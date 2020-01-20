2020 SAG Ödülleri Kırmızı Halı Kıyafetleri

Film ve televizyon dünyasının en iyi performanslarının ödüllendirildiği SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği), Los Angeles’ta yapılan törenle sahiplerine verildi. Ödül töreninde kırmızı halıda ünlüler arasında şıklık yarışı yaşandı. İşte 2020 SAG Ödüllerikırmızı halı kıyafetleri...
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1
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez geceye straplez ve sırt dekolteli Georges Hobeika marka siyah elbisesiyle katıldı. Ünlü yıldızın takıları ise Harry Winston Diamonds marka.
2
Jennifer Aniston
'The Morning Sho' dizisi ile ödül alan Jennifer Aniston geceye Dior marka beyaz elbisesiyle katıldı. Ünlü oyuncunun aksesuarları ise Fred Leighton marka.
3
Charlize Theron
Charlize Theron'un iki parçadan oluşan ve mide dekolteli elbisesinin markası Givenchy. Aksesuar olarak saç ayrımının tam ortasına taktığı pırlanta ise Tiffany & Co marka.
4
Scarlett Johansson
Derin göğüs dekoltesiyle herkesi büyüleyen Scarlett Johansson'ın elbisesinin markası Armani.
5
Nicole Kidman
Bacak dekolteli lacivert bir elbise tercih eden Nicole Kidman'ın elbisesinin markası Michael Kors.
6
Renée Zellweger
Lacivert straplez bir elbise tercih eden Renée Zellweger'in elbise markası Maison Margiela.
7
Sarah Hyland
Sarah Hyland, stilist Brad Goreski tarafından gümüş Christian Louboutin ayakkabılar ve Lorraine Schwartz ve Ofira'nın mücevherleriyle giydirilmiş.
8
Yyonne Strahovski
37 yaşındaki Avustralyalı aktris straplez beyaz bir elbiseyle katıldı.
9
Winona Ryder
Tüllü siyah elbise üzerine ceket giyen Winona Ryder'ın kıyafetinin markası Dior.
10
Margot Robbie
Margot Robbie'nin elbise markası Chanel.
11
Laura Dern
Laura Dern , Stella McCartney elbisesi ve Tiffany & Co. takıları ile geceye katıldı.
12
Elisabeth Moss
Elisabeth Moss, Monique Lhuillier marka elbisesi ile...
13
Gwendoline Christie
Game Of Thrones'un yıldızı Gwendoline Christie'nin devasa siyah elbisesi ise geceye damga vuran görünümlerden.