MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriMakyaj 2020 Grammy Ödülleri'nin En Dikkat Çeken Saç Modelleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>2020 Grammy Ödülleri'nin En Dikkat Çeken Saç Modelleri
Makyaj
MAHMURE ÖZEL

2020 Grammy Ödülleri'nin En Dikkat Çeken Saç Modelleri

Los Angeles'ta 62'ncisi düzenlenen Grammy Ödül Töreni'nde kazananlar kadar gecenin ünlü kadınlarının saçları da çok konuşuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Topuzlar, dalgalı saçlar, dip boyası gelmiş kahküller... Ünlü yıldızların kombinleri kadar saçları da geceye damga vurdu.

2Billie Eilish

Billie Eilish

18 yaşındaki şarkıcı, üzerinde yeşil logolar kaplı Gucci bir pantolon takımını saç diplerini yeşil neona boyayarak gecenin en dikkat çekici saçlarından birine sahipti.

3Dua Lipa

Dua Lipa

Ünlü şarkıcı iki tonlu saçlarını şık bir düğümle tepeden toplatmış ve önlerden birer parça saç bırakarak saç rengindeki özelliği vurguladı.

4Priyanka Chopra

Priyanka Chopra

Ünlü yıldız göz kamaştırıcı sarkan küpelerini şık bir şekilde ortadan ayırdığı düz fönlü saçlarıyla tamamlamıştı.

5Chrissy Teigen

Chrissy Teigen

6Ariana Grande

Ariana Grande

7Camila Cabello

Camila Cabello

8Grace Elizabeth

Grace Elizabeth

9Gwen Stefani

Gwen Stefani

10Nikita Dragun

Nikita Dragun

11Pia Mia Perez

Pia Mia Perez

12Saweetie

Saweetie

13Mollie King

Mollie King

14Jameela Jamil

Jameela Jamil

15Nicole Trunfio

Nicole Trunfio

16H.E.R.

H.E.R.

17Rosalia

Rosalia

18Sophie Turner

Sophie Turner

19Lizzo

Lizzo

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi