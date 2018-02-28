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GeriGüzellik Bakım 8 Adımda Evde Kolay Manikür Yapın
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>8 Adımda Evde Kolay Manikür Yapın
Güzellik Bakım

8 Adımda Evde Kolay Manikür Yapın

Hem zamandan hem de bütçeden tasarruf ederek evde manikürünüzü kendiniz yapabilirsiniz.

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İşte 8 adımda kolay manikür yapma önerileri...

2Ellerinizi ve Tırnak Etlerinizi Yumuşatın

Ellerinizi ve Tırnak Etlerinizi Yumuşatın

Tırnakların ve tırnak etlerinin daha iyi temizlenmesi için manikür öncesi ellerin mutlaka ılık ve sabunlu bir suda bekletilmesi gerekir. Özel olarak satın alacağınız manikür kabı ya da küçük bir kaseye koyacağınız ılık su ve hoş kokulu bir sıvı sabun içerisinde ellerinizi 10 dakika bekletmeniz yeterlidir.

3Bitkisel Yağlardan Faydalanın

Bitkisel Yağlardan Faydalanın

Lavanta yağı, badem yağı, zeytinyağı gibi bitkisel ve pek çoğu hoş kokulu bitkisel yağları manikür suyunuza ekleyerek daha yumuşak, kolayca törpülenen ya da kesilen tırnaklara ve tırnak etlerine sahip olabilirsiniz.

4Sararmış ve Güçsüz Tırnaklarla Başa Çıkın

Sararmış ve Güçsüz Tırnaklarla Başa Çıkın

Sararan, kırılan, güçsüz tırnaklardan şikayetçi olanlar için limon en iyi çaredir. Hem manikür suyunuza katacağınız yarım limonun suyu ile hem de yumuşayan tırnaklarınıza masaj yapacağınız limon kabuğu ile daha sağlıklı tırnaklara kavuşabilirsiniz.

5Peeling ile Arının

Peeling ile Arının

Şeker ve zeytinyağı ile kolaca hazırlayacağınız ya da hazır olarak satın alacağınız peeling ürünleri ile ellerinizin ölü derilerden arınmasını sağlayabilirsiniz.

6Düzgün Tırnaklar için Törpü Kullanın

Düzgün Tırnaklar için Törpü Kullanın

Ellerinizi yumuşatıp arındırdıktan sonra tırnaklarınızı kesip törpüleyebilirsiniz. Düzgün, eşit tırnaklar için törpü kullanmak büyük önem taşır. Tırnaklara zarar vermemek adına metal yerine kağıt ya da cam törpü kullanmak daha sağlıklı olacaktır.

7Tırnak Etlerine Savaş Açın

Tırnak Etlerine Savaş Açın

Tırnaklarınızı kestikten sonra ellerin bakımsız görünmesine yol açan uzun, koparılmış tırnak etlerini bir törpü ya da kürdan yardımıyla ittirip ardından özel makasıyla kesmeniz gerekir. Eğer tırnak etleriniz azsa sadece geriye doğru itmeniz yeterlidir.

8Pamuk Gibi Ellere Kavuşun

Pamuk Gibi Ellere Kavuşun

Törpülenmiş ve tırnak etlerinden arınmış tırnaklarınız ve ölü derilerinden arınmış elleriniz için manikürde son adım nemlendirme işlemidir. Bir el kremi yardımıyla hem ellerinizi hem de tırnaklarınızı masaj yaparak nemlendirebilirsiniz.

9Oje ile Işıldayın

Oje ile Işıldayın

Tırnaklarınızın ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız manikürünüze son noktayı oje ile koyabilir, şeffaftan beyaza, pembeden kırmızıya pek çok renk arasından seçim yapabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Pixabay

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