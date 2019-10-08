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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Eğlence >Etkinlik Rehberi>Festival Heyecanı Devam Ediyor
Etkinlik Rehberi

Festival Heyecanı Devam Ediyor

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Festival Heyecanı Devam Ediyor

"Red Bull Music Festival İstanbul 15 Ekim’e kadar müzikseverleri; 5 konsept gece ile 6 ayrı mekanda ağırlıyor. "

1 Ekim’de başlayan ve Ceza, Kabus Kerim, Erci E., Kamufle, Khontkar, Ata Kak, Demdike Stare, Stellar om Source, Ammar 808 gibi birçok sanatçıyı ağırlayan festivalde gelecek günler de birbirinden heyecanlı olacak. Bunlara ek olarak Akaretler’de kurulan Red Bull House of Music ile söyleşiler, canlı radyo performansları ve sergiler 15 Ekim’e kadar ücretsiz olarak tüm sanatseverlerin katılımına açık olacak.

1 haftada binlerce müziksever ve sanatseveri konuk eden festival, şehri bir kez daha müzikle ele geçirmeye devam ediyor. Festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde; 15 Ekim’e kadar radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverleri ağırlıyor. Bu zamana kadar Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, gelecek günlerde de birçok önemli ismi canlı radyo yayınları ve söyleşilerle konuk edecek.

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