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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDiyet Rehberi 21 Gün Şekersiz Beslenme İle Şekeri Tamamen Bırakma İpuçları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>21 Gün Şekersiz Beslenme İle Şekeri Tamamen Bırakma İpuçları
Diyet Rehberi

21 Gün Şekersiz Beslenme İle Şekeri Tamamen Bırakma İpuçları

Sağlıklı bir yaşamın en önemli koşulu dengeli ve bilinçli beslenmekten geliyor. Dengeli beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek herkes için kolay olmasa da Diyetisyen Melda Demiröz, 21 gün boyunca belli bir program uygulanarak dengeli bir yaşama kolayca adım atılabileceği vurguluyor.

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1

Bilimsel olarak bir davranışın bilinçaltımıza yerleşip alışkanlığa dönüşmesi 21 gün alıyor. Kişi herhangi bir programı 21 gün boyunca uyguladığında artık bu program alışkanlık haline geliyor. Dengeli bir yaşam için uygulanacak 21 günlük bir program, hayat kalitesini artırıyor ve sağlıklı bir yaşam sürmek için ilk adım oluyor.

21 gün boyunca uygulanacak program ile dengeli yaşam oldukça kolay. İşte şekersiz 21 gün diyeti...

2

Kişi mutlaka protelin almalı. Az yağlı et, tavuk, balık, yumurta ve peynir gibi hayvansal proteinler yenebilir. Mercimek, nohut, kuru fasulye, siyah fasulye, maş fasulyesi gibi kurubaklagillerin de programda yeri var. Süt, yoğurt, peynir, kefir, ayran tüketebileceğiniz süt ürünleri arasında.

21 günlük programa bulgur, firik, esmer pirinç, tam buğday makarna, kinoa, karabuğday gibi tam tane tahılları da ekleyebilirsiniz. Sebze ve meyveleri mevsimine göre seçmek önemli. Mevsim sebzelerini çiğ veya pişmiş olarak, meyveleri ise kuru meyveyi tercih ederek günde 2-3 porsiyon tüketebilirsiniz. vücudumuz için gerekli, ancak sağlıklı şekilde almak önemli.

3

Vücudun sağlıklı yağlardan alması için günde 1 avuç kadar badem, fındık, fıstık, ceviz, kabak çekirdeği gibi çiğ kuruyemişler veya zeytin, avokado, Hindistan cevizi gibi doğal yağları tercih edebilirsiniz. Programa chia, amaranth, keten tohumu gibi sağlıklı tohumları ekleyebilirsiniz. Hem sağlığınız hem de zevkiniz için tüm baharatları kullanmaktan çekinmeyin.

Elbette tuz miktarını çok sınırlı şekilde kullanmak gerekiyor. Tatlı ihtiyacınız için ise 1 tatlı kaşığı bal veya pekmez veya 2 kare (10 gr) bitter çikolataya izin var. Su içmek oldukça önemli. Program boyunca bol su içmeye, bunun dışında maden suyu, bitki çayları gibi sağlıklı içeceklere yönlenmeyi ihmal etmeyin. Çayı ve kahveyi ise kesinlikle şeker kullanmadan içmeye dikkat etmek gerekiyor.

421 gün boyunca bunlardan uzak durun

21 gün boyunca bunlardan uzak durun!

Beyaz veya esmer şeker içeren hiçbir gıdayı tüketmemek gerekiyor. Program boyunca beyaz ekmekten, hamur işlerinden uzak durmak gerekiyor. Börek, poğaça, bisküvi, kek, kurabiye gibi beyaz un içeren hiçbir yiyeceğin programda yeri yok. Alkolden tamamen uzak durulmalı. Günde 2.5-3.5 litre su içmek oldukça önemli.

5

Elbette sağlıklı ve dengeli bir yaşam için sigaradan da uzak durmak gerekiyor. Sigara içenler mümkünse tamamen bırakmalı, olmuyorsa da içtiği sigara miktarını yarıya indirmeli. Uyku ve egzersiz programın olmazsa olmazı. Günde ortalama 6-8 saatlik bir uyku ve günde en az 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş dengeli yaşama adım atmak için oldukça etkili.

621 gün dengeli yaşam programına uygun örnek 1 haftalık menü

21 gün dengeli yaşam programına uygun örnek 1 haftalık menü

Not: Miktarlar kişilere göre değişiklik göstereceği için miktar belirtilmemiştir. Yalnızca programda günlük meyve hakkı 2 porsiyon olduğu için meyvelerde miktar belirtilmiştir.1. GÜN

KAHVALTI:

Yumurta, süzme peynir, domates-salatalık- yeşillik, %100 tam buğday ekmek

ARA:

1 orta boy armut

ÖĞLE:

Mercimek çorba (unsuz-kremasız), ızgara balık, salata

ARA:

3 adet günkurusu kayısı + çiğ badem

AKŞAM:

Zeytinyağlı bulgurlu ıspanak, yoğurt

ARA:

Ceviz

72. GÜN

2. GÜN

KAHVALTI:

Lor peyniri + pulbiber, zeytin, domates-biber, tam çavdar ekmek

ARA:

7-8 orta boy çilek

ÖĞLE:

Ekmeksiz köfte, salata, tam buğday makarna

ARA:

Sade probiyotik yoğurt + keten tohumu

AKŞAM:

Etli taze fasulye, cacık, domatesli bulgur pilavı

ARA:

Taze Hindistan cevizi

83. GÜN

3. GÜN

KAHVALTI:

Narlı Probiyotik:1 çay bardağı probiyotik yoğurt + nar + tarçın + yulaf ezmesi

ARA:

2 adet hurma + çiğ fındık

ÖĞLE:

Etli nohut, cacık, karabuğday pilavı

ARA:

Tam buğday ekmek + az yağlı beyaz peynir

AKŞAM:

Zeytinyağlı enginarYoğurt

ARA:

Tuzsuz yer fıstığı

94. GÜN

4. GÜN

KAHVALTI:

Dereotlu-peynirli omlet, tam buğday ekmek (%100)

ARA:

1 halka ananas

ÖĞLE:

Fırında tavuk göğsü, salata, mercimekli bulgur pilavı

ARA:

Çiğ kaju

AKŞAM:

Yoğurtlu buğday çorba, haşlanmış brokoli + zeytinyağı-limon

ARA:

Tuzsuz leblebi

105. GÜN

5. GÜN

KAHVALTI:

Muzlu Smoothie: Yarım muz + 1 adet hurma + 1 su bardağı laktozsuz süt + 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi + tarçın (Tamamını blender'dan geçiriyoruz)

ARA:

Ceviz

ÖĞLE:

Domatesli-kıymalı tam buğday makarna

ARA:

Çiğ badem

AKŞAM:

Fırında mücverYoğurt

ARA:

1 orta boy havuç

116. GÜN

6. GÜN

KAHVALTI:

Menemen, tam buğday ekmeği

ARA:

1 adet kivi

ÖĞLE:

Mantarlı et sote, bulgur pilavı

ARA:

Laktozsuz süt

AKŞAM:

Izgara karışık sebze (kabak-patlıcan-biber), yoğurt, tam çavdar ekmeği

ARA:

1 orta boy yeşil elma veya 10 adet yeşil erik

127. GÜN

7. GÜN

KAHVALTI:

Ananaslı yoğurt: Yoğurt + 1 halka ananas + keten tohumu + tarçın

ARA:

Leblebi

ÖĞLE:

Ton balıklı-kinoalı salata

ARA: 15 adet kuru siyah üzüm + çiğ fındık

AKŞAM:

Kıymalı bamya, yoğurt, tam buğday ekmeği

ARA:

Salatalık

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Pixabay

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