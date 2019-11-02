‘fizy İstanbul Müzik Haftası’na Geri Sayım Başladı
"Müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası’na geri sayım başladı. 4 Kasım akşamı Türkçe müziğin en iyilerinin ödüllendirileceği ödül töreniyle başlayacak müzik haftası, bu yıl şehre yayılıyor."
İlki 2018 yılında gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, 4 Kasım’da Türkçe müziğin en iyi isimlerine ödüllerin verileceği fizy Müzik Ödülleri Töreni ile başlayacak. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstleneceği gecede bu yıl 40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü’ye Onur Ödülü verilecek. Aynı gece Haluk Levent, efsane grup ile aynı sahneyi paylaşacak ve Yeni Türkü şarkıları söyleyecekler.
Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası’nda, popüler müziğin efsane isimlerinin yanı sıra son dönemin genç yetenekleri de sevenleriyle buluşacak. 9 Kasım’a dek sürecek festivalin ana mekanı bu yıl Volkswagen Arena olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl festival; IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne olmak üzere şehrin en iyi müzik mekanlarına yayılacak.
fizy İstanbul Müzik Haftası Programı
6 Kasım Çarşamba
Ozbi ft. Gülce Duru - IF Performance Hall Beşiktaş
7 Kasım Perşembe
Ceza, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben, Nova Norda, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar, Sansar Salvo, Alaturka Mavzer, Baneva - Volkswagen Arena
Feridun Düzağaç - IF Performance Hall Beşiktaş
Gaye Su Akyol - Moda Kayıkhane
8 Kasım Cuma
Kenan Doğulu, maNga, Gökhan Türkmen, Kalben, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Ekin Beril ve Eda Baba - Volkswagen Arena
9 Kasım Cumartesi
Teoman, Haluk Levent, Pentagram, Norm Ender, Moğollar, Pilli Bebek - Volkswagen Arena
90’lar Türkçe Pop Party DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge - Kadıköy Sahne