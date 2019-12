2010'lu Yıllara Damga Vuran Filmler

Rise of the Planet of the Apes (Maymunlar Cehennemi: Başlangıç / 2011) Yönetmenliğini Rupert Wyatt'ın yaptığı filmin, oldukça yüksek hasılat elde ederek çnemli bir başarıya imza attı.



Genetik mühendislerin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaşın konu alındığı film, görsel efektlerin başarılı ve bir o kadar etkileyici olması sayesinde Film Eleştirmenleri En İyi Görsel Efekt Ödülü'ne sahip oldu.