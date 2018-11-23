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GeriModa Trendleri Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner
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Moda Trendleri

Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

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Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

"ABD’li top model Kendall Jenner kariyeri, özel hayatı, arkadaşları ve cesur stiliyle en çok takip edilen isimlerden. Kendine yakışanı çok iyi bilen ve modaya yön veren isimlerin başında gelen Kendall’ın stilini mercek altına aldık."

Adını ailesiyle beraber yer aldığı ‘Keeping Up with the Kardashians’ adlı reality şov programıyla duyuran ve kariyerini modellik üzerine inşa eden Kendall Jenner, şu sıralar podyumların aranan isimlerinden biri haline geldi. Kendall, podyumda taşıdığı tasarımların yanı sıra özel hayatında da şıklığını konuşturuyor.

Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

Günlük stilinde daha çok rahat parçalar tercih ediyor; jean, sneaker, sweatshirt, şişme mont, deri ceket…

Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

Oversize parçalar da Kendall’ın vazgeçilmezlerinden. Tıpkı bu ceket gibi.

Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

Stilini sadelikten yana kullansa da küçük detaylarla feminen bir görünüm elde etmeyi başarıyor.

Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

Kendall Jenner, podyumlar ve davetler dışında saç ve makyaj tercihini de sadelikten yana kullanıyor. Bir dönem başı cilt problemleriyle belada olan model, yine de makyajsız görüntü vermekten geri durmamıştı.

Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

Sıra özel davetlere geldiği zaman yaşadığı değişim gözlerden kaçmıyor.

Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

Kırmızı halıda cesur davranmaktan çekinmeyen 23 yaşındaki model, deyim yerindeyse dekoltelerini konuşturuyor.

Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

Kendall Jenner, iddialı kostümleri de başarıyla taşıyor ve objektif karşısına geçtiğinde resmen ışıldıyor! 

 
   

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