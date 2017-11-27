Aloe Veranın 10 Kullanım Alanı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Eski Mısır’da 'ölümsüzlük bitkisi' olarak bilinen aloe vera, birçok faydasıyla bilinmektedir.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte güzellik için her derde deva aloe vera bitkisinin faydaları...
Kaynak Fotoğraflar: Pixabay
2
Doğal Makyaj Temizleyicidir
Piyasada satışa sunulmuş çoğu temizleme ürünlerindeki kimyasallar yüzünüzü tahriş ederek alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Aloe vera bitkisi, makyajınızı çıkartmanıza yardımcı olurken doğal bir bakımı da beraberinde getiriyor.
3
Sivilceleri Temizler
Antibakteriyel özelliği bulunan aloe vera bitkisi, sivilce, isilik ve akne gibi yağlı ve zararlı hücrelerle savaşarak cilde pürüzsüzlük kazandırır.
4
Cildi Nemlendirir
Aloe vera, doğal bir nemlendirici olarak cildi iyi nemlendirir ve elastikiyetini arttırır. İyi nemlendirilmiş bir cilt sağlıklı ve pürüzsüz görünür.
5
Saç Dökülmeleri & Kepeklenmeyi Önler
Saç diplerine uygulanan aloe vera bitkisinin saç köklerini güçlendirerek kepek oluşumlarının önüne geçtiği bilinmektedir. Saç uzamasının hızını arttırdığı da bilinen aloe veranın yeni saç oluşumlarına neden olduğu da diğer faydaları arasında.
6
Ayaklardaki Çatlamaları Düzeltir
Çatlamış ayaklar hem görüntünüzü bozar hem de ağır durumlarda ağrı ve acıya da sebep olur. Aloe vera bitkisi ayaklardaki çatlakları iyileştirerek görünümünün düzgünleşmesine yardımcı olur.
7
Hafif Yanık & Yara ve Böcek Isırıklarını İyileştirir
Aloe vera’nın anti-inflamatuar ve antiseptik özelliği, küçük yaralar, küçük kesikler, çürükler ve böcek ısırıkları üzerine etkili olmasını sağlar.
8
Erken Yaşlanma Belirtilerini Önler
Kırışıklık, ince çizgiler ve diğer yaşlılık belirtilerinin önüne geçen aloe vera bitkisi, yaşlandırmayı geciktirmekle kalmayıp yaşlı görüntüyü de ortadan kaldırıyor.
9
Deri Çatlaklarını Azaltır
Ciltte kötü görünüme sebebiyet veren çatlaklar aloe vera sayesinde çözüme kavuşuyor. Kalıcı çatlakların da tedavisine olanak sağlayan aloe vera bitkisi krem endüstrisinde sıkça karşılaştığımız içeriklerde yer almaktadır.
10
Koyu Renkli Dudakların Rengini Açar
Dudaklarda oluşan ölü hücrelerin giderilmesinde kullanılan aloe vera bitkisi dudaklarınıza yumuşak ve esnek bir yapı da kazandıracaktır.
11
Güneş Yanıklarını Tedavi Eder
Zararlı güneş ışınlarından koruyarak cildin nem dengesini korumasını sağlar. Aloe vera bitkisinin diğer bir özelliği ise güneş yanığı olan ciltlerde uygulandığında yanığı daha hızlı iyileştirmesidir.