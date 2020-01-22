MAHMURE ÖZEL
Aç Karna Asla Tüketilmemesi Gereken 10 Besin
Beslenme ile ilgili çok sayıda farklı bilgi duyuyoruz, okuyoruz, bazılarını uyguluyoruz. Beslenme konusundaki en önemli konulardan biri aç karna, özellikle sabah uyanıldığında ne tüketilmesi gerektiği. Aç karna tüketilmemesi gereken besinlerin neler olduğunu biliyor musunuz?
Muz
Bu maddeye birçok insanın çok şaşıracağını biliyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen seçenek hızlıca bir muz yemektir. Ancak Aç karna yiyeceğiniz muz, kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.
Domates
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi domates, yüksek miktarda tannik asit içerir. Domatesi aç karna tüketmek midenin asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olabilir.
Armut
Armut, lif oranı en yüksek meyvelerden biridir. Yüksek lif oranı ile çok sağlıklı olsa da, armut aç karna tüketildiğinde bu lifler midedeki mukozaya zarar verebiliyor.
Baharatlar
Yemeklere lezzet katan baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.
Soğuk asitli içecekler
Asitli içecekler zaten mide için çok da faydalı değil. Bir de aç karna tüketilince oldukça zararlı hale geliyor. Aç karna tüketilen asitli içecekler mukus dokularına zarar verir ve mideye giden kan akışını azaltır. Bu da sindirim sistemini yavaşlatır.
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pixabay
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