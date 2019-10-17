Alıç Sirkesi Nedir? Alıç Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alıç sirkesi, tadı hafif buruk ama tatlı alıç meyvesinden yapılan bir sirke türüdür. Peki alıç sirkesinin diğer sirkelerden farkı nedir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?
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1
Alıç sirkesi yüksek antioksidan özelliği ile kalp ve damar rahatsızlıklarından idrar yolu enfeksiyonlarına kadar vücuda birçok olumlu etki gösterir. Alıç sirkesini evinizde yapmak ise çok kolay! Gelin önce beraber alıç sirkesinin faydalarına bakalım, sonra da adım adım evde nasıl yapılır ona bakalım.
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ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Alıç sirkesi iç hastalıkların tedavisinde destekleyicidir. Salatalarda çorbalarda kullanılabilir.
Yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar vücuda giren serbest radikallerle baş eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Damarlarda oluşan yüksek kan basıncı nedeniyle ortaya çıkan yüksek tansiyonu düzenler.
Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi bağışıklık ve üst solunum yolları hastalıklarında önleyici iyileştirici etki yapar.
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Sinir, stres, uykusuzluk ve depresif ruh hali gibi problemlere çare olur.
Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu sayede yağ yakım hızını artırır.
Kalp damar hastalıkları için doğal bir terapidir.
Dermatolojik bazı sorunların giderilmesinde etkilidir. Tahriş, kızarıklık, alerji gibi durumlarda kontrollü şekilde içilebilir.
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Cinsel ilişki performansını artırabilir.
Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.
Akciğerlerde görülen ağrı ve baskı hissi için bu sirke tüketilebilir.
Mide parazitlerini gidermede etkilidir.
Kalp kaslarının güçlenmesinde etkisinin olduğu bilinmektedir.
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Hücre besleyen ve yenileyen etki gösterir. Ayrıca vücudun içindeki antioksidan etki ile kanser risklerini en aza indirir.
Kadınların menopoz dönemlerinde sıcak basması aşırı sıkıntı gibi hallere iyi gelir. Ayrıca yumurtalıkların olumlu etkilenmesini sağlar.
Alıç sirkesi idrar söktürücüdür.
6
ALIÇ SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1 kg alıç
3 tatlı kaşığı kaya tuzu
1 adet elma
1 çay bardağı elma sirkesi
2 tatlı kaşığı toz şeker
2 litre su
7
ALIÇ SİRKESİ TARİFİ:
Büyük bir kavanoza suyu koyun. Alıçları iyice yıkayıp sularını süzün ve suya ekleyin.
Ardından elmaları dilimleyin ve kavanoza ekleyin.
Tuz, şeker ve sirkeyi de ekledikten sonra kavanozu kapatın ve karışımı iyice çalkalayın.
8
Alıç sirkenizi karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edin.15-20 gün kadar sonra tüm alıçlar dibe çöktüğünde sirkeniz hazır demektir.