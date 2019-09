"FASHİON ON THE FEST" Alışveriş Festivaline Davetlisiniz

Moda festivaline dönüşüyor

Geçen nisan ayında Ortaköy Feriye'de düzenledikleri alışveriş etkinliği ile 55 girişimciyi A plus müşterilerle buluşturan Rabia Kurşun ve İpek Köse, 7 Ekim'de de yine Feriye'de 'Fashion On The Fest' etkinliği düzenleyecek. Rabia Kurşun, bu etkinliği marka haline getirmek istediklerini söyledi. Ekim'de etkinliğe katılacak kadın girişimci sayısının 100'ü aşacağını belirten Kurşun, "Fashion On The Fest'e katılım için çok talep var. Biz de seçerek alıyoruz. Marka olmamış gerçek kadın girişimcileri seçiyoruz. Ürettiklerini kendi imkanlarıyla satmak için online platformları kullanan, girişimci ruhları olanları buluyoruz. Onlarla kendi çevremizi, dostlarımızı, müşterilerimizi paylaşıyoruz. Geçen sefer etkinliği 2300 kişi ziyaret etti. Bunda 3500 kişiye ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

İhtiyacı olan çocuklara destek

'Fashion On The Fest'te 'Koruncuk Vakfı'nın yer alacağını belirten Rabia Kurşun, bu yolla korunma ihtiyacı olan çocuklara da destek sağlanacağını söyledi. Vakfın faaliyetleri hakkında da bilgi paylaşan Kurşun, şunları aktardı: "Koruncuk Vakfı'nın 40. yılında hayata geçirdiği ikinci çocuk köyü olan Koruncukköy Urla'da kız çocuklarına alanlarında uzman eğitimciler eşliğinde bedelsiz barınma hizmeti, eğitime erişim desteği, aynı zamanda sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle kişisel gelişimlerini destekleme imkanı sağlanacaktır. Bu uzun soluklu proje ile Koruncuk Vakfı'nın en büyük amacı Koruncukköy Urla'da kalan tüm çocukları eğitim hayatlarında her yönden destekleyerek donanımlı ve çağdaş gençler olarak hayata kazandırmak, böylelikle ülkelerine faydalı bireyler olmalarına yardımcı olmaktır."

20 milyar dolar...

Türk tekstil sektörünün yıllık ihracatı 20 milyar dolara dayandı. Ancak bu rakamın artması yeni girişimcilere ve katma değeri yüksek üretime bağlı. Daha da önemlisi dünya çapında markalar çıkarmaya bağlı. Son dönemde özellikle kadın girişimciler, geleceğe dönük ümitleri artırıyor. Başarılı iş insanı Rabia Kurşun ve İpek Köse bu girişimciler arasında dikkat çekiyor. Kurşun ve Köse, diğer kadın girişimcilere destek olmalarıyla da adından söz ettiriyor.

TARİH: 7 EKİM 2019-PAZARTESİ

YER: FERİYE PALACE

SAAT: 11:00-19:00