oluşturduğu kırışıklıkları hafifletmeye ne dersiniz?

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Aşağıdaki adımları takip ederek kısa sürede yaşlılık belirtilerinden kurtulabilirsiniz.

2Kapatıcıyı azaltın

Kapatıcıyı azaltın

Cildimizdeki her kusuru kapatıcı ile kapatmak kolay bir yöntemdir fakat aşırı kullanımda kapatıcı cilt dokunuza zarar verir. Tüm cildinize föndoten tarzı kapatıcılar uygulamak yerine sadece kusurlu bölgeleri kapamayı deneyin.

3Gözaltı halkalarına müdahale edin

Gözaltı halkalarına müdahale edin

Genetik nedenlerden veya yorgunluktan göz çevremizde koyu renkte halkalar oluşması oldukça sık rastlanan bir sorundur. Göz çevresindeki koyu halkaları ve kırışıkları önlemek için cilt tipinize uygun kremleri sürebilirsiniz. Düzenli olarak kullanacağınız kremler ile zamanla göz altı halkalarınızı yok etmeniz mümkün.

4Dişlerinizi beyazlatın

Dişlerinizi beyazlatın

Sararmış dişler kötü görünmenize sebep olacak büyük bir etkendir. Çok pahalı bir tedaviye gerek olmadan dişlerinize özenli ve düzenli bakımı yaparsanız genç gülüşlere sahip olabilirsiniz. Öte yandan diş temizletme, beyazlatma yöntemlerini de deneyebilirsiniz.

5Saçınızı sıkı toplayın

Saçınızı sıkı toplayın

Sıkı bir topuz veya at kuyruğu cildinizde oluşan çizgileri yok edebilir. Sıkı bir saç stili cildinizde germe görevi yaparak kırışıklıkları saklamanızda etkili bir yoldur.

6Kaşları ön plana çıkarın

Kaşları ön plana çıkarın

Kaşların ön plana çıkması yıllar içinde daha genç görünmeyi sağlayacaktır. Bu yüzden kaşlarınızı aşırıya kaçmadan kalınlaştırmak veya belirginleştirmek birkaç yaş daha genç gözükmeniz için iyi bir yöntemdir.

7Allık sürün

Allık sürün

Zamanla cildimizin rengi solmaya başlar. Yanaklara veya elmacık kemiklerinize uygulayacağınız renkli bir allık ile daha renkli ve canlı bir görünüşe sahip olabilirsiniz.

8Nemlendirin

Nemlendirin

Bu maddeyi artık hepimiz çok iyi biliyoruz. İyi bir cilt, doğru nemlendiriciden geçiyor. Cildinizi rutin olarak nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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