8 Adımda Evde Kolay Manikür Yapın

Ellerinizi ve Tırnak Etlerinizi Yumuşatın Tırnakların ve tırnak etlerinin daha iyi temizlenmesi için manikür öncesi ellerin mutlaka ılık ve sabunlu bir suda bekletilmesi gerekir. Özel olarak satın alacağınız manikür kabı ya da küçük bir kaseye koyacağınız ılık su ve hoş kokulu bir sıvı sabun içerisinde ellerinizi 10 dakika bekletmeniz yeterlidir.