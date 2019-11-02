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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEtkinlik Rehberi ‘fizy İstanbul Müzik Haftası’na Geri Sayım Başladı
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Etkinlik Rehberi

‘fizy İstanbul Müzik Haftası’na Geri Sayım Başladı

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‘fizy İstanbul Müzik Haftası’na Geri Sayım Başladı

"Müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası’na geri sayım başladı. 4 Kasım akşamı Türkçe müziğin en iyilerinin ödüllendirileceği ödül töreniyle başlayacak müzik haftası, bu yıl şehre yayılıyor."

İlki 2018 yılında gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, 4 Kasım’da Türkçe müziğin en iyi isimlerine ödüllerin verileceği fizy Müzik Ödülleri Töreni ile başlayacak. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstleneceği gecede bu yıl 40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü’ye Onur Ödülü verilecek. Aynı gece Haluk Levent, efsane grup ile aynı sahneyi paylaşacak ve Yeni Türkü şarkıları söyleyecekler.

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası’nda, popüler müziğin efsane isimlerinin yanı sıra son dönemin genç yetenekleri de sevenleriyle buluşacak. 9 Kasım’a dek sürecek festivalin ana mekanı bu yıl Volkswagen Arena olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl festival; IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne olmak üzere şehrin en iyi müzik mekanlarına yayılacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası Programı

6 Kasım Çarşamba

Ozbi ft. Gülce Duru - IF Performance Hall Beşiktaş

7 Kasım Perşembe

Ceza, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben, Nova Norda, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar, Sansar Salvo, Alaturka Mavzer, Baneva - Volkswagen Arena

Feridun Düzağaç - IF Performance Hall Beşiktaş

Gaye Su Akyol - Moda Kayıkhane

8 Kasım Cuma

Kenan Doğulu, maNga, Gökhan Türkmen, Kalben, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Ekin Beril ve Eda Baba - Volkswagen Arena

9 Kasım Cumartesi

Teoman, Haluk Levent, Pentagram, Norm Ender, Moğollar, Pilli Bebek - Volkswagen Arena

90’lar Türkçe Pop Party DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge - Kadıköy Sahne 

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