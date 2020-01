25 Ocak Kova Burcu Yeni AyÄ±nÄ±n Etkileri

Yaşantınızda yaralandığınız konularda bir şifa arayışı içinde olabilirsiniz. Şifa, arayana her zaman gelir. Geçmiş acılar giderilmez ama refah içinde yaşamanız adına bir deneyim olarak kabul edilebilir. Şu anda geçmişi arkanızda bırakma ve yeni deneyimlere geçme şansınız var.



Kişisel koşullarınız ne olursa olsun, kişisel gelişiminizi teşvik eden bir faaliyete başlamanın tam zamanı. Vurgu, ayaklarınızı yere sıkıca dikerken daha manevi bir yön almayı da başarmaktır. Kova sezonu her zaman işin içinde sürprizleri barındırır. Zaten bu sefer işin içinde Uranüs de var. Nasıl sürprizler olmasın. Öyle değil mi?



Belki de her şeyi en iyi şarkı anlatıyordu; İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri… Güzel bir yeni ay dilerim.