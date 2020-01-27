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2020 Grammy Ödülleri: Dua Lipa Stili

62'ncisi düzenlenen Grammy Ödül Töreni adeta ünlüler geçidine dönüştü. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödül Töreni'nde ünlü kıyafetleri çok konuşuldu. 24 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa ise kıyafet, saç ve makyaj seçimiyle oldukça dikkat çekti.