Flört Etmenin Faydalarını Biliyor Musunuz?
"Bazen bir ilişki öncesi, bazen de ilişki içindeyken karşı cinsle karşılıklı bakışmaların, flörtöz şekilde gülüşmelerin vücudunuza ve ruhunuza sayısız faydası olduğunu biliyor muydunuz?"
Flört etmek derecesine bağlı olarak zararsız bir eğlence olarak görülebilir.
FLÖRT ETMENİN FAYDALARI
Kendinize olan öz güveninizi artırır.
Sosyal bağlarınızı ve iletişiminizi güçlendirir.
Flört ederken endorfin, serotonin, dopamin ve adrenalin hormonları salgılanır.
Bu hormonların salgılanmasıyla bağışıklık sistemi gelişir, metabolizma daha iyi çalışır.
Yine bu hormonlar sayesinde saçlarınız daha sağlıklı ve canlı görünür. Cildinize parlaklık gelir.
Sağlıklı bir flört sağlıklı bir ilişkinin önünü de açabilir.
FLÖRT EDERKEN BUNLARA DİKKAT!
Onu kısıtlamaya çalışmayın.
Sadece sevgililiğe odaklanmayın.
Çok iyi bir arkadaş, sırdaş ve her zaman arkasında olacağınız bir dost olabileceğinizi gösterin.
Flört ederken kendinizi ön plana çıkartmaya çalışmayın.
Hemen ilk günden gizeminizi kaybetmeyin. Onun sizi merak etmesine izin verin!
Onu dinleyin. Dertleşmek ve onu anladığınızı hissettirmek, size bağlanmasını ve yanınızda kendisini iyi hissetmesini sağlayacaktır.