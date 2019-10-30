4 Adımda Cildinizi Sonbahara Hazırlayın

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mevsim geçişlerinden belki de en çok cildimiz nasibini alıyor. Soğuk havanın yıpratıcı etkilerinden en çok etkilenen organ olan cildimiz dolayısıyla sonbaharda çok daha özenli bir bakım istiyor.
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1
Özellikle değişen hava koşulları ve rüzgarlı havalar cildimizi oldukça zorlayarak yıpratmasına, yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bu durumu engellemek, soğuk havalarla birlikte cildin kaybettiği nem oranını tekrar kazandırmak ise bizim elimizde.
Dermatoloji Uzmanı Deniz Yardımcı, 4 adımda cildinizi sonbahara hazırlayacak ipuçlarını sizler için sıraladı.
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Kuruyan cildinizin can suyuna ihtiyacı var
Soğuk havalar kan dolaşımını yavaşlatarak cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve besleyici maddelerin alınmasını zorlaştırır. Domino etkisi yaratan bu zincir cildin yağ kaybetmesine de sebep olur. Sonuç; cilt hassaslaşır, kurur ve kızararak dökülmeler başlar. Tam bu noktada uygulamanız gereken bir şey var. O da kaybolan nemi geri kazanmak.
Bunun için sabah ve akşam olmak üzere iki kere nem oranı yüksek bir günlük bakım kremi kullanmalısınız. Ayrıca kreminizi seyahat boyundan edinebilir ve gün içinde kuruyan cildinize uygulayabilirsiniz. Duştan sonra da mutlaka cildinizi nemlendirmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken, kullandığınız ürünlerin anti paraben ve parfüm içermeyen, anti alerjik olmasıdır.
Cildinizi her zaman iyi bir temizleyici ile arındırın
Kuruyan cildinizin her zamankinden daha temiz olmaya, makyaj ve dış etkenlerden arınmaya ihtiyacı vardır. Bu yüzden ne olursa olsun günlük cilt temizliğinizi aksatmayın. Burada yapmanız gereken kuru cildin temizliğinde yumuşak, aşındırmayan ve yağ tabakasına zarar vermeyen temizleyiciler kullanmaktır.
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Peelingin tam zamanı
Sağlıklı bir cildin anahtarı tüm ölü hücrelerden temizlenmiş olmasıdır. Kış ayları ise cildin ölü hücrelerden arınması ve temizlenmesi için en uygun zamandır. Bu sayede besleyici bakım ürünlerinden maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Yapacağınız peeling; cildinizi yenileyebilir, kan akışını hızlandırarak hücre yenilenmesini harekete geçirebilir.
Yalnızca cilt üstünde değil, vücudun tüm dengesini korumak için de yapılması en temel şeylerin başında yeterli miktarda su içmek geliyor. Çünkü gün içinde içeceğiniz en az 2.5 litre su kış aylarında kaybolan nemin geri kazanılmasını sağladığı gibi cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlayacak.