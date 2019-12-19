4 Tuhaf Psikolojik Bozukluk

Erotomania Nam-ı diğer Eros hastalığıdır. Bu bozukluğa sahip olan danışanlarda kanıtlar tam tersini gösterse de belirli bir kişinin kendisine aşık olduğuna dair gerçekçi olmayan inançları bulunmaktadır. Aşık olan kişi genellikle daha yüksek sosyal statü sahibi ya da meşhur insanlardandır. Gizli mesajlar kullanarak bu kişinin kendisi ile iletişime geçtiğine inanmaktadır danışan.



Bu bozukluk pek yaygın değildir. Paranoyak gerçekçi olmayan inançlar söz konusudur. Kendisine aşık olunduğu konusunda kanıtlar tam tersini gösterse de gerçek olmayan inançlara sahip olma durumunu danışan sürdürmektedir. Kadınlar arasında daha yaygındır. Aniden başlayabilir ve belirtileri uzun sürebilir. Kendisine aşık olan kişi genellikle daha yaşlı ve ulaşılması güç, daha yüksek sosyal statüden biridir. Bu kişiyle önceden çok az ya da hiç tanışıklık olmamaktadır.