2010'lu Yıllara Damga Vuran Filmler

Life of Pi (Pi’nin Yaşamı / 2012) Ang Lee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Hindistan’dan Kanada’ya giden ve içinde pek çok hayvan türünün yer aldığı bir yük gemisinin Pasifik Okyanusu'nda batmasını konu alıyor. Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuk, sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı hayatta kalır. Okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı veren Pi, zekası ve zooloji bilgisiyle hayatta kalır.



Ang Lee, bu film ile En İyi Yönetmen Oscar'ının sahibi oldu. Film aynı zamanda En İyi Görsel Efekt Oscar'ı ve Film Eleştirmenleri En İyi Görsel Efekt Ödülü'nü de kazandı.