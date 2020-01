Feminen Tarzın Favori İsmi: Kendall Jenner

Adını ailesiyle beraber yer aldığı ‘Keeping Up with the Kardashians’ adlı reality şov programıyla duyuran ve kariyerini modellik üzerine inşa eden Kendall Jenner, şu sıralar podyumların aranan isimlerinden biri haline geldi. Kendall, podyumda taşıdığı tasarımların yanı sıra özel hayatında da şıklığını konuşturuyor.

Günlük stilinde daha çok rahat parçalar tercih ediyor; jean, sneaker, sweatshirt, şişme mont, deri ceket…

Oversize parçalar da Kendall’ın vazgeçilmezlerinden. Tıpkı bu ceket gibi.

Stilini sadelikten yana kullansa da küçük detaylarla feminen bir görünüm elde etmeyi başarıyor.

Kendall Jenner, podyumlar ve davetler dışında saç ve makyaj tercihini de sadelikten yana kullanıyor. Bir dönem başı cilt problemleriyle belada olan model, yine de makyajsız görüntü vermekten geri durmamıştı.

Sıra özel davetlere geldiği zaman yaşadığı değişim gözlerden kaçmıyor.

Kırmızı halıda cesur davranmaktan çekinmeyen 23 yaşındaki model, deyim yerindeyse dekoltelerini konuşturuyor.

Kendall Jenner, iddialı kostümleri de başarıyla taşıyor ve objektif karşısına geçtiğinde resmen ışıldıyor!