MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriÜnlü Kombinleri 2020 Trendi: Kahverengi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>2020 Trendi: Kahverengi
Ünlü Kombinleri

2020 Trendi: Kahverengi

Bu kışın tartışmasız en öne çıkan rengi kahve ve kahvenin bilumum tonları... Ben kendi adıma konuşursam sağlam bir siyahçıyım lakin, kahverengi tonları bana siyahın biraz daha yumuşak ve daha renkli bir tonu gibi geliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Yani kahverengi tıpkı siyah gibi kışın havasına uygun olan ve çoğu giyim parçasına yakışan bir renk... Kış sezonuna çok yakışan bir trend olduğunu düşünüyorum.

2Candice Swanepoel - Gigi Hadid

Candice Swanepoel - Gigi Hadid

Kahverengiyi nasıl giyeceğim diye düşünüyorsanız en basiti aksesuarlarınızı kahverengi seçerek işe başlayabilirsiniz. Benim favorim biraz daha konyak tonlarına bakan tatlı kahveler...

3Margot Robbie - Rosie Huntington-Whiteley

Margot Robbie - Rosie Huntington-Whiteley

Bu tonlarda bot, çizme ve çanta kullanarak trende uyum sağlayabilirsiniz. Bu kış, dış giyimde de kahverenginin hatırı sayılır bir yeri var.

4Emily Ratajkowski - Jennifer Lopez

Emily Ratajkowski - Jennifer Lopez

Puf monttan kabana, deri ceketten hırkaya kahverengini dolabınıza katmanız için epey seçenek var.

Bu rengi gri, bej, diğer kahve tonları, pembe, mavi, ekru ve beyaz tonları ile kombinleyebilirsiniz.

5Oliva Culpo - Hailey Baldwin Bieber

Oliva Culpo - Hailey Baldwin Bieber

Bir diğer önerim leopar ve yılan derisi desenli parçaları kahverengi kıyafetlerinizle birlikte giymeniz...

Fotoğraflar: Backgrid USA

Hazırlayan: Gardrop Kedisi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi