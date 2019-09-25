Fotoğraflarda Güzel Çıkmanın Püf Noktaları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Günümüz dünyasında fotoğraf çekilmek, bu fotoğrafları çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşmak vazgeçilmez alışkanlıklarımızın arasındadır. Çekildiğiniz fotoğraflarda güzel çıkmadığınızı veya fotojenik olmadığınızı düşünüyorsanız vereceğimiz taktiklere bir göz atın.
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1
Fondöten yerine hafif bazlı ürünler kullanın
Yüzünüzdeki sivilce ve güneş lekelerini yok etmek için BB krem gibi hafif ürünler kullanabilirsiniz. Böylece fotoğrafta cildiniz doğal ama kusursuz çıkacaktır.
2
Fotoğraf çekilirken kıyafetinize dikkat edin
Esmerseniz canlı renkler tercih etmelisiniz. Eğer çok açık tenli bir cildiniz varsa açık tonlu kıyafetlerden kaçınmalı, koyu renkler tercih etmelisiniz. Giysilerinizle birlikle kombin yaptığınız takı ve aksesuarlar fotoğrafta daha güzel çıkmanızı sağlar.
3
Gözlerinize dikkat edin
Fotoğraf çekilmeden önce gözlerinize birkaç damla su veya lens solüsyonu damlatırsanız, fotoğrafta parlayan gözlere sahip olabilirsiniz.
4
Fotoğraf çekileceğiniz yerin ışığını iyi ayarlayın
Fotoğraf çekilirken güneşi arkanıza almamanız tavsiye edilir çünkü fotoğrafınız karanlık ve ışıksız çıkacaktır. Yüzünüzü tamamen güneşe dönmeyecek şekilde iyi bir açıdan fotoğraf çekmeniz fotoğrafınızın daha kaliteli olmasını sağlayacaktır.
5
Arka fona dikkat edin
Arka fonda sarı ve pembe renginin olmamasına dikkat edin. Onun dışında beyaz veya renkli bir arka plan seçerseniz akıllı telefonunuz direk sizi odaklayacaktır.
6
Gölgelemeyi dikkatli ayarlayın
Fotoğrafları çok aşağıdan ve tepeden çekmemeye özen gösterin. Aşağıdan çekilen fotoğraf sizi daha kilolu çıkartırken, çok fazla yukarıdan çekilen fotoğraf fazlasıyla zayıf gösterebilir. Tam ortalanmayacak şekilde vücut tipinize göre göre fotoğraf çekilmeyi unutmayın.
7
Rimel sürün
Rimel sürmek herkese çok yakışacaktır. Rimel sayesinde gözleriniz fotoğrafta daha belirgin çıkacak ve çekici görünecektir. Ancak doğallıktan uzaklaşmamaya özen gösterin.