Halle Berry'nin Spor ve Beslenme Sırları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve esli güzellik kraliçesi Halle Berry, 53 yaşında olmasına rağmen 23 yaşında gibi görünüyor. Adeta gençlik iksiri içmiş gibi görünen Berry'nin sırrını açıklıyoruz!
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Hollywood'un en ünlü isimlerinden Halle Berry, başarılı kariyerinin yanı sıra genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle de adından sıkça söz ettiriyor.
Kaynak Fotoğraflar: DepoPhotos, Instagram
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Geçtiğimiz ağustosta 53 yaşına giren Berry, güzelliğini yoga ve meditasyona borçlu.
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Spor ve meditasyon sırasında çekilen fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Halle Berry, takipçilerine de ilham kaynağı oluyor. Oyuncu, “İyi bir sağlık ve wellness’ın gerçek güzellik olduğuna inanıyorum” diyor.
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"Fitness sadece koşmak, ağırlık kaldırmak ya da bir şeyleri yumruklamak anlamına gelmiyor" diyen Berry, antremanlarında sadece bedenini değil zihnini de eğitiyor.
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Sadece yoga ve meditasyonla değil, fitness ve ağırlık kaldırmayla da ilgileniyor. Antremanlarında bunlara da yer veriyor.
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Meditasyon yapmadan tek bir gün bile geçirmediğinin de altını çiziyor ve "Bana göre atletik ve fit olmak aynı zamanda esnemek ve nefes almakla ilgili. Her şey düşünce şeklinizi değiştirmekle başlıyor. Motive olmak zor ama çalışmanıza eğlence katarsanız her şey eğlenceli bir hal alıyor" diyor.
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Halle Berry, genç görünme sırrının kilit noktasını ise şöyle anlatıyor: "Genç görünmemin en büyük sırrı kemik suyu!"