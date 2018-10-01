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GeriAşk İlişkiler 30 Yaş Öncesi 30 Seks Tüyosu
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler>30 Yaş Öncesi 30 Seks Tüyosu
Aşk İlişkiler

30 Yaş Öncesi 30 Seks Tüyosu

30 yaşından önce seks hakkında tecrübe pek fazla olmasa da zevkin tüm hücrelerde hissedildiği dönemdir.

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1

Seks kuralsız ve zevk almaya odaklı olmalıdır. Bu tüyoları dikkate alırsanız seks hayatınızı çok daha iyi duruma sokabilir ve zevki daha iyi hissedebilirsiniz.

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1-

Kendinizi tanıyın ve seks esnasında isteklerinizi çekinmeden partnerinize söyleyin.2- Uzun uzun öpüşün ve birbirinizin dudaklarını, nefesini hissedin.

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3-

Fantezilere açık olun. Çeşitli oyunlarla ve kurgularla cinsel hayatınıza heyecan katın.4- Dantelli iç çamaşırlarınızı giyerek sekse hazır olun.

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5-

Seksi ertelemeyin. Yer ve zaman kavramını unutun.6- Ön sevişmeyi uzun veya kısa tutmayın.

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7-

Kendinizi kısıtlamayın her türlü pozisyona ve yeniliklere açık olun.8- 69 pozisyonu iki tarafın da hoşuna gidecek bir pozisyondur. Denemeden geçmeyin.

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9-

Seks sırasında acele etmeyin ve hazzı tüm hücrelerinizde hissedin.10- Sekse doymayın, istediğiniz her anı değerlendirin.

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Yavaş ve hissederek birliktelik yaşayın.12- Yumuşak dokunuşlar ile partnerinizi tahrik edebilirsiniz.

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Mutlaka korunun. Kondom veya haplar kullanabilirsiniz.14- Anal seks tercih edebilirsiniz.

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Aşık olduğunuz kişiyle sevişin.16- Yatak ile sınırlı kalmayın.

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Yatakta ne istediğinizi anlatın.18- Sevişirken göz göze gelin.

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Sadece karanlık gecelerde değil, gündüz veya ışık açıkken de seks yapın. 20-Kendinizden utanmayın.

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Sevişirken romantik olun.22- Flörtöz olun, küçük oyunlar yapın.

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Seksten önce masaj yapın ve masaj sonlanmadan sekse başlayın.24- Yatakta rol yapmayın, zevk almaya odaklanın. Unutmayın ki seksin amacı iki tarafın da zevk ve orgazma ulaşmasıdır.

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25-

Sevişmenin tam ortasında durun ve ara verin. Biraz sohbet ettikten sonra devam edin. Bu heyecanın ve arzunun artmasını sağlayacaktır. 26- Arzu ve zevklerinizi hissettirin.

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Beraber duş alın. Duşta köpük dolu küvette sevişip, geceyi yatakta geçirebilirsiniz.28- Yalnızken mastürbasyon yapın ve orgazma ulaşmayı sağlayın. Bu seks hayatınızı pozitif yönde etkileyecektir.

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Rutin seks hayatınız olmasın. Oyuncaklar ile eğlenceli bir seks yapabilirsiniz.

30- Seks sırasında tahrik edici kelimeler kullanın. Seksin heyecanını ve ateşini artırın.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Pexels, Pixabay, Inimage

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