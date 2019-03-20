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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MAHMURE ÖZEL

Kadınlarda G Noktası Nasıl Bulunur?

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Kadınlarda G Noktası Nasıl Bulunur?

"G noktasının orgazma ulaşmada büyük bir rol oynadığı özellikle son 10 yıldır oldukça tartışılıyor. Konuyla ilgili her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. İşte G noktası ile ilgili merak edilenler ve cevapları..."

G noktası nedir?

G noktası, ilk kez 1944 yılında ABD’li Jinekolog ve Seksolog Ernst Grafenberg tarafından tanımlandı. Sayısız makalelerde G noktasından bahsedilmesine rağmen varlığı 1980’li yıllara kadar pek de kabul görmedi.

G noktası, şimdilerde ise kadınların orgazma ulaşmalarında sahip olduğu önemli rol ile konuşuluyor.

G noktası, vajina ön duvarında bulunan ve uyarıldığında seksten daha fazla zevk almayı sağlayan bir bölgedir.

Kadınlarda G Noktası Nasıl Bulunur

G noktası nasıl bulunur?

G noktasını bulmak, sanıldığı kadar zor değil. İlişki sırasında idrar hissi oluşuyorsa, G noktasına çok yakın bir yerlerdeniz demektir. Uyarılmaya devam ettikçe idrar hissi, büyük bir zevke dönüşmeye başlayacaktır.

G noktanızı bulurken tek başınıza değil, partnerinizle hareket etmeniz daha etkili olacaktır. Partneriniz işaret ve orta parmaklarını kullanarak vajinanın içerisinde yukarıya doğru baskı uygulamaya başlasın. Ön vajinal duvarın birkaç santim üstüne yoğunlaşıp ritmik hareketlerle uyarmaya devam etsin.

Daha detaylı anlatmak gerekirse; işaret ve orta parmağınız vajinaya girerken, başparmağınız ise dışarıda pubis kemiğinin üzerinde olsun. Vajina girişinden birkaç santim ilerideki bölgeye hafifçe basınç uygulayın. Parmağınızla birine 'gel' işareti yaptığınızı düşünün. Vajinaya uyguladığınız basınç da aynen bu şekilde olsun.

Vajinaya basınç uygularken parmaklar G noktası ile idrar yolunu sıkıştıracak. Eğer idrar yapma isteğiniz olursa durmayın çünkü bu his doğru yolda olduğunuzu gösterir. En çok zevk aldığınız yeri bulduğunuzda ise G noktasını da bulmuş olacaksınız.

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G noktasını tek seferde bulamayabilirsiniz. Hemen pes etmeyin. Partnerinizi aldığınız zevke göre yönlendirin. G noktasını bulmada ona yardım edin. Sizin tepkileriniz onun G noktasına daha kolay ulaşmasına yardım edecektir.

Kadınlarda G Noktası Nasıl Bulunur

G noktası ile orgazma ulaşmaya başladıysanız, bunun klitoral orgazmdan çok farklı olacağına emin olun. G noktası uyarıldığında yaşanan orgazmda, alt bedeninizde kasılmalar ve idrar hissi yaşayabilirsiniz. Sonra ise sizi eşsiz bir zevk bekliyor.

Erkeklerin büyük kısmı bilmiyor

G noktası, yukarıda da söylediğiniz gibi her geçen gün yeni bilginin ortaya çıktığı bir konu. Ann Summers tarafından yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin % 55’i partnerlerinin G noktalarını bulamıyorlar. % 36’lık kısım ise G noktasının ne olduğunu dahi bilmiyor.

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Erkeklerin de G noktası var

G noktası sadece kadınlara özgü bir bölge değil. Erkeklerin de G noktası var. Kadınlar kadar erkekler de bu noktanın uyarılmasından büyük zevk alırlar. Ancak erkeklerin pek çoğu G noktasına dokunulmasını çok istemez çünkü bu nokta anüse yakın bir bölgede yer alır.

Erkeklerin G noktasını uyarmak için anüs ile hayalar arasında bulunan bölgeye hafifçe baskı yapmak yeterlidir. Ancak çok nazik olmaya, hafif dokunuşlar yapmaya özen göstermelisiniz. Aksi tardirde erkeğin canı yanabilir.

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