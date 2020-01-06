77. Altın Küre Ödül Töreni Kıyafetleri

77'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) adeta ünlüler geçidine dönüştü. ABD’nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton’da gerçekleşen törende ünlüler şıklığı ve cesur kıyafet seçimleriyle adlarından söz ettirmeyi başardılar. İşte Altın Küre Ödülleri'nde ünlü kadınların kıyafet seçimleri...
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1
Zoey Deutch
Zoey Deutch, sarı elbisesindeki derin göğüs dekoltesiyle karşımıza çıkıyor. Elbisesinin göz alıcı dekoltesini kolye ile tamamlamış.
2
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez, giydiği elbisesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Beyaz, yeşil ve altın renkli büyük bir kurdeleden oluşan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
3
Taylor Swift
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, lacivert üzerinde çiçek desenleri bulunan uzun bir elbiseyle ödül törenine katıldı. Elbisenin sırt dekoltesi ise oldukça cesurdu.
4
Dakota Fanning
Dakota Fanning, elbise tercihini pembe/lila tüllü bir elbiseden yana kullanmış ve harika gözüküyor.
5
Winnie Harlow
Ünlü model Winnie Harlow, giydiği siyah ve püsküllü elbisesiyle ödül törenine katıldı. Cesur bacak dekoltesi bulunan elbisesiyle herkesi büyüledi.
6
Scarlett Johansson
Kırmızı renkli elbisesiyle gecenin en gösterişli kadınlarından biri olan Scarlett Johansson, elbisesinde derin bir göğüs dekoltesi tercih etmiş.
7
Sofía Vergara
Ünlü oyuncu Sofía Vergara, vücut hatlarını belli eden elbisesiyle karşımıza çıkıyor. Şık elbisesi ile aynı renkteki bordo çantasıyla oldukça uyumluydu.
8
Cate Blanchett
Cate Blanchett, sarı elbisesindeki göğüs detaylarıyla şıklığı yakalıyor.
9
Kaitlyn Dever
Kaitlyn Dever, tercihini çiçek detaylarının çok fazla olduğu uzun elbiseden yana yapıyor.
10
Joey King
Joey King'in elbisesi adeta herkesin gözünü alan, illüzyon etkisi yaratan türdendi.
11
Michelle Williams
Michelle Williams, turuncu renkteki elbisesini omuzundaki mavi çiçek detaylarıyla birleştirerek oldukça hoş bir görüntü ortaya çıkarmayı başarmış.
12
Christina Applegate
Christina Applegate, siyah gümüş detayları bulunan elbisesiyle karşımıza çıkıyor. Derin göğüs dekoltesiyle muhteşem gözüküyor.
13
Margot Robbie
Ünlü oyuncu Margot Robbie, straplez siyah büstiyeri ve uzun beyaz etek kombiniyle ödül törenine katıldı.
14
Ellen DeGeneres
Ellen DeGeneres, geceye lacivert pantolon ve aynı renkteki ceketiyle katıldı. Üzerindeki parıltılı detaylar ise oldukça şıktı.
15
Charlize Theron
Charlize Theron, yeşil ve siyah renklerinin bir arada olduğu elbisesiyle dikkat çekti.
16
Sandra Bullock
Ünlü oyuncu Sandra Bullock, sarı elbisesini zincirli kolyesi ile birleştirerek hoş bir görüntü oluşmasını sağlamış.
17
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst, pembe tüllü elbisesindeki detaylarla oldukça şık bir görüntüye ulaşmayı başarıyor.
18
Paige Butcher
Seçimini siyah elbiseden yana yapan Paige Butcher, elbisesindeki siyah çizgili detaylarla öne çıkıyor.
19
Renée Zellweger
Renée Zellweger, mavi straplez elbisesi ve bacak dekoltesiyle oldukça şıktı.
20
Phoebe Waller
Phoebe Waller, siyah ve altın rengi parıltı detaylar ile süslenmiş kıyafetiyle ön plana çıkıyor.
21
Kate McKinnon
Kate McKinnon, seçimini siyah detaylarla süslenmiş elbisesi ile yapıyor.
22
Reese Witherspoon
Reese Witherspoon, bembeyaz elbisesi ile harika gözüküyor.