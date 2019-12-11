Akneye Karşı 6 Etkili Öneri

2-Protein tozundan uzak durun Vücut geliştirmek için kullanılan protein tozları ve androjen içerikli ilaçlar akne gelişmesine ve aknenin şiddetlenmesine neden olabiliyor. Bu hastalarda akne lezyonları yüz dışında sırt ve omuzlarda da gelişiyor. Bu nedenle protein tozundan uzak durun. Ayrıca kullanılan bazı ilaçlar ve B2, B6 ve B12 vitaminleri de akneye neden olabildiğinden doktor önerisiyle kullanın.