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GeriKültür Sanat 77’inci Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>77’inci Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu
Kültür Sanat

77’inci Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

77'incisi düzenlenen Altın Küre Ödüllerinin (Golden Globe) kazananları belli oldu. 1917, En İyi Film (Drama) ve En İyi Yönetmen (Sam Mendes) ödüllerine layık görüldü. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944'ten beri verilen Altın Küre Ödül Töreni (Golden Globe) Los Angeles’ta düzenlendi. İşte Altın Küre Ödüllerinin kazananları...

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1EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Brad Pitt En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

2MİNİ DİZİ ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

MİNİ DİZİ ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Michelle Williams – Fosse/Verdon

3KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

4SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA

SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA

Renée Zellweger - Judy

5DRAMA ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

DRAMA ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Olivia Colman – The Crown

6SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

Awkwafina, The Farewell

7

Amerikan eğlence ve televizyon sektörünün lider isimlerinden Ellen DeGeneres, 2020 Altın Küre Ödülleri’nde televizyon alanında üstün başarılı gösteren kişilere onurlandırmak için verilen Carol Burnett Ödülü’nü aldı.

8EN İYİ YÖNETMEN

EN İYİ YÖNETMEN

Sam Mendes – 1917

9EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI ÖDÜLÜ

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI ÖDÜLÜ

En İyi Orijinal Şarkı Ödülü “(I'm Gonna) Love Me Again” şarkısı ile “Rocketman”in oldu. Ödülü Elton John aldı.

10KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Rami Yousef – Rami

11KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Taron Egerton – Rocketman

12DRAMA ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

DRAMA ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Brian Cox – Succession

13EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Stellan Skarsgard – Chernobyl

14EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Patricia Arquette, The Act

15SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Laura Dern, Marriage Story

16EN İYİ YABANCI FİLM: PARASİTE

EN İYİ YABANCI FİLM: PARASİTE

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde de Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.

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Brad Pitt, Julia Butters, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino

18Fotoğraflar: Backgrid USA

Fotoğraflar: Backgrid USA

Stellan Skarsgård, Jared Harris, Johan Renck, Craig Mazin, Jane Featherstone, Carolyn Strauss

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