2020 Grammy Ödülleri: Billie Eilish Stili

Billie Eilish 2020 Grammy Ödülleri’ne baştan aşağı yeşile bürünerek gitti.
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Eilish, Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçti.
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18 yaşındaki şarkıcı, neon saç diplerine uyan, üzerinde yeşil logolar kaplı Gucci bir pantolon takımını seçti.
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Logo dolu görünümü parmaksız eldivenlerinden görünen logo desenli tırnaklarına kadar devam etti.
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Eilish ayrıca aynı markanın küpelerini, yüz maskesini ve spor ayakkabılarını giydi.
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Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nde 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı, en iyi yeni sanatçı, yılın en iyi pop vokal albümü olmak üzere 5 dalda ödül alarak geceye damga vurdu.
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YILIN KAYDI
KAZANAN: “Bad Guy” - Billie Eilish
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YILIN ALBÜMÜ
KAZANAN: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Billie Eilish