MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriÜnlü Kombinleri 77. Altın Küre Ödül Töreni Kıyafetleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>77. Altın Küre Ödül Töreni Kıyafetleri
Ünlü Kombinleri

77. Altın Küre Ödül Töreni Kıyafetleri

77'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) adeta ünlüler geçidine dönüştü. ABD’nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton’da gerçekleşen törende ünlüler şıklığı ve cesur kıyafet seçimleriyle adlarından söz ettirmeyi başardılar. İşte Altın Küre Ödülleri'nde ünlü kadınların kıyafet seçimleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Zoey Deutch

Zoey Deutch

Zoey Deutch, sarı elbisesindeki derin göğüs dekoltesiyle karşımıza çıkıyor. Elbisesinin göz alıcı dekoltesini kolye ile tamamlamış.

2Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, giydiği elbisesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Beyaz, yeşil ve altın renkli büyük bir kurdeleden oluşan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

3Taylor Swift

Taylor Swift

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, lacivert üzerinde çiçek desenleri bulunan uzun bir elbiseyle ödül törenine katıldı. Elbisenin sırt dekoltesi ise oldukça cesurdu.

4Dakota Fanning

Dakota Fanning

Dakota Fanning, elbise tercihini pembe/lila tüllü bir elbiseden yana kullanmış ve harika gözüküyor.

5Winnie Harlow

Winnie Harlow

Ünlü model Winnie Harlow, giydiği siyah ve püsküllü elbisesiyle ödül törenine katıldı. Cesur bacak dekoltesi bulunan elbisesiyle herkesi büyüledi.

6Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Kırmızı renkli elbisesiyle gecenin en gösterişli kadınlarından biri olan Scarlett Johansson, elbisesinde derin bir göğüs dekoltesi tercih etmiş.

7Sofía Vergara

Sofía Vergara

Ünlü oyuncu Sofía Vergara, vücut hatlarını belli eden elbisesiyle karşımıza çıkıyor. Şık elbisesi ile aynı renkteki bordo çantasıyla oldukça uyumluydu.

8Cate Blanchett

Cate Blanchett

Cate Blanchett, sarı elbisesindeki göğüs detaylarıyla şıklığı yakalıyor.

9Kaitlyn Dever

Kaitlyn Dever

Kaitlyn Dever, tercihini çiçek detaylarının çok fazla olduğu uzun elbiseden yana yapıyor.

10Joey King

Joey King

Joey King'in elbisesi adeta herkesin gözünü alan, illüzyon etkisi yaratan türdendi.

11Michelle Williams

Michelle Williams

Michelle Williams, turuncu renkteki elbisesini omuzundaki mavi çiçek detaylarıyla birleştirerek oldukça hoş bir görüntü ortaya çıkarmayı başarmış.

12Christina Applegate

Christina Applegate

Christina Applegate, siyah gümüş detayları bulunan elbisesiyle karşımıza çıkıyor. Derin göğüs dekoltesiyle muhteşem gözüküyor.

13Margot Robbie

Margot Robbie

Ünlü oyuncu Margot Robbie, straplez siyah büstiyeri ve uzun beyaz etek kombiniyle ödül törenine katıldı.

14Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres, geceye lacivert pantolon ve aynı renkteki ceketiyle katıldı. Üzerindeki parıltılı detaylar ise oldukça şıktı.

15Charlize Theron

Charlize Theron

Charlize Theron, yeşil ve siyah renklerinin bir arada olduğu elbisesiyle dikkat çekti.

16Sandra Bullock

Sandra Bullock

Ünlü oyuncu Sandra Bullock, sarı elbisesini zincirli kolyesi ile birleştirerek hoş bir görüntü oluşmasını sağlamış.

17Kirsten Dunst

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst, pembe tüllü elbisesindeki detaylarla oldukça şık bir görüntüye ulaşmayı başarıyor.

18Paige Butcher

Paige Butcher

Seçimini siyah elbiseden yana yapan Paige Butcher, elbisesindeki siyah çizgili detaylarla öne çıkıyor.

19Renée Zellweger

Renée Zellweger

Renée Zellweger, mavi straplez elbisesi ve bacak dekoltesiyle oldukça şıktı.

20Phoebe Waller

Phoebe Waller

Phoebe Waller, siyah ve altın rengi parıltı detaylar ile süslenmiş kıyafetiyle ön plana çıkıyor.

21Kate McKinnon

Kate McKinnon

Kate McKinnon, seçimini siyah detaylarla süslenmiş elbisesi ile yapıyor.

22Reese Witherspoon

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon, bembeyaz elbisesi ile harika gözüküyor.

23Naomi Watts

Naomi Watts

24Olivia Colman

Olivia Colman

Fotoğraflar: Backgrid USA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi