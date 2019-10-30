4 Adımda Cildinizi Sonbahara Hazırlayın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım 4 Adımda Cildinizi Sonbahara Hazırlayın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>4 Adımda Cildinizi Sonbahara Hazırlayın
Kişisel Bakım

4 Adımda Cildinizi Sonbahara Hazırlayın

Mevsim geçişlerinden belki de en çok cildimiz nasibini alıyor. Soğuk havanın yıpratıcı etkilerinden en çok etkilenen organ olan cildimiz dolayısıyla sonbaharda çok daha özenli bir bakım istiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Özellikle değişen hava koşulları ve rüzgarlı havalar cildimizi oldukça zorlayarak yıpratmasına, yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu durumu engellemek, soğuk havalarla birlikte cildin kaybettiği nem oranını tekrar kazandırmak ise bizim elimizde.

Dermatoloji Uzmanı Deniz Yardımcı, 4 adımda cildinizi sonbahara hazırlayacak ipuçlarını sizler için sıraladı.

2Kuruyan cildinizin can suyuna ihtiyacı var

Kuruyan cildinizin can suyuna ihtiyacı var

Soğuk havalar kan dolaşımını yavaşlatarak cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve besleyici maddelerin alınmasını zorlaştırır. Domino etkisi yaratan bu zincir cildin yağ kaybetmesine de sebep olur. Sonuç; cilt hassaslaşır, kurur ve kızararak dökülmeler başlar. Tam bu noktada uygulamanız gereken bir şey var. O da kaybolan nemi geri kazanmak.

Bunun için sabah ve akşam olmak üzere iki kere nem oranı yüksek bir günlük bakım kremi kullanmalısınız. Ayrıca kreminizi seyahat boyundan edinebilir ve gün içinde kuruyan cildinize uygulayabilirsiniz. Duştan sonra da mutlaka cildinizi nemlendirmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, kullandığınız ürünlerin anti paraben ve parfüm içermeyen, anti alerjik olmasıdır.

TIRNAK SORUNLARINIZ SİZE NE ANLATIYOR? HABERİ İÇİN TIKLAYIN
3Cildinizi her zaman iyi bir temizleyici ile arındırın

Cildinizi her zaman iyi bir temizleyici ile arındırın

Kuruyan cildinizin her zamankinden daha temiz olmaya, makyaj ve dış etkenlerden arınmaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden ne olursa olsun günlük cilt temizliğinizi aksatmayın. Burada yapmanız gereken kuru cildin temizliğinde yumuşak, aşındırmayan ve yağ tabakasına zarar vermeyen temizleyiciler kullanmaktır.

4Peelingin tam zamanı

Peelingin tam zamanı

Sağlıklı bir cildin anahtarı tüm ölü hücrelerden temizlenmiş olmasıdır. Kış ayları ise cildin ölü hücrelerden arınması ve temizlenmesi için en uygun zamandır. Bu sayede besleyici bakım ürünlerinden maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Yapacağınız peeling; cildinizi yenileyebilir, kan akışını hızlandırarak hücre yenilenmesini harekete geçirebilir.

SİVİLCE OLUŞUMUNU ÖNLEYEN 10 BESİN İÇİN TIKLAYIN
5Suyun gücüne inanın

Suyun gücüne inanın

Yalnızca cilt üstünde değil, vücudun tüm dengesini korumak için de yapılması en temel şeylerin başında yeterli miktarda su içmek geliyor. Çünkü gün içinde içeceğiniz en az 2.5 litre su kış aylarında kaybolan nemin geri kazanılmasını sağladığı gibi cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayacak.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Alamy, iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlgili Haberler

Sıradaki Galeri
4 Adımda Cildinizi Sonbahara Hazırlayın
Akrep Burcu Yeni Ayının Burçlara Etkileri
Dumanlı Göz Makyajı Yapmanın 10 Adımı
Kadınlar, Erkeklerden Daha Çok Kalp Sorunu Yaşıyor