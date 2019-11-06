Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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3. Karşıyaka Jazz Festivali’yle Sanat Dolu, Muhteşem Bir Hafta!
Her yıl katılımcılarının beğenisini toplayan ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen Karşıyaka Jazz Festivali yine muhteşem bir kadroyla karşımızda olacak. Festival tarihi yaklaştıkça, caz severlerin heyecanı artıyor. Eşsiz bir kadroyla, sanat dolu bir hafta için geri sayım başladı.
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Bu yıl da yoğun ilgiyle karşılanan festival, İzmir Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
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24 Kasım'da başlayacak olan festivalin ilk gününde gönüllere taht kurmuş usta müzisyen Erkan Oğur, Anatolian Blues ile birlikte sahne alıyor. İnsani zaaflardan, kurallardan, egolardan arınmış bir müzik yapmayı amaç edinerek, müziğin en saf halini sunan Anatolian Blues’un Erkan Oğur ile birlikte sergileyeceği bu benzersiz performans, şüphesiz ki görülmeye değer olacak.
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26 Kasım’da ise Baba Zula ile tanınan ve dünyanın birçok ülkesinde sevilen, son dönemde imza attığı başarılarla adından sıkça söz ettiren sanatçı Melike Şahin sahnede olacak.
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27 Kasım'da, daha önce birlikte yaptıkları çalışmalarla büyük beğeni toplayan isimler; Sena Şener, Dilhan Şeşen ve Tuna Kiremitçi üçlüsü çok özel bir konserle karşımızda olacak.
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28 Kasım akşamında, rol aldığı filmlerden sonra dikkat çekerek yorumu ve ses rengiyle son dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Halil Sezai ve Çiğdem Erken unutulmaz bir performans için sahneye çıkacak.
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Ardından 29 Kasım’da; Türkiye’nin en başarılı caz vokallerinden Birsen Tezer sevenleriyle buluşacak. Büyük hayran kitlesine sahip güzel sesli sanatçı, festivalin favori isimlerinden biri.
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Son olarak; 30 Kasım akşamı, türküleri caz müzikle harmanlayarak ortaya koyduğu çalışmalarla büyük beğeni toplayan Ediz Hafızoğlu, dinleyicilerine yeteneklerini sergileyecek.
Bu bir ilandır.
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Bu muhteşem performansları ardı ardına izlemek, sanatla iç içe keyifli bir hafta geçirmek için 3. Karşıyaka Jazz Festivali’ni kaçırmayın!