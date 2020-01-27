2020 Grammy Ödülleri: Dua Lipa Stili

62'ncisi düzenlenen Grammy Ödül Töreni adeta ünlüler geçidine dönüştü. Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödül Töreni'nde ünlü kıyafetleri çok konuşuldu. 24 yaşındaki şarkıcı Dua Lipa ise kıyafet, saç ve makyaj seçimiyle oldukça dikkat çekti.
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Dua Lipa 90’lardan esinlenen beyaz elbisesiyle saten şıklığını kırmızı halıya taşıdı.
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İki kez Grammy Ödülü’ne layık görülen 24 yaşındaki Dua Lipa, 20 yaşındaki erkek arkadaşı Anwar Hadid ile birlikte Staples Center’daki yıldızlarla dolu ödül töreninde mutluluk pozları verdi.
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Dua, ''Don’t Start Now'' şarkısı için yaptığı yeni imajını fiziğinin her detayını öne çıkaran fildişi saten bir elbiseyle kırmızı halıda sergiledi.
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Kalçalarına oturan ve vücut formunda olan yüksek belli eteği, onu tamamlayan aynı renk ve kumaşta bir büstiyerle birleştirilmişti.
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''One Kiss'' şarkısıyla öne çıkan şarkıcı, iki tonlu saçlarını şık bir düğümle toplattı ve önlerden birer parça saç bırakarak saç rengindeki özelliği vurguladı.
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İlk bakışta bir gelinden esinlenildiğini andıran kombini, elmas kolye ve küpeleriyle tamamladı.
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Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Anwar, zincir detaylı siyah bir takım giydi ve bu şekilde klasik siyah beyaz eşleşmesini yakalamış oldular.
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İşte tüm detaylarıyla Grammy Ödül Töreni Dua Lipa stili...