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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Filtre Kahve Zayıflamaya Nasıl Yardımcı Olur?

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Filtre Kahve Zayıflamaya Nasıl Yardımcı Olur?

"Dünya nüfusunun yaklaşık % 80'i her gün çeşitli miktarlarda kahve içiyor. En favori içeceklerden biri olan filtre kahvenin kilo kaybına yardımcı olduğunu biliyor musunuz? Kafein bakımından zengin olan kahvenin kanseri önlemeye yardımcı olduğunu, hafif depresyon ve baş ağrısı gibi sorunlara iyi geldiğini biliyoruz. Ancak filtre kahvenin kilo kaybı bağlantısını çok az biliyoruz."

Filtre kahve kilo vermeye nasıl yardımcı olur?

Kilo kaybında büyük rol oynayan siyah kahvede klorojenik asit gibi bazı bileşikler vardır. Bir yemekten sonra siyah kahve tükettiğinizde, içinde bulunan klorojenik asit vücutta glikoz üretimini yavaşlatır. Aynı zamanda yeni yağ hücrelerinin üretimi de azalır.

Bu işlem, yalnızca kafein ve kolrojenik asit yönünden zengin siyah kahve içildiğinde gerçekleşir. Kahveye süt veya krema eklemek normal bir siyah kahveden daha iyi tadacaktır ancak kilo vermeye yardımcı olmaz.

Kolesterolü içermeyen asit dışında, siyah kahve ayrıca kilo kaybı için gerekli bir bileşik olan antioksidanlar içerir.

Kahve açlığı bastırır

Siyah kahvenin içindeki kafein, metabolik aktiviteyi uyarır ve açlığı bastıran enerji seviyesini artırır. Bir fincan sade kahve 5.4 kalori içerir ve aynı zamanda kalorisiz bir içecek olarak da bilinir. Şeker veya krema eklendiğinde kalori seviyesi artar.

Sade kahvenin kalori seviyesi üzerindeki etkisi

Siyah kahve içmek, günlük kalori seviyenize birçok değişiklik getirebilir. Siyah kahve metabolik aktiviteyi uyardığından, sizi aktif tutar ve daha fazla kalori yakar. Böylece, günde kilo kaybına yardımcı olan çok sayıda kalori tutabilirsiniz.

Antrenmandan önce siyah kahve içmek, daha fazla kalori yakmanın en iyi yoludur.

Geçici kilo kaybı ve kalıcı kilo kaybını destekler

Siyah kahve geçici kilo kaybına neden olur. Yani idrara çıkma yoluyla istenmeyen atık su ve vücutta sıvı birikmesini önler. Bu, içinde bulunan zengin kafein içeriğinden kaynaklanmaktadır.

Kalıcı kilo kaybı sadece vücuttaki yağ içeriği azaldığında olur. Siyah kahve daha fazla kalori yakmak suretiyle kalıcı kilo kaybına yardımcı olur. Bu kilo kaybı ile bağlantılıdır çünkü daha fazla kalori yakmak ağırlığı yavaşlatır.

Dikkat!

Aşırı tüketilen herhangi bir şeyin yan etkileri olabilir. Benzer şekilde, siyah kahve fazla tüketildiğinde hipertansiyona neden olur.

Günde 2 bardak içilmesi tavsiye edilir.

MAHMURE ÖZEL

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