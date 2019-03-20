Kadınlarda G Noktası Nasıl Bulunur?

G noktası nedir?

G noktası, ilk kez 1944 yılında ABD’li Jinekolog ve Seksolog Ernst Grafenberg tarafından tanımlandı. Sayısız makalelerde G noktasından bahsedilmesine rağmen varlığı 1980’li yıllara kadar pek de kabul görmedi.

G noktası, şimdilerde ise kadınların orgazma ulaşmalarında sahip olduğu önemli rol ile konuşuluyor.

G noktası, vajina ön duvarında bulunan ve uyarıldığında seksten daha fazla zevk almayı sağlayan bir bölgedir.

G noktası nasıl bulunur?

G noktasını bulmak, sanıldığı kadar zor değil. İlişki sırasında idrar hissi oluşuyorsa, G noktasına çok yakın bir yerlerdeniz demektir. Uyarılmaya devam ettikçe idrar hissi, büyük bir zevke dönüşmeye başlayacaktır.

G noktanızı bulurken tek başınıza değil, partnerinizle hareket etmeniz daha etkili olacaktır. Partneriniz işaret ve orta parmaklarını kullanarak vajinanın içerisinde yukarıya doğru baskı uygulamaya başlasın. Ön vajinal duvarın birkaç santim üstüne yoğunlaşıp ritmik hareketlerle uyarmaya devam etsin.

Daha detaylı anlatmak gerekirse; işaret ve orta parmağınız vajinaya girerken, başparmağınız ise dışarıda pubis kemiğinin üzerinde olsun. Vajina girişinden birkaç santim ilerideki bölgeye hafifçe basınç uygulayın. Parmağınızla birine 'gel' işareti yaptığınızı düşünün. Vajinaya uyguladığınız basınç da aynen bu şekilde olsun.

Vajinaya basınç uygularken parmaklar G noktası ile idrar yolunu sıkıştıracak. Eğer idrar yapma isteğiniz olursa durmayın çünkü bu his doğru yolda olduğunuzu gösterir. En çok zevk aldığınız yeri bulduğunuzda ise G noktasını da bulmuş olacaksınız.

G noktasını tek seferde bulamayabilirsiniz. Hemen pes etmeyin. Partnerinizi aldığınız zevke göre yönlendirin. G noktasını bulmada ona yardım edin. Sizin tepkileriniz onun G noktasına daha kolay ulaşmasına yardım edecektir.

G noktası ile orgazma ulaşmaya başladıysanız, bunun klitoral orgazmdan çok farklı olacağına emin olun. G noktası uyarıldığında yaşanan orgazmda, alt bedeninizde kasılmalar ve idrar hissi yaşayabilirsiniz. Sonra ise sizi eşsiz bir zevk bekliyor.

Erkeklerin büyük kısmı bilmiyor

G noktası, yukarıda da söylediğiniz gibi her geçen gün yeni bilginin ortaya çıktığı bir konu. Ann Summers tarafından yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin % 55’i partnerlerinin G noktalarını bulamıyorlar. % 36’lık kısım ise G noktasının ne olduğunu dahi bilmiyor.

Erkeklerin de G noktası var

G noktası sadece kadınlara özgü bir bölge değil. Erkeklerin de G noktası var. Kadınlar kadar erkekler de bu noktanın uyarılmasından büyük zevk alırlar. Ancak erkeklerin pek çoğu G noktasına dokunulmasını çok istemez çünkü bu nokta anüse yakın bir bölgede yer alır.

Erkeklerin G noktasını uyarmak için anüs ile hayalar arasında bulunan bölgeye hafifçe baskı yapmak yeterlidir. Ancak çok nazik olmaya, hafif dokunuşlar yapmaya özen göstermelisiniz. Aksi tardirde erkeğin canı yanabilir.