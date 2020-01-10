MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Fazla Kahve İçmek Bağırsağı Tembelleştiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Fazla Kahve İçmek Bağırsağı Tembelleştiriyor
İyi Yaşam
İHA

Fazla Kahve İçmek Bağırsağı Tembelleştiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fazla Kahve İçmek Bağırsağı Tembelleştiriyor

"Su yerine sıkça çay veya kahve tüketmenin kabızlığa neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, fazla çay ve kahve tüketimine karşı uyardı, kabızlık sorununun altında birçok sebebin olabileceğini söyledi. "

Kabızlık sorununa karşı senameki, zeytinyağı, yulaf ezmesi veya kepeği, yoğurt, kuru incir, kayısı, erik tüketebilirsiniz.

Günlük hayattaki stres, hareketsizlik, masa başında uzun süre oturmak bağırsağı tembelleştiriyor. Muz, şeftali, aşırı çay, kahve asitli içecek tüketimi de kabızlığı tetikliyor. Katı gıda ve fast food tüketimi, sıvı gıda alamamak, lifli gıda yiyememek de en önemli sebeplerden.

“Antidepresanlar da kabızlık yapabilir”

Tiroid bezinin az çalışması, Alzheimer, demans, multipl skleroz gibi nörolojik rahatsızlıklar, kalın bağırsak ve rektum kanserleri, iyi huylu tümörler, hemoroid kabızlığa neden olabiliyor. Bazı kalp, tansiyon veya alüminyum içeren ilaçların, antidepresanların ya da kan yapıcı demir ve kalsiyum ilaçlar ile hormonal bozuklukların da etkisinden söz etmek mümkün. Korku, panik, depresyon veya çocukluk çağında geçirilen travmalar gibi psikolojik rahatsızlıklar da kabızlığı tetikleyebiliyor.

“Kepekli ekmek tercih edin”

Kullanılan ilaçlar varsa, düzenli alınmalı, tuvalet ihtiyacı ertelenmemeli, spor yapılmalı, sık öğünler tercih edilmeli. Çay, kahve, sigara tüketimi azaltılmalı veya kesilmeli. Günde en az 2-2.5 litre su tüketilmeli. Zeytin, üzerine dökülen kekik ve zeytinyağı ile tüketildiğinde, kabızlık sorununa iyi gelir. Zeytinyağı, bağırsaktan yiyecek geçişini sağladığı için, sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı tüketmek fayda sağlar.

Örneğin; 4 yemek kaşığı yoğurt içerisine, 2 kuru kayısı, 1 kuru incir, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı yulaf kepeği ve 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu karışımı yararlı olabilir. Senameki gibi bitkisel çayları ve yeşil çayını, ara sıra kullanmak yarar sağlar ancak her gün tüketmek doğru değil. Et tüketimi kısıtlanmalı. Gün içinde mutlaka armut, ayva, kuru kayısı, kuru incir gibi lif oranı yüksek meyvelerden tüketilmeli. Haftada en az 2 gün kuru baklagil tüketmeye özen gösterilmeli. Normal ekmek yerine kepekli ekmek tercih edilmeli. Probiyotik kullanımı da oldukça yararlı.

Alkali Özelliği Yüksek Yeşil İçecek Tarifi Vücudunuzun alkali düzeyini artırarak dengeyi sağlayacağınız yeşil içecek tarifi hazırladık! Dilediğiniz öğünde tüketebileceğiniz bu içeceği; Gülçin Çavdarcı, Gıda Mühendisi Müge Öztürk ve Diyetisyen Volkan Gülmüş ile birlikte hazırladı. İşte alkali özelliği yüksek yeşil içecek tarifi…
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi