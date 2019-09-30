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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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"FASHİON ON THE FEST" Alışveriş Festivaline Davetlisiniz

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"FASHİON ON THE FEST" Alışveriş Festivaline Davetlisiniz

"Kadın girişimcilere büyük fırsat!"

 Moda festivaline dönüşüyor

Geçen nisan ayında Ortaköy Feriye'de düzenledikleri alışveriş etkinliği ile 55 girişimciyi A plus müşterilerle buluşturan Rabia Kurşun ve İpek Köse, 7 Ekim'de de yine Feriye'de 'Fashion On The Fest' etkinliği düzenleyecek. Rabia Kurşun, bu etkinliği marka haline getirmek istediklerini söyledi. Ekim'de etkinliğe katılacak kadın girişimci sayısının 100'ü aşacağını belirten Kurşun, "Fashion On The Fest'e katılım için çok talep var. Biz de seçerek alıyoruz. Marka olmamış gerçek kadın girişimcileri seçiyoruz. Ürettiklerini kendi imkanlarıyla satmak için online platformları kullanan, girişimci ruhları olanları buluyoruz. Onlarla kendi çevremizi, dostlarımızı, müşterilerimizi paylaşıyoruz. Geçen sefer etkinliği 2300 kişi ziyaret etti. Bunda 3500 kişiye ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

İhtiyacı olan çocuklara destek

'Fashion On The Fest'te 'Koruncuk Vakfı'nın yer alacağını belirten Rabia Kurşun, bu yolla korunma ihtiyacı olan çocuklara da destek sağlanacağını söyledi. Vakfın faaliyetleri hakkında da bilgi paylaşan Kurşun, şunları aktardı: "Koruncuk Vakfı'nın 40. yılında hayata geçirdiği ikinci çocuk köyü olan Koruncukköy Urla'da kız çocuklarına alanlarında uzman eğitimciler eşliğinde bedelsiz barınma hizmeti, eğitime erişim desteği, aynı zamanda sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle kişisel gelişimlerini destekleme imkanı sağlanacaktır. Bu uzun soluklu proje ile Koruncuk Vakfı'nın en büyük amacı Koruncukköy Urla'da kalan tüm çocukları eğitim hayatlarında her yönden destekleyerek donanımlı ve çağdaş gençler olarak hayata kazandırmak, böylelikle ülkelerine faydalı bireyler olmalarına yardımcı olmaktır."

FASHİON ON THE FEST Alışveriş Festivaline Davetlisiniz

20 milyar dolar...

Türk tekstil sektörünün yıllık ihracatı 20 milyar dolara dayandı. Ancak bu rakamın artması yeni girişimcilere ve katma değeri yüksek üretime bağlı. Daha da önemlisi dünya çapında markalar çıkarmaya bağlı. Son dönemde özellikle kadın girişimciler, geleceğe dönük ümitleri artırıyor. Başarılı iş insanı Rabia Kurşun ve İpek Köse bu girişimciler arasında dikkat çekiyor. Kurşun ve Köse, diğer kadın girişimcilere destek olmalarıyla da adından söz ettiriyor.

TARİH: 7 EKİM 2019-PAZARTESİ

YER: FERİYE PALACE

SAAT: 11:00-19:00

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