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GeriÜnlü Kombinleri 2020 SAG Ödülleri Kırmızı Halı Kıyafetleri
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>2020 SAG Ödülleri Kırmızı Halı Kıyafetleri
Ünlü Kombinleri

2020 SAG Ödülleri Kırmızı Halı Kıyafetleri

Film ve televizyon dünyasının en iyi performanslarının ödüllendirildiği SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği), Los Angeles’ta yapılan törenle sahiplerine verildi. Ödül töreninde kırmızı halıda ünlüler arasında şıklık yarışı yaşandı. İşte 2020 SAG Ödülleri kırmızı halı kıyafetleri...

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1Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez geceye straplez ve sırt dekolteli Georges Hobeika marka siyah elbisesiyle katıldı. Ünlü yıldızın takıları ise Harry Winston Diamonds marka.

2Jennifer Aniston

Jennifer Aniston

'The Morning Sho' dizisi ile ödül alan Jennifer Aniston geceye Dior marka beyaz elbisesiyle katıldı. Ünlü oyuncunun aksesuarları ise Fred Leighton marka.

3Charlize Theron

Charlize Theron

Charlize Theron'un iki parçadan oluşan ve mide dekolteli elbisesinin markası Givenchy. Aksesuar olarak saç ayrımının tam ortasına taktığı pırlanta ise Tiffany & Co marka.

4Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Derin göğüs dekoltesiyle herkesi büyüleyen Scarlett Johansson'ın elbisesinin markası Armani.

5Nicole Kidman

Nicole Kidman

Bacak dekolteli lacivert bir elbise tercih eden Nicole Kidman'ın elbisesinin markası Michael Kors.

6Renée Zellweger

Renée Zellweger

Lacivert straplez bir elbise tercih eden Renée Zellweger'in elbise markası Maison Margiela.

7Sarah Hyland

Sarah Hyland

Sarah Hyland, stilist Brad Goreski tarafından gümüş Christian Louboutin ayakkabılar ve Lorraine Schwartz ve Ofira'nın mücevherleriyle giydirilmiş.

8Yyonne Strahovski

Yyonne Strahovski

37 yaşındaki Avustralyalı aktris straplez beyaz bir elbiseyle katıldı.

9Winona Ryder

Winona Ryder

Tüllü siyah elbise üzerine ceket giyen Winona Ryder'ın kıyafetinin markası Dior.

10Margot Robbie

Margot Robbie

Margot Robbie'nin elbise markası Chanel.

11Laura Dern

Laura Dern

Laura Dern , Stella McCartney elbisesi ve Tiffany & Co. takıları ile geceye katıldı.

12Elisabeth Moss

Elisabeth Moss

Elisabeth Moss, Monique Lhuillier marka elbisesi ile...

13Gwendoline Christie

Gwendoline Christie

Game Of Thrones'un yıldızı Gwendoline Christie'nin devasa siyah elbisesi ise geceye damga vuran görünümlerden.

14Erin Doherty

Erin Doherty

15Michelle Williams

Michelle Williams

16Molly Sims

Molly Sims

17DArcy Carden

D'Arcy Carden

18Jane Seymour

Jane Seymour

19Marin Hinkle

Marin Hinkle

20Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown

21Natalia Dyer

Natalia Dyer

22Rita Wilson

Rita Wilson

23Zoë Bell

Zoë Bell

24Glenn Close

Glenn Close

Fotoğraflar: Backgrip USA

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