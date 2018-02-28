8 Adımda Evde Kolay Manikür Yapın

Hem zamandan hem de bütçeden tasarruf ederek evde manikürünüzü kendiniz yapabilirsiniz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte 8 adımda kolay manikür yapma önerileri...
2
Ellerinizi ve Tırnak Etlerinizi Yumuşatın
Tırnakların ve tırnak etlerinin daha iyi temizlenmesi için manikür öncesi ellerin mutlaka ılık ve sabunlu bir suda bekletilmesi gerekir. Özel olarak satın alacağınız manikür kabı ya da küçük bir kaseye koyacağınız ılık su ve hoş kokulu bir sıvı sabun içerisinde ellerinizi 10 dakika bekletmeniz yeterlidir.
3
Bitkisel Yağlardan Faydalanın
Lavanta yağı, badem yağı, zeytinyağı gibi bitkisel ve pek çoğu hoş kokulu bitkisel yağları manikür suyunuza ekleyerek daha yumuşak, kolayca törpülenen ya da kesilen tırnaklara ve tırnak etlerine sahip olabilirsiniz.
4
Sararmış ve Güçsüz Tırnaklarla Başa Çıkın
Sararan, kırılan, güçsüz tırnaklardan şikayetçi olanlar için limon en iyi çaredir. Hem manikür suyunuza katacağınız yarım limonun suyu ile hem de yumuşayan tırnaklarınıza masaj yapacağınız limon kabuğu ile daha sağlıklı tırnaklara kavuşabilirsiniz.
5
Peeling ile Arının
Şeker ve zeytinyağı ile kolaca hazırlayacağınız ya da hazır olarak satın alacağınız peeling ürünleri ile ellerinizin ölü derilerden arınmasını sağlayabilirsiniz.
6
Düzgün Tırnaklar için Törpü Kullanın
Ellerinizi yumuşatıp arındırdıktan sonra tırnaklarınızı kesip törpüleyebilirsiniz. Düzgün, eşit tırnaklar için törpü kullanmak büyük önem taşır. Tırnaklara zarar vermemek adına metal yerine kağıt ya da cam törpü kullanmak daha sağlıklı olacaktır.
7
Tırnak Etlerine Savaş Açın
Tırnaklarınızı kestikten sonra ellerin bakımsız görünmesine yol açan uzun, koparılmış tırnak etlerini bir törpü ya da kürdan yardımıyla ittirip ardından özel makasıyla kesmeniz gerekir. Eğer tırnak etleriniz azsa sadece geriye doğru itmeniz yeterlidir.
8
Pamuk Gibi Ellere Kavuşun
Törpülenmiş ve tırnak etlerinden arınmış tırnaklarınız ve ölü derilerinden arınmış elleriniz için manikürde son adım nemlendirme işlemidir. Bir el kremi yardımıyla hem ellerinizi hem de tırnaklarınızı masaj yaparak nemlendirebilirsiniz.
9
Oje ile Işıldayın
Tırnaklarınızın ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız manikürünüze son noktayı oje ile koyabilir, şeffaftan beyaza, pembeden kırmızıya pek çok renk arasından seçim yapabilirsiniz.