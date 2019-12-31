2010'lu Yıllara Damga Vuran Filmler

2010'lu yılları geride bıraktık! Şimdi sırada 20'li yıllarda... 2010'lu yıllarda hangi filmler bizi bizden almış, dünyayı kasıp kavurmuştu? Hadi hatırlayalım...
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1
12 Years a Slave (12 Yıllık Esaret / 2013)
Solomon Northup'ın 1853 yılında yazdığı ve kendi hikâyesini anlattığı romandan uyarlanan filmde, ABD’nin kuzeyinde yaşayan özgür ve yaşam dolu Northup'ın kaçırılarak 12 yıl boyunca köle olarak çalıştırılmasını ve kurtuluş mücadelesi anlatılıyor.
Irkçılığı konu edinen film, vizyona girdiği yıl çok ses getirdi. En İyi Film Oscar'ı, BAFTA En İyi Film Ödülü ve BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri'ni alarak büyük bir başarıya imza attı.
2
Life of Pi (Pi’nin Yaşamı / 2012)
Ang Lee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Hindistan’dan Kanada’ya giden ve içinde pek çok hayvan türünün yer aldığı bir yük gemisinin Pasifik Okyanusu'nda batmasını konu alıyor. Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuk, sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı hayatta kalır. Okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı veren Pi, zekası ve zooloji bilgisiyle hayatta kalır.
Ang Lee, bu film ile En İyi Yönetmen Oscar'ının sahibi oldu. Film aynı zamanda En İyi Görsel Efekt Oscar'ı ve Film Eleştirmenleri En İyi Görsel Efekt Ödülü'nü de kazandı.
3
The Avengers (2012)
Örümcek Adam, Iron Man, Bruce Banner, Kara Dul, Thor, Kaptan Amerika, Doktor Strange, Kara Panter gibi sevilen Marvel karakterlerini bir araya getiren film, 2012'nin en çok izlenen yapımlarından oldu.
Film, En İyi Dövüş Sahnesi Dalında MTV Film Ödülü, En İyi Kötü Karakter Dalında MTV Film Ödülü, Teen Choice En İyi Yaz Filmi Erkek Oyuncusu Ödülü, En İyi Film Dalında MTV Film Ödülü, People's Choice Favori Süper Kahraman Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu.
4
Interstellar (Yıldızlararası / 2014)
Christopher Nolan’ın yönetmiş olduğu film, iklim değişikliklerine bağlı olarak artan kuraklıkla mücadele eden insanların yaşam savaşını anlatıyor. Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine yer aldığı Yıldızlararası, muhteşem sahneleri ile En İyi Görsel Efekt Oscar'ı başta olmak üzere pek çok ödüle layık görüldü.
5
Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları / 2014)
Yönetmenliğini ve senaristliğini James Gunn’ın yaptığı film, bir grup suçlunun bir araya gelerek galaksiyi koruma görevini üstlenmesini anlatıyor.
Aldığı ödüller:
- Film Eleştirmenleri En İyi Makyaj Ödülü
- Film Eleştirmenleri En İyi Aksiyon Filmi Ödülü
- Fantastik Film Dalında Sanat Yönetmenleri Birliği Ödülü
6
Black Swan (Siyah Kuğu / 2010)
Nina, dans tutkusu olan bir kızdır. Kuğu Gölü balesini sahneye koymaya karar veren bale yönetmeni, baş balerin olarak Nina’yı seçer. Fakat bu rolü isteyen bir başka kız daha vardır. Bu iki balerin arasındaki rekabet dostluğa dönüşür. Ve Nina bu dostluk sayesinde karanlık bir yönünü keşfeder.
Natalie Portman, filmdeki başarılı oyunculuğu sayesinde En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı Altın Küre Drama Dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü ve Film Eleştirmenleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne sahip oldu.
7
The Hunger Games (Açlık Oyunları / 2012)
Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan film serisinin ilki 2012'de vizyona girdi. Jennifer Lawrence'ı başrolde izlediğimiz film, ilginç konusu ve başarılı oyunculukları ile tüm dünyada üne kavuştu.
Film, En İyi Dövüş Sahnesi Dalında MTV Film Ödülü, Teen Choice En İyi Öpüşme Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödül aldı.
8
Rise of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Başlangıç / 2011)
Yönetmenliğini Rupert Wyatt'ın yaptığı filmin, oldukça yüksek hasılat elde ederek çnemli bir başarıya imza attı.
Genetik mühendislerin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaşın konu alındığı film, görsel efektlerin başarılı ve bir o kadar etkileyici olması sayesinde Film Eleştirmenleri En İyi Görsel Efekt Ödülü'ne sahip oldu.
9
The Martian (Marslı / 2015)
Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Mark Watney hayattadır ve Mars'ta yaşam mücadelesi vermektedir.
Dünya çapında büyük bir seyirci kitlesine sahip olan bu film, adından uzun süre söz ettirmeyi başardı,Altın Küre Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü ve Altın Küre Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film Ödülü'nün sahibi oldu.
10
Deadpool (2016)
Tim Miller'ın yönetmenliğini yaptığı, 2016 Amerikan yapımı aksiyon-komedi türündeki bir süper kahraman filmi olan Deaspool, filmdeki aksiyon sahneleri nedeniyle En İyi Dövüş Sahnesi Dalında MTV Film Ödülü'ne sahip oldu.
Deadpool, eğleceli replikleri ile de seyircinin vazgeçilmez karakterleri arasında yerini aldı.
11
La La Land (Aşıklar Şehri / 2016)
Yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatan filmde Mia rolündeki Emma Stone, En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Filmin diğer ödülleri ise En İyi Film Müziği Oscar'ı, En İyi Görüntü Yönetimi Oscar'ı, En İyi Yapım Tasarımı Oscar'ı ve Altın Küre En Özgün Film Müziği...
12
The Revenent (Diriliş / 2016)
Senaryosu, Michael Punke'nin 2002'de yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanarak yönetmen ve senarist Mark L. Smith tarafından yazılmıştır. Bu filmin en önemli özelliği ise yıllarca aday olmasına rağmen bir türlü Oscar kazanamayan Leonardo DiCaprio'ya bu ödülü kazandırması oldu. DiCaprio, Oscar ödülünün yanı sıra Altın Küre Drama Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü ve BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü de kazandı.
13
Ayla (2017)
Yaşanmış bir olayı anlatan etkileyici hikayesi, güçlü prodüksiyonu ve oyuncu kadrosu ileWorldFest Houston Uluslararası Film Festivali’nde 'En İyi Yabancı Film' ödülünü aldı. 2017 Oscar ödüllerinde Türkiye'den Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi için aday adayı olarak seçilen film, sondan bir önceki elemede dokuz film arasında kalamadığı için Oscar ödüllerine sahip olamadı.
14
Umut Işığım (Silver Linings Playbook / 2013)
Bradley Cooper ile Jennifer Lawrence'ı bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda ise David O. Russel oturdu. Lawrence, filmdeki rolü ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına layık görüldü.
15
Star Wars: Güç Uyanıyor ( 2015)
Star Wars film serisinin devamı olan filmde, imparatorluktan kalan grubun bir düzen oluşturarak galaksiye korku salmasını filmde asilerin yerini direnişçiler alıyor.
Aldığı ödüller:
- En İyi Kötü Karakter Dalında MTV Film Ödülü
- En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Dalında MTV Film Ödülü
- Empire En İyi Yönetmen Ödülü
- En İyi Film Dalında MTV Film Ödülü
- BAFTA En İyi Özel Görsel Efekt Ödülü
16
Star Wars: Son Jedi (2017)
Star Wars film serisine yeni bir açıdan bakılmasını sağlayacak bir şekilde seyirciye sunulan filmde, Rey adındaki karakter Jedi dünyasına adım atmıştır. Ona yoldaşlık edeceği arkadaşları ile birlikte geçmişin sırlarını öğrenmek için maceraya atılırlar.
Aldığı ödüller:
- Empire En İyi Yönetmen Ödülü
- Empire En İyi Film Ödülü
- Teen Choice En İyi Fantastik Film Kadın Oyuncusu Ödülü
17
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)
Kylo Ren, Büyük Lider Snoke’u öldürmesiyle ilk düzen’in yeni lideri Kylo Ren olmuştur. Kötü bir şekilde yönetilen galaksi umutsuzluğa kapılır. Ancak Luke Skywalker’ın güç ile birleşmesinin ardından Rey, içinde hissettiği güçle, geçmişte onu tutan bağları tamamen bitirmeyi başarmıştır.
18
Joker (2019)
Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur'un hayatına odaklanan film, Arthur'un zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünmesini konu alıyor.
2019'un en çok beklenen yapımları arasında yer alan film, vizyona girdiği andan itibaren tüm dünyada büyük ilgi gördü.