2020 Grammy Ödülleri'nin En Dikkat Çeken Saç Modelleri

Topuzlar, dalgalı saçlar, dip boyası gelmiş kahküller... Ünlü yıldızların kombinleri kadar saçları da geceye damga vurdu. 18 yaşındaki şarkıcı, üzerinde yeşil logolar kaplı Gucci bir pantolon takımını saç diplerini yeşil neona boyayarak gecenin en dikkat çekici saçlarından birine sahipti. Ünlü şarkıcı iki tonlu saçlarını şık bir düğümle tepeden toplatmış ve önlerden birer parça saç bırakarak saç rengindeki özelliği vurguladı.Ünlü yıldız göz kamaştırıcı sarkan küpelerini şık bir şekilde ortadan ayırdığı düz fönlü saçlarıyla tamamlamıştı.