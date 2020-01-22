25 Ocak Kova Burcu Yeni AyÄ±nÄ±n Etkileri

UranÃ¼s gezegenin bu yeni aya kare aÃ§Ä± yapmasÄ± ise sizleri huzursuz bir ruh hali vermesi mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Åžu anda gerÃ§ek benliÄŸinizi ifade etmenizi desteklemeyen herhangi bir kÄ±sÄ±tlamadan kurtulmaya heveslisiniz. HayatÄ±nÄ±zÄ±n herhangi bir alanÄ±nda hak ettiÄŸinizden daha azÄ±na sahip olduÄŸunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, iÅŸte ÅŸimdi isyan etmeniz mÃ¼mkÃ¼n olabilir.



Bu bÃ¼yÃ¼k bir sorun deÄŸil ama hayatÄ±nÄ±zÄ±n nasÄ±l farklÄ± olabileceÄŸi konusunda bu yeni ay size deÄŸerli bilgiler veriyor olacaktÄ±r. Bir olay veya bir kiÅŸi bu durumu tetikleyebilir. Olumlu bir ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±m sergilemeyi seÃ§erseniz kendinizi daha Ã¶zgÃ¼r hissedebilirsiniz. Kendini ifade etmenize yardÄ±mcÄ± olan yeni aktiviteler denemeyi seÃ§melisiniz. Bununla birlikte, baÅŸkalarÄ±nÄ±n muhalefetinden de rahatsÄ±z olabilirsiniz.



BazÄ± ÅŸeyleri hile ile yapmak ya da dÃ¼rÃ¼st olmamak iÃ§inizdeki gizli bir isyanÄ± ortaya sunmak adÄ±na bir tepki olabilir. Kendinizi dizginlemeyi seÃ§in. Biraz Ã¶ngÃ¶rÃ¼ ve disiplin, uygun deÄŸiÅŸiklikleri yapmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olur.