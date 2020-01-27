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GeriÜnlü Kombinleri 2020 Grammy Ödülleri: Billie Eilish Stili
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>2020 Grammy Ödülleri: Billie Eilish Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

2020 Grammy Ödülleri: Billie Eilish Stili

Billie Eilish 2020 Grammy Ödülleri’ne baştan aşağı yeşile bürünerek gitti.

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Eilish, Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçti.

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18 yaşındaki şarkıcı, neon saç diplerine uyan, üzerinde yeşil logolar kaplı Gucci bir pantolon takımını seçti.

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Logo dolu görünümü parmaksız eldivenlerinden görünen logo desenli tırnaklarına kadar devam etti.

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Eilish ayrıca aynı markanın küpelerini, yüz maskesini ve spor ayakkabılarını giydi.

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Müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nde 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı, en iyi yeni sanatçı, yılın en iyi pop vokal albümü olmak üzere 5 dalda ödül alarak geceye damga vurdu.

6YILIN KAYDI

YILIN KAYDI

KAZANAN: “Bad Guy” - Billie Eilish

7YILIN ALBÜMÜ

YILIN ALBÜMÜ

KAZANAN: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Billie Eilish

8EN İYİ YENİ SANATÇI

EN İYİ YENİ SANATÇI

KAZANAN: Billie Eilish

9YILIN ŞARKISI

YILIN ŞARKISI

KAZANAN: “Bad Guy” — Billie Eilish, O’Connell & Finneas O’Connell, besteci (Billie Eilish)

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Grammy 2020 Kazananları Belli Oldu! İşte Ödül Gecesi Yaşananlar...
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