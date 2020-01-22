MAHMURE ÖZEL
25 Ocak Kova Burcu Yeni AyÄ±nÄ±n Etkileri
25 Ocak saat 00:30 civarlarÄ±nda Kova burcunda bir yeni ay gerÃ§ekleÅŸecek. Uzman Astrolog AygÃ¼l AydÄ±n, bu yeni ay hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler verdi, burÃ§lara etkilerini tek tek anlattÄ±.
Her dolunayÄ±n ve her yeni ayÄ±n Ã¶ÄŸretileri ve bize kattÄ±ÄŸÄ± bilinÃ§ farklÄ±dÄ±r. Allah, atomun etrafÄ±ndaki elektronlarÄ± hangi kanunla idare ediyorsa dÃ¼nyamÄ±zÄ± da bizleri de yÄ±ldÄ±zlarÄ± ve gezegenleri de aynÄ± kanunla yÃ¶netiyor. GeliÅŸen tutulmalar ve dolunaylar gibi gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ olaylarÄ± doÄŸanÄ±n dÃ¶nem dÃ¶nem hangi kurallarÄ± ortaya koyduÄŸunu gÃ¶steriyor.
KurallarÄ±, yaÅŸayarak anlamak varken bir de astronomik araÅŸtÄ±rma ile geÃ§miÅŸ tecrÃ¼belere bakarak Ã¶ÄŸrenmek var. Bu bir seÃ§im. YaÅŸanmasÄ± gereken yaÅŸanacak. Bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemeyecek ama bizler sadece kendimizi daha huzurlu tutmak iÃ§in bunlarÄ± doÄŸru yÃ¶netmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.
Bu yeni ay ile gÃ¼Ã§ kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z konularÄ±n olaylarÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz.Otorite ile aranÄ±zda bazÄ± gÃ¼Ã§ Ã§ekiÅŸmelerine ÅŸahitlik edebilirsiniz. Ya da ortaklarÄ±nÄ±zla ilgili bazÄ± Ã§ekiÅŸmeler olabilir. Belki de kendinizi Ã§ok maddi bir dÃ¼nya iÃ§inde konumlandÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸunuzu fark edip bu noktadan ruhsal veya daha duygusal bir farkÄ±ndalÄ±ÄŸa gideceÄŸiniz olaylar cereyan edebilir.
Bu yeni ay aslÄ±nda sizlerden deÄŸerlerinizi ve amaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± yeniden deÄŸerlendirmek zorunda olduÄŸunuzu ortaya koyabilir.Â MÃ¼mkÃ¼n oldukÃ§a daha kabul edilebilir, aÃ§Ä±k fikirli, hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ olmayÄ± ve benzer dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahip olanlarÄ± aramanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± olanlarÄ± da kabul etmeyi tercih etmeniz gerektiÄŸini gÃ¶receksiniz. Uzun sÃ¼redir duygusal ve gÃ¼vensizlik yaÅŸÄ±yorsanÄ±z artÄ±k her olayÄ± tamamen bÄ±rakmaya hazÄ±r olmalÄ±sÄ±n. Kendinizi buna hazÄ±rlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°liÅŸkilerinizde fay hatlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±yor olabilir.
UranÃ¼s gezegenin bu yeni aya kare aÃ§Ä± yapmasÄ± ise sizleri huzursuz bir ruh hali vermesi mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Åžu anda gerÃ§ek benliÄŸinizi ifade etmenizi desteklemeyen herhangi bir kÄ±sÄ±tlamadan kurtulmaya heveslisiniz. HayatÄ±nÄ±zÄ±n herhangi bir alanÄ±nda hak ettiÄŸinizden daha azÄ±na sahip olduÄŸunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, iÅŸte ÅŸimdi isyan etmeniz mÃ¼mkÃ¼n olabilir.
Bu bÃ¼yÃ¼k bir sorun deÄŸil ama hayatÄ±nÄ±zÄ±n nasÄ±l farklÄ± olabileceÄŸi konusunda bu yeni ay size deÄŸerli bilgiler veriyor olacaktÄ±r. Bir olay veya bir kiÅŸi bu durumu tetikleyebilir. Olumlu bir ÅŸekilde yaklaÅŸÄ±m sergilemeyi seÃ§erseniz kendinizi daha Ã¶zgÃ¼r hissedebilirsiniz. Kendini ifade etmenize yardÄ±mcÄ± olan yeni aktiviteler denemeyi seÃ§melisiniz. Bununla birlikte, baÅŸkalarÄ±nÄ±n muhalefetinden de rahatsÄ±z olabilirsiniz.
BazÄ± ÅŸeyleri hile ile yapmak ya da dÃ¼rÃ¼st olmamak iÃ§inizdeki gizli bir isyanÄ± ortaya sunmak adÄ±na bir tepki olabilir. Kendinizi dizginlemeyi seÃ§in. Biraz Ã¶ngÃ¶rÃ¼ ve disiplin, uygun deÄŸiÅŸiklikleri yapmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olur.
YaÅŸantÄ±nÄ±zda yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda bir ÅŸifa arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde olabilirsiniz. Åžifa, arayana her zaman gelir. GeÃ§miÅŸ acÄ±lar giderilmez ama refah iÃ§inde yaÅŸamanÄ±z adÄ±na bir deneyim olarak kabul edilebilir. Åžu anda geÃ§miÅŸi arkanÄ±zda bÄ±rakma ve yeni deneyimlere geÃ§me ÅŸansÄ±nÄ±z var.
KiÅŸisel koÅŸullarÄ±nÄ±z ne olursa olsun, kiÅŸisel geliÅŸiminizi teÅŸvik eden bir faaliyete baÅŸlamanÄ±n tam zamanÄ±. Vurgu, ayaklarÄ±nÄ±zÄ± yere sÄ±kÄ±ca dikerken daha manevi bir yÃ¶n almayÄ± da baÅŸarmaktÄ±r. Kova sezonu her zaman iÅŸin iÃ§inde sÃ¼rprizleri barÄ±ndÄ±rÄ±r. Zaten bu sefer iÅŸin iÃ§inde UranÃ¼s de var. NasÄ±l sÃ¼rprizler olmasÄ±n. Ã–yle deÄŸil mi?
Belki de her ÅŸeyi en iyi ÅŸarkÄ± anlatÄ±yordu; Ä°Ã§imde yÄ±lgÄ±n rÃ¼zgarlarÄ±n ayak sesleriâ€¦ GÃ¼zel bir yeni ay dilerim.
Ãœlkede ve dÃ¼nyada neler konuÅŸulabilir?
Ã–zellikle bu Kova yeni ayÄ±nda dikkat edilmesi gereken dolar, altÄ±n, bitcoin gibi maddi deÄŸerlerin ekonomik aÃ§Ä±dan ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸiÅŸimler yaÅŸamasÄ± olabilir.
Teknolojik Ã¶nemli kurumlarÄ±n bazÄ± iflaslarÄ± ya da bitiÅŸleri bizi ÅŸaÅŸÄ±rtabilir.
Hacklenme ya da siber saldÄ±rÄ±lara Ã§ok dikkat etmelisiniz.
Erken seÃ§im ile ilgili konular birdenbire gÃ¼ndeme gelebilir.
Adalet sisteminde Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸimin gelmesi (Ã–rneÄŸin: Kimyasal hadÄ±m).
Tren kazalarÄ±na karÅŸÄ± daha Ã¶zenli ve dikkatli olunmasÄ±.
ABD ile Ã¶nemli bir krizin bÃ¼yÃ¼mesi, gibi benzeri olaylar konuÅŸulabilir.
KoÃ§ burcu:
Bu tutulma ile birlikte sosyal Ã§evre iletiÅŸimlerinizde Ã¶nemli bazÄ± kararlar vermeniz mÃ¼mkÃ¼n olabilir. DostlarÄ±nÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± ilgilendiren konularda daha dikkatli davranarak onlara yardÄ±mcÄ± olmanÄ±z gereken sÃ¼reÃ§ler baÅŸlayabilir. AynÄ± zamanda toplum iÃ§erisinde duruÅŸunuzu deÄŸiÅŸtirmek isteyebilir ve kendinize yeni birtakÄ±m aktiviteler ve iÅŸinizle ilgili Ã¶nemli ilerlemeye kaydedecek kazanÄ±mlarÄ± edinmek isteyebilirsiniz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±z hareketlilik kazanabilir.
BoÄŸa burcu:
Kariyerinizi ilgilendiren konularla daha fazla ilgilenmeniz ve mÃ¼cadele etmeniz gereken durumlar oluÅŸabilir. Herhangi bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸan boÄŸa burÃ§larÄ± iÃ§in kendilerini gÃ¶stermeleri gereken Ã¶nemli bir sÃ¼rece giriyor olabilirler. Yeni bir iÅŸin baÅŸlangÄ±cÄ±nda olan kiÅŸiler ise geliÅŸtirdikleri projeler Ã¼zerinden olumlu sonuÃ§lanmalar alabilirler. KÄ±sacasÄ± tamamen sizlerinÂ performansÄ±na baÄŸlÄ± olarak ilerleyecek bu geliÅŸmeler yaÅŸamÄ±nÄ±za da aynÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de yansÄ±yacaktÄ±r.
Ä°kizler burcu:
Sizlere yaÅŸamÄ±nÄ±za her zaman baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z pencereden deÄŸil farklÄ± bir pencereden bakmanÄ±zÄ± Ã¶nereceÄŸim ve kendinizi bazÄ± alanlarda deÄŸiÅŸtirmenizi tavsiye edeceÄŸim. Zira her zaman yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyleri yaparak farklÄ± bir sonuca ulaÅŸamazsÄ±nÄ±z. Sizler de kendinize artÄ±k bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸime hazÄ±r hissediyor ve yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmek istiyorsunuz. Ä°ÅŸte size o anÄ±n geldiÄŸini rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebilirim. Kendinizi yenileyin.
YengeÃ§ burcu:
Maddi konularla ilgili belirli bir sonuÃ§lanmalar deneyimleyebilirsiniz ancak bunun yanÄ± sÄ±ra yÃ¶neticileriniz ile olan iliÅŸkilerinizi de dÃ¼zene sokmanÄ±z gerektiÄŸini de hissettirebilir. Zira bazÄ± konularda fazlasÄ±ylaÂ fedakarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aldÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± yeterli gÃ¶rmÃ¼yorsanÄ±z bu noktada iÅŸinizi deÄŸiÅŸtirmeniz gerektiÄŸini hissedebilirsiniz. Ancak bazÄ± ÅŸeyleri sonlandÄ±rmadan Ã¶nce yine de etraflÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼nmenizi tavsiye edebilirim. Sizler yeter ki ne istediÄŸinizi bilin. Evren bunun iÃ§in gereken tÃ¼m ÅŸanslarÄ± zaten hazÄ±rlayacaktÄ±r. Cesaretli olun ve yardÄ±m alÄ±n.
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Aslan burcu:
Bu tutulma ile beraber toplum iÃ§indeki duruÅŸunuz gerek Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z gerek sosyal ortamdaki iliÅŸkileriniz aÃ§Ä±sÄ±ndan son derece dengeleyici birtakÄ±m unsurlar yaÅŸamÄ±nÄ±za girebilir. AynÄ± zamanda yaÅŸamÄ±nÄ±zdan birilerinin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rken kendinize heyecan ve ÅŸevk verecek baÅŸka kiÅŸilerin de yaÅŸamÄ±nÄ±za dahil olduÄŸunu gÃ¶rebilirsiniz. Yeni iÅŸ imkanlarÄ±, evlilik kararÄ± veya yeni oluÅŸumlar yaÅŸam Ã¶ykÃ¼nÃ¼ze gÃ¶re belirecektir. Ã–nemli olan bu zaman diliminde ne istediÄŸinize karar vermeniz ve hedefleriniz doÄŸrultusunda ilerlemenizdir.
BaÅŸak burcu:
Bu yeni ay ile birlikte hem kiÅŸisel hem de aile bireyleri olarak maddi durumlarla ilgili bir takÄ±m beklenmedik durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilir ve kendinizi yeni hayat ÅŸartlarÄ±na alÄ±ÅŸtÄ±rmak zorunda kalabilirsiniz. Åžimdiye kadar yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ olduÄŸunuz bazÄ± planlarÄ±nÄ±zda deÄŸiÅŸiklik yapmanÄ±z gerekebilir. Toplumsal iliÅŸkilerinizde de bir takÄ±m yeni kararlar almak ve uygulamak durumunda kalabilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za da dikkat etmeniz gereken bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸinizin bilincinde olarak hareket ederseniz hem ruhsal hem de fiziksel anlamda rahat edeceÄŸiniz bir tutulma anÄ± yaÅŸayabilirsiniz.
Terazi burcu:
Bu yeni ay sizlere birtakÄ±m kararlar verme zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±lar yapmaktadÄ±r. Nitekim aÅŸkta ve sosyal iliÅŸkilerde nihai sona doÄŸru yaklaÅŸÄ±rken bir yandan da eskimeye yÃ¼z tutmuÅŸ ve kÃ¶hneleÅŸmiÅŸ, kÄ±sacasÄ± verim alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iliÅŸkilerde artÄ±k sona doÄŸru geldiÄŸinizi hissederek tÃ¼m dengeleriÂ ortadan kaldÄ±rÄ±yor ve yeniden kuruyor olacaksÄ±nÄ±z. Duygusal iliÅŸkilerde Ã¶nemli yÃ¼zleÅŸmeler yaÅŸayabilir, doÄŸru bildiÄŸiniz gerÃ§eklerin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu tecrÃ¼belerleÂ Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.
Akrep burcu:
Aileniz ve kariyerinizle ilgili bazÄ± konularda Ã¶nemli bir baÅŸlangÄ±Ã§ veya bir deÄŸiÅŸime gitmek durumunda kalabileceÄŸiniz olaylar yaÅŸayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili devam eden sorunlar bu tutulma ile birlikte Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir ve hayatÄ±nÄ±zda belli bir netlik saÄŸlanabilir. Aile ile ilgili durumlar ile de sÃ¶yleyebileceÄŸimiz farklÄ± iki seÃ§enek arasÄ±nda kalabilir ve bunlardan birini seÃ§meniz istenebilir. HayatÄ±nÄ±zÄ±n ilerisi iÃ§in Ã¶nemli olacak bu karar ile kendinizi yeni yaÅŸam koÅŸullarÄ±na alÄ±ÅŸtÄ±rmanÄ±z veÂ doÄŸru bildiÄŸiniz konularda farkÄ±ndalÄ±klar kazanmanÄ±z sonrasÄ±nda bambaÅŸka bir kiÅŸi olmanÄ±n verdiÄŸi muhteÅŸem duyguyu yaÅŸatacak ve yolunuza daha cesaretle ve kararlÄ±lÄ±kla ilerleyeceksiniz.
Yay burcu:
Bu yeni ay ile birlikte kendinizi iÃ§sel anlamda daha fazla sorguya Ã§ekeceÄŸiniz ve iliÅŸkilerinizi adeta titizlikle mercek altÄ±nda inceleyeceÄŸiniz kadersel sÃ¼reÃ§lerin iÃ§inden geÃ§irebilir. Bu tutulma esnasÄ±nda alacaÄŸÄ±nÄ±z kararlar oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar verebilir. KÄ±sacasÄ± yorgunum, tÃ¼kendim, bittim dediÄŸiniz her nokta yeni ay veya dolunay ile yeni bir form kazanÄ±yor. Sizler de bu deÄŸiÅŸimi sevgi ve farkÄ±ndalÄ±kla geÃ§irirseniz her ÅŸey daha kolay ve rayÄ±nda ilerler.
OÄŸlak burcu:
Bu yeni ay ile birlikte yaÅŸamÄ±nÄ±zda dengelemeyi Ã§ok istediÄŸiniz finansal kaynaklarÄ±nÄ±z artÄ±k tam olarak rayÄ±na girecek gibi gÃ¶zÃ¼kmektedir. ZiraÂ krediler, borÃ§lar finansal ve hukuki konular, miras, vergi nafaka gibi bu tarz gelir saÄŸlayan konular yardÄ±mÄ±yla hayatÄ±nÄ±za yeni bir sayfa aÃ§abilir ve rotanÄ±zÄ± gÃ¼zel gÃ¼nlere doÄŸru Ã§evirebilirsiniz. KÄ±sacasÄ± sizlere yeni olanaklar saÄŸlayacak olan bu tutulma ile birlikte sizler de gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ dÃ¶rt aÃ§arak yeni hayatÄ±nÄ±zÄ±n oluÅŸmasÄ±na katkÄ±da bulunabilir ve Ã¶nÃ¼nÃ¼zdeki fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirebilirsiniz.
Kova burcu:Â
Sizin burcunuzda yaÅŸanacak olan bu yeni ay ile birlikte duygusal bazÄ± zorlanmalar yaÅŸayabilir kendinizi yalnÄ±z bÄ±rakmak isteyebilirsiniz. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ adeta sizlere kiÅŸilerin gerÃ§ek yÃ¼zlerini gÃ¶sterecek olaylar yaÅŸatmakta kararlÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± durumlar sizlere bu kiÅŸiyi hiÃ§ de tanÄ±yamamÄ±ÅŸÄ±m dedirtecek kadar zorlayÄ±cÄ± olabilir. Bu dÃ¶nemde arkanÄ±zdan Ã§evrilen oyunlar Ã¶nÃ¼nÃ¼ze gelebilir. DÃ¼ÅŸmanlÄ±klar daha aÃ§Ä±k yaÅŸanabilir. KÄ±sacasÄ± sizler iÃ§in yepyeni bir dostluk kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±lmaktadÄ±r. Her yangÄ±n aslÄ±nda insanÄ± bambaÅŸka gÃ¼zelliklere ve fÄ±rsatlara gÃ¶tÃ¼rÃ¼r. FÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirin.
BalÄ±k burcu:
Bu tutulma ile zihninizde Ã§Ã¶zememiÅŸ olduÄŸunuz bazÄ± soru iÅŸaretlerinin cevaplarÄ±nÄ±Â rahatlÄ±kla veriyor olacak. Finansal anlamda sorunlar yaÅŸÄ±yorsanÄ±z burada pratik Ã§Ã¶zÃ¼mler bularak hayatÄ±nÄ±zÄ± iyileÅŸtirebilirsiniz. Ã‡alÄ±ÅŸma ortamÄ±nda bir terfi veya maaÅŸÄ±nÄ±zda bir artÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu olabilir. Gizli kalmÄ±ÅŸ birÃ§ok olayÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenebilir ve duyduklarÄ±nÄ±za ÅŸaÅŸÄ±rabilirsiniz. EÄŸer evliyseniz evlilikle ilgili Ã¶nemli aydÄ±nlanmalar yaÅŸayabilirsiniz. GÃ¶rmezden geldiÄŸiniz ya da gÃ¶zden kaÃ§an ne varsa bir anda gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼ne gelerek sizleri bambaÅŸka bir ÅŸekilde aydÄ±nlatabilir.
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