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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Etkinlik Rehberi

fizy İstanbul Müzik Haftası Başlıyor

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fizy İstanbul Müzik Haftası Başlıyor

"Türkiye’nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası 20-30 Haziran 2019 tarihleri arasında 50’yi aşkın konser, panel, söyleşi ve çeşitli etkinliklerle müzikseverlerle buluşuyor."

İlki 2018 yılında gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konserlerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yaz da yine Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlıyor. 20-30 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak ve dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek konserler serisinde birçok sürpriz isim sahne alacak.

Konserlerin yanı sıra paneller, söyleşiler ve etkinliklerle zenginleşecek fizy İstanbul Müzik Haftası misafirlere popüler kültür festivali tecrübesi yaşatacak.

Organizasyon; yerli ve yabancı sahnenin önemli isimlerini, 11 gün boyunca 50’den fazla konser ile ağırlıyor. Zorlu PSM, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, If Performance Hall, Vadistanbul, Jolly Joker, Moda Kayıkhane gibi pek çok mekanda ve kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek konserler serisi, ayrıca İstanbul’un çeşitli noktalarında sürprizlere de sahne olarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası Başlıyor

fizy İstanbul Müzik Haftası’nda sahne alacağı kesinleşen sanatçılar: Athena, Brass Against, Bulutsuzluk Özlemi, Deniz Tekin, Eda Baba, Edis, Elektro Hafız, Ferhat Göçer, Feridun Düzağaç, Gökçan Sanlıman, Haluk Levent, Hüsnü Arkan, Kenan Doğulu, Light In Babylon, Lucia, Melike Şahin, Melisa Uzunaslan, MFÖ, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer, Niyazi Koyuncu, Nova Norda, Öykü Gürman, Pentagram, Samida, Selçuk Balcı, Selda Bağcan, Teoman, Yalın, Yeni Türkü, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Zuhal Olcay.

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