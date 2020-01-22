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GeriBeslenme Önerileri Aç Karna Asla Tüketilmemesi Gereken 10 Besin
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Aç Karna Asla Tüketilmemesi Gereken 10 Besin
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Aç Karna Asla Tüketilmemesi Gereken 10 Besin

Beslenme ile ilgili çok sayıda farklı bilgi duyuyoruz, okuyoruz, bazılarını uyguluyoruz. Beslenme konusundaki en önemli konulardan biri aç karna, özellikle sabah uyanıldığında ne tüketilmesi gerektiği. Aç karna tüketilmemesi gereken besinlerin neler olduğunu biliyor musunuz?

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Aç karna asla tüketmemeniz gereken 10 besin... 

2Çiğ sebzeler

Çiğ sebzeler

Çiğ sebzeler çok sağlıklıdır, zengin amino asit kaynağıdırlar. Fakat çiğ sebzeleri aç karna tüketmek şişkinlik, karın ağrısı ve midede yanmaya sebep olabilir.

3Muz

Muz

Bu maddeye birçok insanın çok şaşıracağını biliyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen seçenek hızlıca bir muz yemektir. Ancak Aç karna yiyeceğiniz muz, kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.

4Yoğurt ve fermente süt ürünleri

Yoğurt ve fermente süt ürünleri

Bu da sizi şaşırtacak bir diğer madde. Yoğurt ve bazı süt ürünleri aç karna tüketildiğinde faydalı bakterileri yok edebiliyor.

5Domates

Domates

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi domates, yüksek miktarda tannik asit içerir. Domatesi aç karna tüketmek midenin asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olabilir.

6Turunçgiller

Turunçgiller

Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler, asit açısından zengindir. Aç karna tüketmek ise gastrit ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

7Armut

Armut

Armut, lif oranı en yüksek meyvelerden biridir. Yüksek lif oranı ile çok sağlıklı olsa da, armut aç karna tüketildiğinde bu lifler midedeki mukozaya zarar verebiliyor.

8Şeker ve şekerli yiyecekler

Şeker ve şekerli yiyecekler

Şeker ve şekerli gıdalar aç karna tüketildiğinde kan şekerini aniden yükseltir. Bu durum bir süre sonra diyabete bile sebep olabilir.

9Baharatlar

Baharatlar

Yemeklere lezzet katan baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.

10Soğuk asitli içecekler

Soğuk asitli içecekler

Asitli içecekler zaten mide için çok da faydalı değil. Bir de aç karna tüketilince oldukça zararlı hale geliyor. Aç karna tüketilen asitli içecekler mukus dokularına zarar verir ve mideye giden kan akışını azaltır. Bu da sindirim sistemini yavaşlatır.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pixabay

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