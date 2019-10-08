Festival Heyecanı Devam Ediyor
"Red Bull Music Festival İstanbul 15 Ekim’e kadar müzikseverleri; 5 konsept gece ile 6 ayrı mekanda ağırlıyor. "
1 Ekim’de başlayan ve Ceza, Kabus Kerim, Erci E., Kamufle, Khontkar, Ata Kak, Demdike Stare, Stellar om Source, Ammar 808 gibi birçok sanatçıyı ağırlayan festivalde gelecek günler de birbirinden heyecanlı olacak. Bunlara ek olarak Akaretler’de kurulan Red Bull House of Music ile söyleşiler, canlı radyo performansları ve sergiler 15 Ekim’e kadar ücretsiz olarak tüm sanatseverlerin katılımına açık olacak.
1 haftada binlerce müziksever ve sanatseveri konuk eden festival, şehri bir kez daha müzikle ele geçirmeye devam ediyor. Festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde; 15 Ekim’e kadar radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverleri ağırlıyor. Bu zamana kadar Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, gelecek günlerde de birçok önemli ismi canlı radyo yayınları ve söyleşilerle konuk edecek.