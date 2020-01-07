77’inci Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

77'incisi düzenlenen Altın Küre Ödüllerinin (Golden Globe) kazananları belli oldu. 1917, En İyi Film (Drama) ve En İyi Yönetmen (Sam Mendes) ödüllerine layık görüldü. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944'ten beri verilen Altın Küre Ödül Töreni (Golden Globe) Los Angeles’ta düzenlendi. İşte Altın Küre Ödüllerinin kazananları...
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1
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood
Brad Pitt En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
2
MİNİ DİZİ ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Michelle Williams – Fosse/Verdon
3
KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Phoebe Waller-Bridge – Fleabag
4
SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA
Renée Zellweger - Judy
5
DRAMA ALANINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Olivia Colman – The Crown
6
SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ
Awkwafina, The Farewell
7
Amerikan eğlence ve televizyon sektörünün lider isimlerinden Ellen DeGeneres, 2020 Altın Küre Ödülleri’nde televizyon alanında üstün başarılı gösteren kişilere onurlandırmak için verilen Carol Burnett Ödülü’nü aldı.
8
EN İYİ YÖNETMEN
Sam Mendes – 1917
9
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI ÖDÜLÜ
En İyi Orijinal Şarkı Ödülü “(I'm Gonna) Love Me Again” şarkısı ile “Rocketman”in oldu. Ödülü Elton John aldı.
10
KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Rami Yousef – Rami
11
KOMEDİ-MÜZİKAL ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Taron Egerton – Rocketman
12
DRAMA ALANINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Brian Cox – Succession
13
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Stellan Skarsgard – Chernobyl
14
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ
Patricia Arquette, The Act
15
SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Laura Dern, Marriage Story
16
EN İYİ YABANCI FİLM: PARASİTE
Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho'nun yönettiği Parasite, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde de Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı.
17
Brad Pitt, Julia Butters, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino
18
Fotoğraflar: Backgrid USA
Stellan Skarsgård, Jared Harris, Johan Renck, Craig Mazin, Jane Featherstone, Carolyn Strauss