2020 Trendi: Kahverengi

Bu kışın tartışmasız en öne çıkan rengi kahve ve kahvenin bilumum tonları... Ben kendi adıma konuşursam sağlam bir siyahçıyım lakin, kahverengi tonları bana siyahın biraz daha yumuşak ve daha renkli bir tonu gibi geliyor.