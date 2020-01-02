2020 Trendi: Kahverengi

Bu kışın tartışmasız en öne çıkan rengi kahve ve kahvenin bilumum tonları... Ben kendi adıma konuşursam sağlam bir siyahçıyım lakin, kahverengi tonları bana siyahın biraz daha yumuşak ve daha renkli bir tonu gibi geliyor.
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1
Yani kahverengi tıpkı siyah gibi kışın havasına uygun olan ve çoğu giyim parçasına yakışan bir renk... Kış sezonuna çok yakışan bir trend olduğunu düşünüyorum.
2
Candice Swanepoel - Gigi Hadid
Kahverengiyi nasıl giyeceğim diye düşünüyorsanız en basiti aksesuarlarınızı kahverengi seçerek işe başlayabilirsiniz. Benim favorim biraz daha konyak tonlarına bakan tatlı kahveler...
3
Margot Robbie - Rosie Huntington-Whiteley
Bu tonlarda bot, çizme ve çanta kullanarak trende uyum sağlayabilirsiniz. Bu kış, dış giyimde de kahverenginin hatırı sayılır bir yeri var.
4
Emily Ratajkowski - Jennifer Lopez
Puf monttan kabana, deri ceketten hırkaya kahverengini dolabınıza katmanız için epey seçenek var.
Bu rengi gri, bej, diğer kahve tonları, pembe, mavi, ekru ve beyaz tonları ile kombinleyebilirsiniz.
5
Oliva Culpo - Hailey Baldwin Bieber
Bir diğer önerim leopar ve yılan derisi desenli parçaları kahverengi kıyafetlerinizle birlikte giymeniz...