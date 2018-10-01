30 Yaş Öncesi 30 Seks Tüyosu

Seks kuralsız ve zevk almaya odaklı olmalıdır. Bu tüyoları dikkate alırsanız seks hayatınızı çok daha iyi duruma sokabilir ve zevki daha iyi hissedebilirsiniz.Kendinizi tanıyın ve seks esnasında isteklerinizi çekinmeden partnerinize söyleyin.2- Uzun uzun öpüşün ve birbirinizin dudaklarını, nefesini hissedin.Fantezilere açık olun. Çeşitli oyunlarla ve kurgularla cinsel hayatınıza heyecan katın.4- Dantelli iç çamaşırlarınızı giyerek sekse hazır olun.Seksi ertelemeyin. Yer ve zaman kavramını unutun.6- Ön sevişmeyi uzun veya kısa tutmayın.Kendinizi kısıtlamayın her türlü pozisyona ve yeniliklere açık olun.8- 69 pozisyonu iki tarafın da hoşuna gidecek bir pozisyondur. Denemeden geçmeyin.Seks sırasında acele etmeyin ve hazzı tüm hücrelerinizde hissedin.10- Sekse doymayın, istediğiniz her anı değerlendirin.Yavaş ve hissederek birliktelik yaşayın.12- Yumuşak dokunuşlar ile partnerinizi tahrik edebilirsiniz.Mutlaka korunun. Kondom veya haplar kullanabilirsiniz.14- Anal seks tercih edebilirsiniz.Aşık olduğunuz kişiyle sevişin.16- Yatak ile sınırlı kalmayın.Yatakta ne istediğinizi anlatın.18- Sevişirken göz göze gelin.Sadece karanlık gecelerde değil, gündüz veya ışık açıkken de seks yapın. 20-Kendinizden utanmayın.Sevişirken romantik olun.22- Flörtöz olun, küçük oyunlar yapın.Seksten önce masaj yapın ve masaj sonlanmadan sekse başlayın.24- Yatakta rol yapmayın, zevk almaya odaklanın. Unutmayın ki seksin amacı iki tarafın da zevk ve orgazma ulaşmasıdır.Sevişmenin tam ortasında durun ve ara verin. Biraz sohbet ettikten sonra devam edin. Bu heyecanın ve arzunun artmasını sağlayacaktır. 26- Arzu ve zevklerinizi hissettirin.Beraber duş alın. Duşta köpük dolu küvette sevişip, geceyi yatakta geçirebilirsiniz.28- Yalnızken mastürbasyon yapın ve orgazma ulaşmayı sağlayın. Bu seks hayatınızı pozitif yönde etkileyecektir.Rutin seks hayatınız olmasın. Oyuncaklar ile eğlenceli bir seks yapabilirsiniz.30- Seks sırasında tahrik edici kelimeler kullanın. Seksin heyecanını ve ateşini artırın.Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Pexels, Pixabay, Inimage